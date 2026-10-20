Celeb World 20.10.2026

Ellie Goulding: Γιατί βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από μια λαμπερή εκδήλωση στο Λονδίνο

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Τα αμφιλεγόμενα ροζ διαμάντια από τα εδάφη των ιθαγενών στην Αυστραλία που προκάλεσαν κύμα οργής
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Η Ellie Goulding δέχτηκε έντονη κριτική για τη συμμετοχή της σε εκδήλωση κοσμημάτων με αμφιλεγόμενα διαμάντια.
  • Τα ροζ διαμάντια προέρχονταν από ορυχείο στην Αυστραλία, συνδεδεμένο με περιβαλλοντικές ανησυχίες και παραβίαση δικαιωμάτων ιθαγενών.
  • Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε δημόσια το λάθος της, δηλώνοντας ότι απέτυχε να υπηρετήσει τις περιβαλλοντικές αξίες που πρεσβεύει.
  • Το περιστατικό υπογραμμίζει τη δυσκολία ισορροπίας μεταξύ celebrity status, ακτιβισμού και εμπορικών συνεργασιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον λαμπερό αλλά συχνά γεμάτο παγίδες κόσμο των διασήμων, η διατήρηση μιας αψεγάδιαστης δημόσιας εικόνας απαιτεί εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς, ειδικά όταν έχεις επιλέξει να ταυτίσεις το όνομά σου με ευαίσθητους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς αγώνες. Η Ellie Goulding, μια από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες Αγγλίδες τραγουδίστριες της γενιάς της, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας σφοδρής κατακραυγής, όταν μια επαγγελματική της επιλογή ήρθε σε πλήρη σύγκρουση με τις αξίες που πρεσβεύει εδώ και χρόνια. Η ίδια, η οποία έχει επιδείξει έντονη και συστηματική δράση γύρω από την οικολογία, κλήθηκε να αντιμετωπίσει την οργή των θαυμαστών της αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

https://www.instagram.com/elliegoulding/
https://www.instagram.com/elliegoulding/

Όλα ξεκίνησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν η διάσημη σταρ παρευρέθηκε σε μια εξαιρετικά πολυτελή εκδήλωση στην καρδιά του Λονδίνου για λογαριασμό της γνωστής εταιρείας κοσμημάτων Boodles. Σκοπός της λαμπερής αυτής βραδιάς ήταν η παρουσίαση της νέας συλλογής με σπάνια ροζ διαμάντια, ορισμένα εκ των οποίων προέρχονταν από ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ορυχείο στη Δυτική Αυστραλία. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο έντονων περιβαλλοντικών ανησυχιών, καθώς η εξόρυξη συνδέεται άμεσα με την υποβάθμιση των προγονικών εδαφών των ιθαγενών της Αυστραλίας, προκαλώντας σοβαρές αντιδράσεις.

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Η αντίδραση του κοινού ήταν ακαριαία, αναγκάζοντας την 39χρονη καλλιτέχνιδα να πάρει θέση και να προχωρήσει σε μια αφοπλιστική παραδοχή του λάθους της, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημιά στη φήμη της. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς δήλωσε η τραγουδίστρια στην εφημερίδα The Guardian, ποιο ήταν το παρασκήνιο της αμφιλεγόμενης συνεργασίας αλλά και πώς η ίδια διαχειρίζεται αυτή την κρίση στην καριέρα της, συνέχισε να διαβάζει.

https://www.instagram.com/elliegoulding/
https://www.instagram.com/elliegoulding/

Η δημόσια παραδοχή του σφάλματος και η αφοπλιστική δήλωση

Η Ellie Goulding δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί ή να υποβαθμίσει το γεγονός, επιλέγοντας τον δρόμο της άμεσης αυτοκριτικής. Σε δηλώσεις της που φιλοξενήθηκαν στην εφημερίδα The Guardian, η Αγγλίδα τραγουδίστρια παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η απόφασή της να προωθήσει τα συγκεκριμένα διαμάντια ήταν ένα τεράστιο ατόπημα που δεν συνάδει με την πορεία της. «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας σκοπός που με ενδιαφέρει. Προσπαθώ πάντα να υπηρετώ αυτές τις αξίες. Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, απέτυχα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή της αυτή αποτυπώνει την απογοήτευση που ένιωσε και η ίδια από την επιλογή της, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη των πράξεών της.

https://www.instagram.com/elliegoulding/
https://www.instagram.com/elliegoulding/

Το σκοτεινό παρασκήνιο πίσω από τα ροζ διαμάντια της Αυστραλίας

Τα κοσμήματα της εταιρείας Boodles που παρουσιάστηκαν στο Λονδίνο δεν ήταν απλά πολύτιμοι λίθοι, αλλά έφεραν μαζί τους ένα βαρύ περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Τα ροζ διαμάντια από τη Δυτική Αυστραλία έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο διαμαρτυριών από τοπικές κοινότητες και ακτιβιστές. Η εξόρυξή τους κατηγορείται για την καταστροφή ευαίσθητων οικοσυστημάτων και την παραβίαση των δικαιωμάτων των ιθαγενών πληθυσμών, καθιστώντας κάθε προώθησή τους από δημόσια πρόσωπα μια εξαιρετικά επικίνδυνη κίνηση για την εικόνα τους.

https://www.instagram.com/elliegoulding/
https://www.instagram.com/elliegoulding/

Η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στο celebrity status και τον ακτιβισμό

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο εύκολα μπορεί να κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κοινού όταν ένας διάσημος καλλιτέχνης εμπλέκεται σε εμπορικές συμφωνίες χωρίς να εξετάσει σε βάθος το υπόβαθρό τους. Η Goulding, παρά τα χρόνια προσφοράς της σε περιβαλλοντικά ζητήματα, διαπίστωσε πως ένα και μόνο λάθος αρκεί για να επισκιάσει τη συνολική της δράση. Η ειλικρινής της συγγνώμη αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της σχέσης της με το κοινό, αποδεικνύοντας παράλληλα πως ακόμη και οι πιο ενημερωμένοι celebrities μπορούν να πέσουν στην παγίδα του λαμπερού marketing.

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Ellie Goulding διαμάντια σκάνδαλο
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