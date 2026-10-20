Sahara Ray: Έφυγε από τη ζωή στα 34 της το μοντέλο που είχε συνδεθεί με τον Justin Bieber

Το μοντέλο Sahara Ray που είχε απασχολήσει τα διεθνή media για τη σχέση της με τον Justin Bieber πέθανε στα 34 της

Με μια ματιά Το 34χρονο μοντέλο Sahara Ray πέθανε, φέρεται να οφείλεται σε υπερβολική δόση φαιντανύλης.

Η Sahara Ray είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Guillain-Barré μετά από τροχαίο ατύχημα.

Η μητέρα της την περιέγραψε ως παθιασμένη, ευγενική, με αγάπη για την οικογένεια, τη μόδα, την κόρη και το σερφ.

Το μοντέλο είχε γίνει γνωστή και για τη σχέση της με τον Justin Bieber το 2016. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο κόσμος της μόδας και της ψυχαγωγίας θρηνεί την απώλεια της Sahara Ray, του 34χρονου μοντέλου από την Αυστραλία, η οποία φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση φαιντανύλης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Sahara Ray μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, μετά από φερόμενη υπερβολική δόση του ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς. Η κατάστασή της ήταν τόσο κρίσιμη που χρειάστηκε να τεθεί σε μηχανική υποστήριξη. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η οικογένειά της, μπροστά στην απουσία βελτίωσης, έλαβε τη δύσκολη απόφαση να διακόψει τη μηχανική υποστήριξη, οδηγώντας στον θάνατο της νεαρής γυναίκας.

Η είδηση του θανάτου της Sahara Ray έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετώπισε το νεαρό μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια. Το 2024, η Sahara Ray είχε αποκαλύψει δημόσια τη διάγνωσή της με σύνδρομο Guillain-Barré, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, η οποία προκλήθηκε μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Στην προσπάθειά της να αναρρώσει, η Sahara Ray είχε χρειαστεί να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο για ένα διάστημα, καθώς η πάθηση προκαλεί μυϊκή αδυναμία και παράλυση. Παρά την προσπάθεια ανάρρωσης, η Sahara Ray είχε περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητά της, τονίζοντας την προσπάθειά της να ανακτήσει την κινητικότητά της. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ του συνδρόμου Guillain-Barré και του θανάτου της.

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Η μητέρα της, Gretchen Bach, απηύθυνε συγκινητικό αποχαιρετισμό στην κόρη της, μιλώντας στη Daily Mail. «Η Sahara ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική νεαρή γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της Snow και το σερφ», δήλωσε η Gretchen Bach, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνει από φίλους και θαυμαστές της κόρης της. Η Sahara Ray είχε αποκτήσει την κόρη της, Snow Ray Dow, τον Ιανουάριο του 2026, μόλις εννέα μήνες πριν τον θάνατό της. Η αγάπη της για την κόρη της ήταν εμφανής στις τελευταίες της αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συχνά μοιραζόταν τρυφερές στιγμές μαζί της.

Η Sahara Ray είχε γίνει γνωστή αρχικά για την καριέρα της στο μόντελινγκ και την έντονη παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2016, είχε βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω της ερωτικής της σχέσης με τον παγκοσμίου φήμης τραγουδιστή Justin Bieber. Παρά τις διαψεύσεις, η σχέση τους είχε απασχολήσει τα media. Η τελευταία της δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2023, στην επίδειξη μόδας «Punk Tsugi» του Ashton Michael στο Λος Άντζελες, όπου βρισκόταν δίπλα στον τότε σύντροφό της, Mod Sun.

Παρόλο που η Daily Mail εστιάζει στην φερόμενη υπερβολική δόση φαιντανύλης ως την αιτία θανάτου, το επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα ακριβή αίτια. Η απώλεια της Sahara Ray αφήνει ένα κενό στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας, καθώς και στην καρδιά της οικογένειάς της, που τη θυμάται ως μια δυναμική και αγαπημένη γυναίκα.

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