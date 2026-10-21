Μουσικά Νέα 21.10.2026

Η Doechii μεταμορφώνεται σε «Catwoman» στο νέο της video clip

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Η Doechii μεταμορφώνεται στο νέο της video, συνδυάζοντας εκρηκτικά visuals, hip-hop αναφορές και μια τολμηρή νέα εικόνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Doechii κυκλοφόρησε το νέο της video clip για το τραγούδι «CATWOMAN», μέρος της σειράς «Swamp Sessions».
  • Στο βίντεο, η καλλιτέχνιδα μεταμορφώνεται από μια εμφάνιση στην έρημο σε «Catwoman» με bazooka.
  • Το βίντεο περιλαμβάνει αναφορές σε Busta Rhymes, Sean Connery και 2Pac, καθώς και στο δικό της κομμάτι του 2024.
  • Η Doechii δηλώνει την επιθυμία της να φέρει τη Μαύρη Γυναικεία Φυσιογνωμία στο επίκεντρο του Hip-Hop και της Pop.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Doechii, η ταλαντούχα ράπερ από τη Φλόριντα, επιστρέφει δυναμικά με το νέο της μουσικό βίντεο για το τραγούδι «CATWOMAN». Το οπτικό υλικό, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, αποτελεί μια ακόμα εκρηκτική προσθήκη στη σειρά «Swamp Sessions» της καλλιτέχνιδας, προσφέροντας μια έντονη οπτική εμπειρία που συνδυάζει τη δύναμη της μουσικής της με εντυπωσιακά σκηνικά.

docheii
https://www.instagram.com/doechii/

Στο βίντεο, η Doechii εμφανίζεται αρχικά να διασχίζει την έρημο, ντυμένη με ένα λευκό αθλητικό σουτιέν και φαρδιά τζιν, με τη ζώνη του brand Tap Out να κλέβει τις εντυπώσεις. Ωστόσο, η εικόνα αποκτά μια δραματική τροπή όταν η «Catwoman» εκδοχή της Doechii, οπλισμένη με ένα πανίσχυρο bazooka, προκαλεί την «έκρηξη» της προηγούμενης εκδοχής του εαυτού της. Η μετάβαση ολοκληρώνεται με μια αλλαγή στυλ: η καλλιτέχνιδα εμφανίζεται με ένα αφρο χτένισμα, μαύρα τζιν, ψηλοτάκουνα και ασορτί γυαλιά ηλίου, έτοιμη να κατακτήσει τη σκηνή.

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Η νέα της δουλειά δεν παραλείπει να κάνει αναφορές σε εμβληματικές φιγούρες. Η Doechii τιμά το ομώνυμο κομμάτι της από το 2024, ενώ παράλληλα ενσωματώνει στοιχεια από το iconic «woo-hah» του Busta Rhymes. Επιπλέον, η ράπερ αναφέρεται στον θρυλικό ηθοποιό Sean Connery, γνωστό για τον ρόλο του James Bond, και τονίζει ότι διαθέτει την ίδια αποφασιστικότητα και πνεύμα επιβίωσης με τον 2Pac, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

https://www.instagram.com/doechii/
https://www.instagram.com/doechii/

Καθώς οι προσδοκίες για το πολυαναμενόμενο πρώτο της άλμπουμ κορυφώνονται, η Doechii μοιράστηκε πρόσφατα ένα ημερολόγιο, δίνοντας μια γεύση του τι αναμένεται. «Τα τελευταία χρόνια, ξαναμαθαίνω το Hip-Hop ως φοιτήτρια. Μελετώντας τη γλώσσα, την ιστορία και τις ρίζες του. Τώρα νιώθω εμπνευσμένη να συμβάλω στην εξέλιξή του», έγραψε η ράπερ της TDE. «Μια αποστολή ωριμάζει μέσα μου (μια ευθύνη, πραγματικά) να δω τη Μαύρη Γυναικεία Φυσιογνωμία να βρίσκεται στο επίκεντρο του Hip-Hop ΚΑΙ της Pop».

https://www.instagram.com/doechii/
https://www.instagram.com/doechii/

Νωρίτερα φέτος, η Doechii συνεργάστηκε με τη Lady Gaga στο τραγούδι «Runway», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας «The Devil Wears Prada 2». Η συνεργασία αυτή χάρισε στην 28χρονη καλλιτέχνιδα μια ακόμα είσοδο στο Billboard Hot 100, φτάνοντας στο Νο. 50.

Η Doechii αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητά της να συνδυάζει δυναμικές ραπ ερμηνείες με εντυπωσιακά οπτικά αφηγήματα, αφήνοντας τους θαυμαστές της σε αγωνία για τα επόμενα βήματά της.

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