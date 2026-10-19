Μουσικά Νέα 19.10.2026

KATSEYE: Το «Unloveu» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το συγκρότημα – Όσα είπαν για τη δημιουργία του

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Οι KATSEYE μιλούν για την νέα τους περιοδεία και αποκαλύπτουν όσα σημαίνει για εκείνες το νέο single «Unloveu»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι KATSEYE απολαμβάνουν την περιοδεία τους και τη σύνδεση με τους θαυμαστές.
  • Το νέο single «Unloveu» σηματοδοτεί μια νέα, έντονη συναισθηματική μουσική κατεύθυνση για το συγκρότημα.
  • Η δημιουργία του «Unloveu» ήταν μια σημαντική διαδικασία για την καλλιτεχνική εξέλιξη των KATSEYE.
  • Τα μέλη των KATSEYE αποκάλυψαν τις αγαπημένες τους πριγκίπισσες της Disney, δείχνοντας μια προσωπική πλευρά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι KATSEYE, το ανερχόμενο μουσικό συγκρότημα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, μοιράστηκαν πρόσφατα τις σκέψεις τους για την τρέχουσα περιοδεία τους, την κυκλοφορία του νέου τους single «Unloveu» και τις προσωπικές τους προτιμήσεις όσον αφορά τις πριγκίπισσες της Disney. Η συνέντευξη, που δημοσιεύτηκε από το Billboard, προσφέρει μια ματιά στην καθημερινότητα των καλλιτεχνών και στις αλληλεπιδράσεις τους με το κοινό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Το συγκρότημα εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία της περιοδείας, τονίζοντας την ιδιαίτερη σύνδεση που δημιουργείται με τους θαυμαστές τους σε κάθε νέα πόλη. Η δυνατότητα να μοιράζονται τη μουσική τους ζωντανά και να βλέπουν τις αντιδράσεις του κοινού αποτελεί, σύμφωνα με τα μέλη των KATSEYE, μία από τις πιο ικανοποιητικές πτυχές της καλλιτεχνικής τους πορείας.

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Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην κυκλοφορία του νέου τους τραγουδιού, «Unloveu». Η Lara Raj, ένα από τα βασικά πρόσωπα του συγκροτήματος, περιέγραψε την αντίδρασή της κατά την ηχογράφηση και την ολοκλήρωση του κομματιού. Η ίδια δήλωσε ότι η δημιουργία του «Unloveu» ήταν μια έντονη συναισθηματική διαδικασία, η οποία αντικατοπτρίζει μια νέα μουσική κατεύθυνση για τους KATSEYE. Η σύνθεση και η εκτέλεση του τραγουδιού, που προφανώς έχει σημασία για την καλλιτεχνική τους εξέλιξη, αποτελεί μέρος της προσπάθειας του συγκροτήματος να εξερευνήσει νέα ηχητικά τοπία, όπως φάνηκε και με την αποκάλυψη της tracklist του «WILD», όπου η Lara Raj έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα στους fans.

Τα μέλη του συγκροτήματος KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακές λευκές τουαλέτες και χρυσά αξεσουάρ.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Στο πλαίσιο της συζήτησης, τα μέλη των KATSEYE κλήθηκαν να αναφέρουν ποια είναι η αγαπημένη τους πριγκίπισσα της Disney. Η ερώτηση αυτή, αν και φαινομενικά απλή, έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του συγκροτήματος να αποκαλύψουν μια πιο προσωπική πλευρά τους, συνδέοντας την παιδική τους ηλικία με αγαπημένους χαρακτήρες.

Οι KATSEYE ποζάρουν στο pink carpet για την πρεμιέρα της ταινίας «WILD HEARTS» με εντυπωσιακές εμφανίσεις.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η αναφορά στις πριγκίπισσες της Disney φέρνει στο μυαλό και άλλες στιγμές από τον κόσμο της ψυχαγωγίας, όπου η σύνδεση των καλλιτεχνών με αγαπημένους χαρακτήρες δεν είναι ασυνήθιστη. Για παράδειγμα, η Lara Raj έχει κατά καιρούς βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων για τις δημόσιες εμφανίσεις της, όπως η φωτογραφία της με την Camila Cabello, που προκάλεσε σχόλια για τη φιλία τους, ή η μεταμφίεσή της ως Lara Fabian στο YFSF, μια εμφάνιση που σχολιάστηκε έντονα.

Η συνέντευξη με τις KATSEYE, πέρα από τις μουσικές τους ανακοινώσεις, προσφέρει μια ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τους καλλιτέχνες πίσω από τη μουσική, αποκαλύπτοντας τις απολαύσεις της περιοδείας, τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τα τραγούδια τους και τις ατομικές τους αναφορές στην ποπ κουλτούρα.

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Katseye ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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