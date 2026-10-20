Celeb News 20.10.2026

«Πάντα στην καρδιά μου»: Η Ariana Grande «αποχαιρετά» την σκυλίτσα της, Coco, μετά από 17 χρόνια

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Η τραγουδίστρια μοιράστηκε συγκινητικά λόγια και φωτογραφίες για τον σκύλο της, που «έφυγε» μετά από μια πολυετή συντροφιά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ariana Grande αποχαιρετά τον σκύλο της, Coco, μετά από 17 χρόνια.
  • Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θλίψη και την αγάπη της για το πιστό της ζωάκι μέσω Instagram.
  • Η Coco συνόδευσε την Ariana Grande για πάνω από δεκαεπτά χρόνια, προσφέροντας αγάπη.
  • Φίλοι και συνάδελφοι της Ariana Grande εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande βιώνει μια δύσκολη στιγμή, καθώς «αποχαιρετά» τον αγαπημένο της σκύλο, Coco, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από 17 χρόνια συντροφιάς. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε την είδηση με τους ακολούθους της στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και αγάπη για το πιστό της ζωάκι.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Σε μια ανάρτηση που συνοδευόταν από μια σειρά φωτογραφιών που κάλυπταν όλη τη διάρκεια της ζωής του Coco, από κουτάβι μέχρι την ενηλικίωσή του, η Ariana Grande έγραψε: «Γλυκιά, υπέροχη και πανέμορφη Coco… είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου και για το ότι ευλόγησες αυτόν τον πλανήτη με τη φυσική σου παρουσία για πάνω από δεκαεπτά υπέροχα χρόνια. Έκανες κάθε μέρος που πήγαινες πιο όμορφο».

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Η τραγουδίστρια, γνωστή για τη μεγάλη της αγάπη προς τα ζώα, συνέχισε την ανάρτησή της με λόγια γεμάτα πόνο αλλά και ευγνωμοσύνη: «Θα μου λείπεις κάθε μέρα και θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου. Σε αγαπώ, γλυκό μου κορίτσι».

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η ανάρτηση περιλάμβανε στιγμιότυπα της Ariana Grande να αγκαλιάζει τον Coco, τον σκύλο να γιορτάζει τα 17α γενέθλιά του με μια τούρτα σε σχήμα οστού, αλλά και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία των πατημάτων του Coco με ένα λευκό τριαντάφυλλο.

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Συλλυπητήρια από φίλους και συναδέλφους

Πολλοί φίλοι και συνάδελφοι της Ariana Grande έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στα σχόλια της ανάρτησης. Ο παρουσιαστής Ross Mathews έγραψε: «Ω, αγάπη μου. Τι δώρο ήσασταν η μία για την άλλη. 17 χρόνια. Και μου αρέσει που είπες πόσο περήφανη ήσουν γι’ αυτήν. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη».

Ο τραγουδιστής Leon Thomas σχολίασε: «Λυπάμαι για την απώλειά σου. Η Coco ήταν η καλύτερη». Ο παραγωγός και τραγουδοποιός Ilya Salmanzadeh, ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Ariana Grande σε πολλά τραγούδια, έγραψε: «γλυκιά γλυκιά coco».

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η Ariana Grande έχει εκφράσει δημόσια την αγάπη της για τους σκύλους στο παρελθόν. Το 2015, είχε δηλώσει στο Billboard: «Τα σκυλιά είναι τα πιο αθώα, γλυκά πλάσματα στον κόσμο. Δεν δείχνουν τίποτα άλλο παρά άνευ όρων αγάπη, οπότε αξίζουν το ίδιο σε αντάλλαγμα».

https://www.instagram.com/arianagrande/
https://www.instagram.com/arianagrande/

Η απώλεια του Coco είναι σίγουρα ένα βαρύ πλήγμα για την Ariana Grande, η οποία αποχωρίζεται ένα μέλος της οικογένειάς της που της πρόσφερε αγάπη και συντροφιά για σχεδόν δύο δεκαετίες.

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Ariana Grande ΣΚΥΛΟΣ
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