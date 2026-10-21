Fashion 21.10.2026

Τα 3 sweater hacks που ανακάλυψα στο TikTok και δεν έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ

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3 έξυπνα styling tricks που αλλάζουν τη γραμμή των αγαπημένων σου πλεκτών και κάνουν κάθε φθινοπωρινό outfit να δείχνει πιο κομψό
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το TikTok προσφέρει τρία hacks για να δώσετε στα πουλόβερ σας πιο κολακευτική γραμμή.
  • Το πρώτο hack χρησιμοποιεί μια κορδέλα για να δημιουργήσει μια cropped εμφάνιση χωρίς κόψιμο.
  • Το δεύτερο hack χρησιμοποιεί παραμάνες και κορδέλα για να δώσει εφαρμοστή γραμμή στη μέση.
  • Το τρίτο hack χρησιμοποιεί λαστιχάκια μαλλιών για να δημιουργήσει blouson effect και πιο μαζεμένη γραμμή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί για πολλούς το φθινόπωρο να είναι μια κάπως άχαρη και βαρετή εποχή, που έρχεται να πάρει τη λάμψη και τη χαρά του καλοκαιριού, όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι κρύβει και αυτό τη δική του γοητεία. Για τους λάτρεις της εποχής, η ευτυχία περιγράφεται μέσα από μια ζεστή κούπα pumpkin spice latte, μια μηλόπιτα στο πλάι και μια βόλτα ανάμεσα στα δέντρα με τα πορτοκαλί φύλλα ή ένα cozy βράδυ κάτω από την πιο ζεστή κουβέρτα, βλέποντας άλλο ένα επεισόδιο από τα «Gilmore Girls». Μπορεί αυτές οι εικόνες να μην είναι πάντα τόσο ρεαλιστικές, όμως αυτή είναι η αίσθηση που δημιουργείται στο μυαλό μου κάθε φορά που φοράω το αγαπημένο μου πουλόβερ.

Γυναίκα με δερμάτινο μπουφάν και φαρδιά παντελόνα, εμπνευσμένη από το γαλλικό street style, σε αστικό περιβάλλον.
https://www.instagram.com/salome.mory/

Και μιας και το «sweater weather» είναι εδώ και εγώ κατέβασα επιτέλους τα χειμερινά ρούχα από την ντουλάπα μου, συνειδητοποίησα ότι έχω μια αρκετά μεγάλη συλλογή από άνετα και ζεστά πουλόβερ. Το πρόβλημα; Κάποια από αυτά με δυσκολεύουν λίγο στο styling, καθώς η γραμμή τους δεν κολακεύει πάντα τη σιλουέτα μου όσο θα ήθελα. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και το σημερινό outfit. Από το προηγούμενο βράδυ είχα αποφασίσει να φορέσω εκείνο το απαλό ροζ πουλόβερ που, κάθε φορά που το βάζω, νιώθω σαν να με τυλίγει ένα σύννεφο από marshmallows. Τα είχα κανονίσει όλα στο μυαλό μου. Θα το συνδύαζα με ένα γκρι straight-leg παντελόνι γραφείου και τις γούνινες μπότες μου, για να είμαι άνετη και stylish όλη μέρα.

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Μόλις, όμως, το φόρεσα και στάθηκα μπροστά στον καθρέφτη, συνειδητοποίησα ότι το σχέδιό μου είχε ναυαγήσει. Το πουλόβερ έπεφτε πάνω μου με τον πιο μη κολακευτικό τρόπο και το μήκος του σταματούσε σε ένα σημείο που δημιουργούσε μια κάπως άχαρη σιλουέτα. Κάπου εκεί, επιστράτευσα όλα τα TikTok videos με styling tricks που έχω αποθηκεύσει κατά καιρούς, αναζητώντας έναν τρόπο να σώσω το look.

@linalandss♬ оригінальний аудіозапис – ꜱʜᴏᴛ – ꜱʜᴏᴛ


Προφανώς, θα μπορούσα να επιλέξω την εύκολη λύση και να βάλω απλώς την άκρη του πουλόβερ μέσα από το παντελόνι. Όλες, όμως, ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι πάντα το πιο κομψό αποτέλεσμα, ειδικά όταν το πλεκτό είναι χοντρό και δημιουργεί περιττό όγκο στη μέση. Γι’ αυτό, συγκέντρωσα σε αυτό το άρθρο τα 3 αγαπημένα μου hacks που έχω αποθηκεύσει, για να δίνω στα πουλόβερ μου πιο κολακευτική γραμμή και να δημιουργώ κομψά σύνολα χωρίς να χρειάζεται να αγοράσω κάτι καινούργιο.

1. Το κόλπο με την κορδέλα

Αν θέλεις να δώσεις στο πουλόβερ σου μια πιο cropped γραμμή χωρίς να το κόψεις ή να το βάλεις μέσα από το παντελόνι, αυτό το trick αξίζει μια δοκιμή. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια ελαστική κορδέλα, την οποία τοποθετείς γύρω από τη μέση σου, πάνω από το πουλόβερ. Στη συνέχεια, παίρνεις το τελείωμά του και το περνάς σταδιακά πάνω από την κορδέλα, γυρίζοντας το ύφασμα προς τα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να προσαρμόσεις το μήκος του και να δημιουργήσεις τη γραμμή που θέλεις, χωρίς να αλλοιώσεις το σχήμα του πλεκτού.

cardiagan_poulover
https://www.instagram.com/annelauremais/

2. Για πιο snatched σιλουέτα

Αν προτιμάς μια πιο εφαρμοστή γραμμή στη μέση, αυτό το hack μπορεί να κάνει τη διαφορά. Χρησιμοποίησε δύο παραμάνες στα πλαϊνά του πουλόβερ σου, φροντίζοντας να στερεωθούν με ασφάλεια στο ύφασμα, και πέρασε ανάμεσά τους μια κορδέλα. Τράβηξέ την μέχρι να πετύχεις την εφαρμογή που σου αρέσει και γύρισε το τελείωμα του πουλόβερ προς τα μέσα, ώστε να κρύψεις τις λεπτομέρειες. Έτσι, μπορείς να δώσεις περισσότερο σχήμα σε ένα oversized πλεκτό, δημιουργώντας μια πιο καθορισμένη μέση χωρίς να χάσεις την άνεσή του.

kokkino_poulover
https://www.instagram.com/tinvcb/

3. Το hack με τα λαστιχάκια

Για αυτό το trick θα χρειαστείς 2 μικρά λαστιχάκια μαλλιών. Πέρασε από ένα σε κάθε θηλιά του τζιν σου, πέρασε το τελείωμα του πουλόβερ μέσα από αυτά και γύρισέ το προς τα μέσα, ώστε να σταθεροποιηθεί στο επιθυμητό μήκος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να δημιουργήσεις ένα διακριτικό blouson effect, δίνοντας στο πλεκτό σου πιο μαζεμένη γραμμή χωρίς να χρειάζεται να το βάλεις ολόκληρο μέσα από το παντελόνι. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο προσεγμένο outfit, με λιγότερο όγκο στη μέση και την ίδια cozy αίσθηση που θέλεις να έχει κάθε φθινοπωρινό σου look.

Κεντρική Εικόνα: @thealiceedit

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Fashion Hack πουλόβερ
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