Prince William: Ποιος είναι ο όρος που έθεσε για να ξαναμιλήσει με τον αδελφό του

Ο πρίγκιπας William είναι διατεθειμένος να μιλήσει με τον αδελφό του, πρίγκιπα Harry, υπό την προϋπόθεση ότι η Meghan Markle θα σταματήσει να αναφέρεται στην Kate Middleton

Με μια ματιά Ο Prince William είναι πρόθυμος να μιλήσει με τον Harry, αλλά όχι με την εμπλοκή της Meghan Markle.

Ο William ζητάει η Kate Middleton και τα παιδιά τους να μην αναφέρονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές συζητήσεις.

Η σχέση των δύο πριγκίπων παραμένει τεταμένη από το 2020, με αποκορύφωμα τα απομνημονεύματα του Harry.

Ο Harry επιθυμεί να κερδίσει ξανά την εύνοια του αδελφού του, ενώ ο William θέλει την οικογένειά του εκτός διαφωνιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η σχέση των δύο πριγκίπων, Prince William και Harry, παραμένει τεταμένη από το 2020, όταν ο δούκας και η δούκισσα του Sussex αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα και να μετακομίσουν μόνιμα στην Καλιφόρνια. Παρά τις φήμες για μια πιθανή συμφιλίωση, οι δύο αδελφοί φαίνεται να διατηρούν σημαντικές αποστάσεις, με τον Prince William να θέτει πλέον έναν ξεκάθαρο όρο για να προσεγγίσει τον Harry.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το InStyle, ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Prince William, είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με τον Harry, ωστόσο, η συνάντησή τους ή οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει χωρίς την εμπλοκή της Meghan Markle. Ο Prince William ζητάει η σύζυγος του Harry να μην αναφέρεται πλέον ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά, ούτε μέσω διαρροών στον Τύπο, στην Kate Middleton ή στην οικογένεια του πρίγκιπα της Ουαλίας.

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«Ο William είναι πρόθυμος να μιλήσει με τον Harry, αλλά θέλει η Catherine και τα παιδιά του να μείνουν έξω από όσα λέει η Meghan», φέρεται να δήλωσε η πηγή στον Rob Shuter. «Καμία δημόσια δήλωση, καμία ιδιωτική ενημέρωση του Τύπου, καμία εμπλοκή της συζύγου ή των παιδιών του στις διαφορές τους. Αυτά είναι εκτός ορίων». Η ένταση μεταξύ των 2 πριγκιπικών ζευγών έχει απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως μετά τις δηλώσεις της Meghan Markle στο παρελθόν, όπου είχε ισχυριστεί ότι η Kate Middleton την είχε κάνει να κλάψει λίγο πριν τον γάμο της το 2018.

Πέρα από τις προσωπικές διαφορές, οι πηγές επισημαίνουν ότι η διαμάχη μεταξύ των 2 αδελφών έχει γίνει πλέον «αντικείμενο εθνικής χλεύης» και ότι η αποφυγή επικοινωνίας μεταξύ τους είναι «ολοένα και πιο ντροπιαστική». Αυτό το αδιέξοδο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς κάνει και τους δύο να φαίνονται «μικροπρεπείς και ανόητοι».

Ήδη, γίνονται διευθετήσεις για μια ιδιωτική τηλεφωνική ή βιντεοκλήση μεταξύ των Harry και Prince William, χωρίς την παρουσία των συζύγων τους. Ο Harry φαίνεται να επιθυμεί να ξανακερδίσει την εύνοια του αδελφού του, ενώ ο Prince William επιδιώκει η οικογένειά του να παραμείνει εκτός των όποιων διαφωνιών.

Η σχέση των δύο αδελφών είχε στιγματιστεί ιδιαίτερα από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του Harry, «Spare», το 2023. Στο βιβλίο, ο Harry περιέγραψε λεπτομερώς μια σωματική επίθεση από τον Prince William το 2019, μετά από διαφωνία τους σχετικά με τη Meghan Markle. Ο Prince William φέρεται να είχε χαρακτηρίσει τη Meghan ως «δύσκολη», «αγενή» και «απότομη», προτού αρπάξει τον Harry από τον γιακά και τον ρίξει στο πάτωμα. Ο Harry είχε περιγράψει τον μεγαλύτερο αδελφό του ως «τον αγαπημένο του αδελφό όσο και τον μεγαλύτερο εχθρό του».

Η παρούσα συγκυρία, με την παρατεταμένη απουσία του Harry και της Meghan από το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για μια ουσιαστική επικοινωνία, με τον Prince William να θέτει όμως σαφείς προϋποθέσεις.

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