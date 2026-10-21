Life 21.10.2026

Αν πεινάς συνέχεια, αυτές είναι οι 7 διατροφικές συνήθειες που αξίζει να αλλάξεις

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Ανακάλυψε 7 διατροφικές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώθεις πιο χορτάτος/η και να διατηρείς την ενέργειά σου
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η πρωτεΐνη και οι φυτικές ίνες στα γεύματα βοηθούν στον κορεσμό και τη σταθερή ενέργεια.
  • Η κατανάλωση υδατανθράκων ολικής άλεσης, όπως βρώμη και καστανό ρύζι, παρέχει ενέργεια.
  • Η επαρκής ενυδάτωση και ο ποιοτικός ύπνος επηρεάζουν τα σήματα πείνας και κορεσμού.
  • Η παρατήρηση των σημάτων του σώματος και η αποφυγή αυστηρών απαγορεύσεων βοηθούν στη διαχείριση της πείνας.
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Έχεις φάει πρωινό, έχεις πιει τον καφέ σου και πριν καν φτάσει το μεσημέρι σκέφτεσαι ήδη τι θα τσιμπήσεις μετά; Αν νιώθεις ότι πεινάς συνεχώς μέσα στην ημέρα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τρως πολύ ή ότι δεν έχεις αρκετή αυτοσυγκράτηση.

Pexels
Pexels

Η πείνα είναι ένας φυσιολογικός τρόπος με τον οποίο το σώμα σου σού δείχνει ότι χρειάζεται ενέργεια, ενώ μπορεί να επηρεάζεται από τον ύπνο, τη δραστηριότητα, το άγχος και τις διατροφικές σου συνήθειες. Αν θέλεις να νιώθεις πιο χορτάτος/η και να έχεις σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείς να προσέξεις.

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1. Μην ξεχνάς την πρωτεΐνη

Ένα γεύμα που περιλαμβάνει πρωτεΐνη μπορεί να σε βοηθήσει να αισθάνεσαι χορτάτος/η για περισσότερη ώρα. Αυγά, γιαούρτι, τυρί, όσπρια, ψάρι και κοτόπουλο είναι μερικές επιλογές που μπορείς να εντάξεις στα γεύματά σου, ανάλογα με τις προτιμήσεις σου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

2. Βάλε τις φυτικές ίνες στο πιάτο σου

Τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης προσφέρουν φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό και στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Αν το γεύμα σου αποτελείται κυρίως από τρόφιμα με λίγες φυτικές ίνες, δοκίμασε να προσθέσεις μια σαλάτα, ένα φρούτο ή ψωμί ολικής άλεσης.

Κοκκινομάλλα γυναίκα που τρώει δημητριακά για πρωινό σε ξύλινο τραπέζι.
Pexels

3. Μην παραλείπεις γεύματα αν μετά πεινάς υπερβολικά

Το να παραλείπεις γεύματα δεν λειτουργεί το ίδιο για όλους. Αν, όμως, περνάς πολλές ώρες χωρίς να φας και φτάνεις στο επόμενο γεύμα με έντονη πείνα, ίσως σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα την ημέρα σου. Ένα σνακ, όπως γιαούρτι με φρούτο ή μια μικρή χούφτα ξηροί καρποί, μπορεί να είναι μια πρακτική λύση.

Μπολ πρωινού με σοκολάτα, γκρανόλα, τριμμένη καρύδα, φράουλα και μύρτιλα σε λευκή επιφάνεια.
Pexels

4. Μην φοβάσαι τους υδατάνθρακες

Οι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό σου. Δεν χρειάζεται να τους αποκλείσεις από τη διατροφή σου. Προτίμησε συχνότερα επιλογές όπως βρώμη, πατάτες, καστανό ρύζι και ψωμί ολικής άλεσης, συνδυάζοντάς τες με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά για ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα.

Γυναίκα με μαύρες πιτζάμες κάθεται στο κρεβάτι και πίνει από ένα λευκό μπολ.
Μια γυναίκα ξεκινάει το πρωινό της με ένα ζεστό ρόφημα στο κρεβάτι.

5. Πιες αρκετό νερό

Η ενυδάτωση είναι σημαντική για τη συνολική υγεία σου. Αν ξεχνάς να πίνεις νερό, κράτησε ένα μπουκάλι κοντά σου ή βάλε μικρές υπενθυμίσεις μέσα στην ημέρα. Μην προσπαθείς, όμως, να καταπολεμήσεις την πραγματική πείνα πίνοντας νερό αντί να φας.

6. Δώσε σημασία στον ύπνο σου

Ο λίγος ή κακής ποιότητας ύπνος μπορεί να επηρεάσει τα σήματα πείνας και κορεσμού, αλλά και την επιθυμία σου για πιο ενεργειακά πυκνά τρόφιμα. Προσπάθησε να διατηρείς ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα ύπνου και να ξεκουράζεσαι επαρκώς.

Γυναίκα πίνει νερό από ποτήρι, τονίζοντας τη σημασία του νερού στην καθημερινή ζωή και την υγεία.
Pexels

7. Μην αγνοείς τα σημάδια του σώματός σου

Δεν χρειάζεται να τρως με αυστηρό πρόγραμμα κάθε μέρα ούτε να αισθάνεσαι ενοχές όταν πεινάς ανάμεσα στα γεύματα. Δοκίμασε να παρατηρείς πότε πεινάς, τι σε χορταίνει και πώς αισθάνεσαι μετά το φαγητό, χωρίς να αντιμετωπίζεις τη διατροφή ως μια λίστα απαγορεύσεων.

Ομελέτα στραπατσάδα με μυρωδικά σε λευκό μπολ και φρυγανισμένο ψωμί.
Πηγή: Unsplash

Το συμπέρασμα

Η ισορροπημένη διατροφή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Με γεύματα που περιλαμβάνουν ποικιλία τροφίμων, επαρκή ξεκούραση και ευελιξία στις επιλογές σου, μπορείς να υποστηρίξεις καλύτερα τις καθημερινές σου ανάγκες. Αν, ωστόσο, η πείνα σου είναι επίμονη, ασυνήθιστα έντονη ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, είναι καλό να συμβουλευτείς επαγγελματία υγείας.

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