«A Long Winter»: Το νέο δράμα του Andrew Haigh είναι εδώ με ένα trailer που καθηλώνει

Ο Andrew Haigh επιστρέφει με το «A Long Winter», μια δραματική ταινία βασισμένη σε διήγημα του Colm Tóibín, με μια ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα σε μια χιονοθύελλα

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer της νέας δραματικής ταινίας «A Long Winter» του Andrew Haigh.

Η ταινία έχει αποσπάσει θετικές εντυπώσεις σε φεστιβάλ και διαθέτει εκλεκτό καστ.

Βασίζεται σε διήγημα του Colm Tóibín και διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 στο Κολοράντο.

Η πλοκή αφορά μια οικογένεια που αντιμετωπίζει κρίση, εξαφάνιση και αγώνα επιβίωσης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Andrew Haigh (Άντριου Χέιγκ) παρουσιάζει το πρώτο trailer για τη νέα του δραματική ταινία «A Long Winter». Η παραγωγή, η οποία έχει ήδη αποσπάσει θετικές εντυπώσεις σε φεστιβάλ όπως του Τελουράιντ, της Ζυρίχης και του Τορόντο, αναμένεται να καθηλώσει το κοινό με την έντονη ατμόσφαιρά της.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε ένα εκλεκτό καστ, που περιλαμβάνει τους Fred Hechinger, Ebon Moss-Bachrach, Caoriona Balfe, Kit Connor και D’Pharaoh Woon-A-Tai. Η σύνθεση αυτή υπόσχεται ερμηνείες υψηλής ποιότητας, προσδίδοντας βάθος και ρεαλισμό στην αφήγηση.

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Η ταινία «A Long Winter» βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Ιρλανδού συγγραφέα Colm Tóibín, με το σενάριο να υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Η ιστορία διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1950, σε μια απομονωμένη περιοχή των βουνών του Κολοράντο. Καθώς το φθινόπωρο δίνει τη θέση του στον βαρύ χειμώνα, μια οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις της φύσης και της ζωής.

Η πλοκή επικεντρώνεται στον Mikey, τον μεγαλύτερο γιο, ο οποίος παρακολουθεί την οικογένειά του να βυθίζεται σε κρίση. Μετά την αναχώρηση του αδελφού του, Tommy, για τον πόλεμο της Κορέας, η μητέρα τους πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη, απογοητευμένη από τον σύζυγό της, έναν ανθρακωρύχο, και την απομόνωση της επαρχιακής τους ζωής. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν, κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας, η μητέρα εξαφανίζεται, αφήνοντας τον γιο και τον πατέρα σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση, ενώ ταυτόχρονα παλεύουν για την επιβίωσή τους.

Την παραγωγή της ταινίας συνυπογράφουν οι Tristan Golicher για την The Bureau, Chad Oakes και Mike Frislev μέσω της Nomadic Pictures, καθώς και Michael J. E. Elliott. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, είναι μια συνεργασία της Mubi με το Film4.

Η Mubi έχει αναλάβει τη διεθνή διανομή του φιλμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις αρχές Δεκεμβρίου.

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