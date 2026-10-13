Celeb World 13.10.2026

Kate Middleton: Τι ξεχνάει συνεχώς και έχει γίνει το απόλυτο inside joke στην οικογένειά της

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Η αυστηρή στάση της απέναντι στον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες έρχεται σε αστεία αντίθεση με τις δικές της ψηφιακές περιπέτειες
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Kate Middleton ξεχνάει συχνά πού αφήνει το κινητό της.
  • Η οικογένειά της της κάνει δώρα για να τη βοηθήσει να βρίσκει το τηλέφωνό της.
  • Αυτή η συνήθεια έχει γίνει ένα "inside joke" στην οικογένεια.
  • Η πριγκίπισσα περιορίζει την ψηφιακή έκθεση των παιδιών της, αλλά η ίδια χάνει το κινητό της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η εικόνα της μέλλουσας βασίλισσας της Βρετανίας είναι ταυτισμένη με την απόλυτη κομψότητα, τον αυτοέλεγχο και τη σχολαστική προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια της δημόσιας παρουσίας της. Σε κάθε επίσημη εμφάνιση, η Kate Middleton δείχνει να ελέγχει τα πάντα στην εντέλεια, αφήνοντας την εντύπωση μιας γυναίκας που δεν αφήνει απολύτως τίποτα στην τύχη. Ωστόσο, πίσω από τους τοίχους του παλατιού, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράζεται τις ίδιες μικρές, αστείες αδυναμίες που ταλαιπωρούν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Γυναίκα με καφέ παλτό και καπέλο κάθεται σε τρακτέρ δίπλα σε άντρα, με το χαμόγελο να είναι το απόλυτο inside joke.
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Η αποκάλυψη για την πιο «γήινη» πλευρά της έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο δημοφιλές podcast «Happy Mum, Happy Baby» με οικοδέσποινα τη Giovanna Fletcher. Όπως θυμήθηκε αργότερα η Fletcher σε συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times, η Kate παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι ένα από τα μεγαλύτερα καθημερινά της προβλήματα είναι πως ξεχνά συνεχώς πού αφήνει το τηλέφωνό της. Αυτή η αθώα αφηρημάδα έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις στο άμεσο περιβάλλον της, ώστε τα μέλη της οικογένειάς της έχουν βρει έναν πρωτότυπο τρόπο να τη διακωμωδούν, επιλέγοντας χριστουγεννιάτικα δώρα που στοχεύουν αποκλειστικά στο να τη βοηθούν να εντοπίζει ευκολότερα τη χαμένη της συσκευή.

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Το περιστατικό αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς τη σταθερή στάση της Kate απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές συσκευές. Η ίδια έχει τοποθετηθεί δημόσια αρκετές φορές για την ανάγκη να τίθενται αυστηρά όρια στη χρήση των οθονών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τα παιδιά της. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό παράδοξο: ενώ φροντίζει με συνέπεια να περιορίζει την ψηφιακή έκθεση της οικογένειάς της, η ίδια συνεχίζει να περιπλανιέται στους διαδρόμους του σπιτιού της αναζητώντας απεγνωσμένα το δικό της κινητό. Αν θέλεις να μάθεις πώς αντιμετωπίζει η βασιλική οικογένεια αυτή την καθημερινή συνήθεια, συνέχισε να διαβάζει.

Ένα αγόρι με μπλε κοστούμι και μια γυναίκα με μωβ φόρεμα συνομιλούν σε ένα πολυτελές δωμάτιο, με ένα τραπεζάκι και τσάι ανάμεσά τους.
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Η εξομολόγηση της πριγκίπισσας και τα δώρα του παλατιού

Μιλώντας ανοιχτά στο podcast για τη συνήθειά της να ξεχνά τη συσκευή της, η Kate απέδειξε ότι η καθημερινότητά της δεν διαφέρει από εκείνη κάθε εργαζόμενης μητέρας. Η παραδοχή της αυτή έκανε αμέσως το γύρο των μέσων ενημέρωσης, χαρίζοντας μια αφοπλιστική δόση ειλικρίνειας στην εικόνα της. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, επιστρατεύοντας το χιούμορ τους στις γιορτές. Επιλέγουν πλέον χρηστικά αξεσουάρ και gadgets εντοπισμού ως χριστουγεννιάτικα δώρα, διευκολύνοντας την καθημερινή της αναζήτηση μέσα στους τεράστιους χώρους του Kensington. Αυτή η αθώα αδυναμία μετατράπηκε σε ένα αγαπημένο inside joke ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Πίσω από τα αυστηρά πρωτόκολλα, τέτοιες μικρές στιγμές προσφέρουν μια πιο ανάλαφρη νότα στην πιεστική και απαιτητική καθημερινότητά τους.

Ένα ζευγάρι με επίσημα ρούχα περπατάει σε χαλί, με φόντο μια πορτοκαλί επιφάνεια με σχέδια, σε μια εκδήλωση.
https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Το ψηφιακό παράδοξο μέσα στο σπίτι

Στο κομμάτι της ανατροφής των παιδιών της, η Kate επιμένει στην περιορισμένη χρήση των ψηφιακών μέσων, ενθαρρύνοντας διαρκώς τις δραστηριότητες στη φύση και το δημιουργικό παιχνίδι. Θέτει σαφή όρια για τον χρόνο που περνούν μπροστά στις οθόνες ο George, η Charlotte και ο Louis. Παρά την προσήλωσή της στη μείωση της τεχνολογικής εξάρτησης, η ίδια βρίσκεται συχνά στη θέση να ψάχνει πού άφησε τη δική της συσκευή. Η εικόνα της να ψάχνει τα δωμάτια για το τηλέφωνό της δημιουργεί μια διασκεδαστική αντίθεση με την αυστηρή ψηφιακή διαπαιδαγώγηση που εφαρμόζει. Αυτή η αυθεντική λεπτομέρεια κάνει την πριγκίπισσα ακόμα πιο προσιτή και συμπαθή στο κοινό. Καταρρίπτει τον μύθο της αψεγάδιαστης τελειότητας, δείχνοντας ότι ακόμα και τα μέλη των βασιλικών οικογενειών έχουν τις δικές τους καθημερινές, ανθρώπινες στιγμές αφηρημάδας.

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