Με μια ματιά Η Khloé Kardashian είναι ανοιχτή σε έναν «λευκό γάμο» μετά από 5 χρόνια αποχής από το dating.

Η ιδέα ενός συμβατικού γάμου συντροφικότητας χωρίς ερωτική βάση της φαίνεται ελκυστική.

Η Khloé ενδέχεται να είναι ντεμισέξουαλ, καθώς δεν έχει βιώσει περιστασιακές επαφές.

Αναζητά τρυφερότητα, ένα φιλί ή μια αγκαλιά, παρά σεξουαλική επαφή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αφού έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια μακριά από τα ραντεβού, έχοντας αφοσιωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της, η Khloé Kardashian φαίνεται πως επαναπροσδιορίζει την προσέγγισή της γύρω από τις σχέσεις και την προσωπική της ζωή. Σε πρόσφατο επεισόδιο του ριάλιτι «The Kardashians», η 42χρονη τηλεπερσόνα αποκάλυψε με διάθεση αυτοσαρκασμού ότι δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο ενός «levander wedding», ενός συμβατικού γάμου συντροφικότητας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, χωρίς ερωτική βάση.

Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε η χιουμοριστική πρόταση του Cole Sprouse, ο οποίος προσφέρθηκε να αναλάβει ο ίδιος αυτόν τον ρόλο, επισημαίνοντάς της πως όλες οι αδελφές της βρίσκονται σε σχέσεις. Η Khloé ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά, δηλώνοντας πως είναι μέσα ανά πάσα στιγμή.

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Μιλώντας αργότερα στην κάμερα της εκπομπής, ωστόσο, εμφανίστηκε πιο προβληματισμένη. Παραδέχτηκε πως, ενώ υπάρχουν στιγμές που βρίσκει την ιδέα ελκυστική, άλλες φορές διστάζει στη σκέψη ότι θα πρέπει να φροντίζει ακόμη έναν άνθρωπο. Παρ’ όλα αυτά, έθεσε με χιούμορ τη μοναδική της προϋπόθεση, λέγοντας πως αν ο υποψήφιος σύντροφος φρόντιζε να δείχνει εκείνη όμορφη καθημερινά, η συμφωνία θα έκλεινε αμέσως.

Η αναζήτηση συναισθηματικής σύνδεσης και η ντεμισεκσουαλικότητα

Οι αποκαλύψεις αυτές ήρθαν λίγο μετά από μια ιδιαίτερα ειλικρινή συζήτηση που είχε η τηλεπερσόνα στο podcast της, «Khloé in Wonderland», με τον στενό της φίλο Simon Huck. Εκεί, οι δυο τους εξέτασαν το ενδεχόμενο η Khloé να ανήκει στο φάσμα της ντεμισεκσουαλικότητας, μιας κατάστασης κατά την οποία ένα άτομο βιώνει σεξουαλική έλξη μόνο εφόσον έχει προηγουμένως αναπτύξει έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό.

Όταν ο Simon Huck της εξήγησε πως οι ντεμισέξουαλ άνθρωποι αδυνατούν να προχωρήσουν σε περιστασιακές επαφές χωρίς ουσιαστική σύνδεση, η ίδια φάνηκε να ταυτίζεται απόλυτα, σημειώνοντας με έκπληξη πως δεν είχε ποτέ στη ζωή της μια περιπέτεια της μίας νύχτας.

Όπως εξομολογήθηκε, οι επιφανειακές σχέσεις δεν της ταιριάζουν και επιθυμεί να αποφύγει τις δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις του παρελθόντος. Απαντώντας στο αν της λείπει το φλερτ, η Khloé Kardashian διευκρίνισε ότι η ανάγκη της δεν αφορά τόσο το σεξ, όσο την τρυφερότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό που αναζητά κατά καιρούς είναι απλώς ένα φιλί ή μια ζεστή αγκαλιά, αρκεί να προέρχεται από έναν άνθρωπο που επιθυμεί πραγματικά.

Με τις ανοιχτές αυτές τοποθετήσεις της, η Khloé Kardashian συνεχίζει να μοιράζεται χωρίς φίλτρα τις αναζητήσεις της, ανοίγοντας τον διάλογο γύρω από τις σύγχρονες μορφές συντροφικότητας και τη συναισθηματική ταυτότητα.

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