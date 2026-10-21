Οι Bicep επιστρέφουν με το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 5 χρόνια – Όσα γνωρίζουμε για το «Slug»

Το βορειοϊρλανδικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής ανακοίνωσε το «Slug», το πρώτο του άλμπουμ μετά από 5 χρόνια

Το βορειοϊρλανδικό ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής Bicep έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πρώτο του άλμπουμ μετά από 5χρόνια, με τίτλο «Slug», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιανουαρίου μέσω της Ninja Tune. Μαζί με την ανακοίνωση του άλμπουμ, το ντουέτο παρουσίασε ένα νέο σύνολο 3 τραγουδιών, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα ήδη γνωστά «Air», «Lemonder» και «Viper» που είχαν κυκλοφορήσει τον προηγούμενο μήνα.

Τα νέα αυτά κομμάτια περιλαμβάνουν συνεργασίες με διάφορους καλλιτέχνες. Το τραγούδι «Gas» φέρει τη συμμετοχή των Lauren Duffus και Soarr, το «Ultra» περιλαμβάνει την Eartheater και τη Saskia, ενώ το «Equarium» είναι μια συνεργασία με την Kehina. Και τα τρία νέα τραγούδια συνοδεύονται από αντίστοιχα μουσικά βίντεο, τα οποία σκηνοθετήθηκαν από τον Young Replicant. Αυτά τα βίντεο, όταν συνδυάζονται, δημιουργούν ένα σύντομο φιλμ με θέμα τους φίλους των περιστεριών.

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Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, ο τίτλος «Slug» εμπνεύστηκε από την έντονη αντίθεση μεταξύ του κοινού σαλιγκαριού που φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος και των εξαιρετικών χρωμάτων, σχημάτων και περίπλοκων μορφών των υποβρύχιων αντίστοιχών του. Οι Bicep δήλωσαν επίσης ότι για αυτό το άλμπουμ επιδίωξαν να διευρύνουν σημαντικά το μουσικό τους εύρος. «Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο ποικίλο άλμπουμ από τα προηγούμενα και να ωθήσουμε τα όρια του τι μπορεί να περιμένει κανείς από τον ήχο των BICEP», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Το «Slug» θα αποτελέσει τη διαδοχή του άλμπουμ «Isles» του 2021. Στο νέο άλμπουμ συμμετέχουν επιπλέον καλλιτέχνες όπως οι Clark, George Riley και Sassy 009, μεταξύ άλλων.

Προγραμματισμένες live εμφανίσεις

Οι Bicep έχουν ήδη ανακοινώσει 2 νέες live εμφανίσεις για το 2027. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο Knockdown Center της Νέας Υόρκης στις 21 Μαρτίου, ενώ η δεύτερη στο Old Royal Naval College του Λονδίνου στις 31 Ιουλίου.

Το «Isles», το προηγούμενο άλμπουμ του ντουέτου, είχε λάβει θετικές κριτικές, αναδεικνύοντας την ικανότητά τους να συνδυάζουν μελωδικές γραμμές με δυναμικά ηλεκτρονικά beats. Με το «Slug», οι Bicep φαίνεται να στοχεύουν σε περαιτέρω καλλιτεχνική εξέλιξη, προσφέροντας ένα πιο πλούσιο και πολυδιάστατο ηχητικό τοπίο στους ακροατές τους.

Το tracklist του «Slug» περιλαμβάνει τα εξής τραγούδια:

Gas [ft. Lauren Duffus & Soarr] Air [ft. Soarr] 777 [ft. Eartheater] Lemonder Ultra [ft. Eartheater & Saskia] Cielo Edmeno [ft. Clark] Pole II [ft. Kehina] Equarium [ft. Kehina] Viper [ft. Clark & Saskia] Curb [ft. George Riley & Kučka] Horses Janus [ft. Sassy 009] Lamb [ft. Rowena Fysx] Honda Xy Rose [ft. Kehina] Tides [ft. Soarr]

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