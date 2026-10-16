Celeb World 16.10.2026

Ο ονειρικός γάμος του Noah Urrea με την Absolutely – Η παραμυθένια τελετή σε ράντσο

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Μέσα σε μόλις 4 μήνες από την πιο αναπάντεχη πρόταση γάμου στα παρασκήνια της περιοδείας, το ερωτευμένο ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο Noah Urrea έκανε πρόταση γάμου στην Absolutely αμέσως μετά την τελευταία βραδιά της περιοδείας της.
  • Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε 4 μήνες μετά την πρόταση, σε ένα ράντσο στην California.
  • Η νύφη, Absolutely, σχεδίασε η ίδια το νυφικό της για την τελετή.
  • Οι αδελφές της νύφης, Raye και Amma, ήταν παράνυμφοι στον γάμο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν παρακολουθείς τις εξελίξεις στον μουσικό κόσμο και στα κοινωνικά δίκτυα, η ιστορία αγάπης του μουσικού Noah Urrea και της τραγουδίστριας Absolutely είναι βέβαιο πως θα σε καθηλώσει με τον αυθορμητισμό και τον απαράμιλλο ρομαντισμό της. Όλα ξεκίνησαν τη στιγμή που εκείνη μόλις είχε κατέβει από τη σκηνή, ολοκληρώνοντας την τελευταία βραδιά της περιοδείας όπου συμμετείχε στο πλευρό της διάσημης αδελφής της, Raye. Εκεί, ανάμεσα στη συγκίνηση της αυλαίας και την ένταση της συναυλίας, ο Noah Urrea έκανε την πιο ρομαντική πρόταση γάμου, μετατρέποντας μια ήδη αξέχαστη νύχτα στη σημαντικότερη στιγμή της κοινής τους πορείας.

https://www.instagram.com/The.Absolutely/
https://www.instagram.com/The.Absolutely/

Χωρίς να χάσουν καθόλου χρόνο, μόλις 4 μήνες μετά από αυτή την παρασκηνιακή πρόταση, το ερωτευμένο ζευγάρι είπε το οριστικό «I do» σε μια ειδυλλιακή τελετή. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε κάτω από τη σκιά των εντυπωσιακών δρυών σε ένα καταπράσινο ράντσο στο Agoura Hills της California, προσφέροντας ένα σκηνικό που έμοιαζε να έχει βγει από παραμύθι. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από ζεστασιά, φυσική ομορφιά και αυθεντικό συναίσθημα, με τους καλεσμένους να ζουν από κοντά μια από τις πιο γλυκές στιγμές του λαμπερού ζευγαριού.

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Η νύφη έκλεψε αναμφισβήτητα την παράσταση, επιλέγοντας να φορέσει ένα μοναδικό νυφικό το οποίο σχεδίασε η ίδια, αποδεικνύοντας το ταλέντο και την ιδιαίτερη αισθητική της. Στο πλευρό της ως παράνυμφοι στέκονταν οι αδελφές της, Raye και Amma, προσθέτοντας μια νότα οικογενειακής συναισθηματικής φόρτισης στη λαμπερή γιορτή. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την ξεχωριστή τελετή και τη φωτογραφική αποτύπωση της ημέρας, συνέχισε να διαβάζεις.

https://www.instagram.com/The.Absolutely/
https://www.instagram.com/The.Absolutely/

Η πρόταση γάμου στα παρασκήνια και η ταχύτητα της προετοιμασίας

Η ιστορία του Noah Urrea και της Absolutely αποδεικνύει πως όταν υπάρχει αληθινό συναίσθημα, ο χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο. Το γεγονός ότι η πρόταση έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας με τη Raye έδωσε έναν αέρα αυθορμητισμού που σπάνια συναντά κανείς στον χώρο της σόουμπιζ. Μέσα σε μόλις 4 μήνες, το ζευγάρι κατάφερε να οργανώσει έναν γάμο που συνδύασε την κομψότητα με την απλότητα της φύσης. Η επιλογή του Agoura Hills στην California προσέφερε το ιδανικό φόντο για μια τελετή που εστίασε στην ουσία της αγάπης τους.

https://www.instagram.com/The.Absolutely/
https://www.instagram.com/The.Absolutely/

Το χειροποίητο νυφικό και ο ρόλος των αδελφών Raye και Amma

Η Absolutely αποφάσισε να δώσει μια εντελώς προσωπική σφραγίδα στην εμφάνισή της, αναλαμβάνοντας η ίδια τον σχεδιασμό του νυφικού της. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μοναδικό δημιούργημα που αγκάλιαζε την προσωπικότητά της και ταίριαζε απόλυτα με το φυσικό τοπίο του ράντσου. Παράλληλα, η παρουσία των αδελφών της, Raye και Amma, ως παράνυμφοι υπογράμμισε τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς που τις ενώνονται. Η συγκίνηση και η χαρά στα πρόσωπά τους συμπλήρωσαν την εικόνα μιας πραγματικά ευτυχισμένης οικογενειακής στιγμής.

https://www.instagram.com/The.Absolutely/
https://www.instagram.com/The.Absolutely/

Η φωτογραφική μαγεία που αιχμαλώτισε τις στιγμές

Η ατμόσφαιρα της ημέρας αποτυπώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο μέσα από τον φακό των Tanner Deutsch, Michael Stocke και Samuel Victoria. Οι φωτογραφίες τους κατάφεραν να μεταφέρουν το φως της California, τον αυθορμητισμό των νεόνυμφων και τη μαγεία του τοπίου. Κάθε λήψη διηγείται μια μικρή ιστορία, από τα χαμόγελα κάτω από τις δρύες μέχρι τις γιορτινές στιγμές με τους φίλους και την οικογένεια. Ο γάμος αυτός δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό γεγονός, αλλά μια γιορτή της δημιουργικότητας και του έρωτα που θα μνημονεύεται για καιρό.

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Absolutely Noah Urrea ΓΑΜΟΣ
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