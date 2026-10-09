Μουσικά Νέα 09.10.2026

KATSEYE: Πότε επιστρέφει η Sophia Laforteza – Η ανακοίνωση που περίμεναν οι fans

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Μετά από μήνες αποχής για να επικεντρωθεί στην υγεία και την ευεξία της, η Sophia Laforteza ετοιμάζεται να επιστρέψει στις KATSEYE
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Sophia Laforteza αναμένεται να επιστρέψει στις KATSEYE τον Ιανουάριο του 2027.
  • Θα απέχει από περιοδείες και προωθητικές ενέργειες του γκρουπ έως τότε.
  • Η τραγουδίστρια εστιάζει στην υγεία και την προσωπική της ευεξία.
  • Ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την κατανόηση και την υποστήριξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sophia Laforteza αναμένεται να επιστρέψει στις δραστηριότητες των KATSEYE την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των HYBE και Geffen Records στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι τότε, η τραγουδίστρια θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην υγεία και την προσωπική της ευεξία, απέχοντας από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του συγκροτήματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση των 2 εταιρειών, η Sophia δεν θα συμμετάσχει στο βορειοαμερικανικό σκέλος της περιοδείας THE WILDWORLD TOUR, ενώ θα απουσιάσει και από τις προωθητικές ενέργειες του γκρουπ για το υπόλοιπο του 2026. Οι εταιρείες υπογράμμισαν ότι στηρίζουν την καλλιτέχνιδα και της παρέχουν τους απαραίτητους πόρους, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία τους να την υποδεχθούν ξανά στις αρχές της νέας χρονιάς.

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Το μήνυμα της Sophia στους θαυμαστές της

Η ίδια η τραγουδίστρια θέλησε να επικοινωνήσει με το κοινό της μέσα από ανάρτηση στα Instagram Stories, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την υπομονή, την κατανόηση και τη συμπαράστασή τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στο μήνυμά της αποκάλυψε ότι καταβάλλει προσπάθεια να φροντίσει ουσιαστικά τον εαυτό της, ακολουθώντας την απαραίτητη υποστήριξη και αναζητώντας τρόπους να διαχειρίζεται καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η αποχή από τις εμφανίσεις δεν είναι εύκολη απόφαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επαφή με το κοινό και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες του συγκροτήματος.

https://www.instagram.com/katseyeworld/
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η Sophia εξέφρασε τη λύπη της που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει την περιοδεία μαζί με τις συναδέλφους της, σημειώνοντας ωστόσο ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει το διάστημα της απουσίας της για να συνεχίσει την εκπαίδευσή της και να προετοιμαστεί για την επιστροφή της.

Όπως ανέφερε, έχει συνειδητοποιήσει ότι το να κάνει κάποιος ένα βήμα πίσω δεν αποτελεί απαραίτητα υποχώρηση, αλλά μπορεί να είναι αναγκαίο για να προχωρήσει μπροστά. Στόχος της είναι να επιστρέψει πιο δυνατή, με καλύτερη ψυχολογική ισορροπία και έτοιμη να προσφέρει στους θαυμαστές της όσα επιθυμεί να μοιραστεί μαζί τους. Κλείνοντας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη στιγμή που θα βρεθεί ξανά στη σκηνή με τις υπόλοιπες κοπέλες του γκρουπ.

Η δεύτερη προσωρινή απουσία από τις KATSEYE

Η απόφαση της Laforteza να περιορίσει προσωρινά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις είχε γίνει γνωστή τον Αύγουστο, όταν ανακοίνωσε ότι χρειάζεται να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία και τη συνολική της ευεξία.

Τα μέλη του συγκροτήματος KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακές λευκές τουαλέτες και χρυσά αξεσουάρ.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την προσωρινή αποχώρηση της Manon Bannerman από τις δραστηριότητες του συγκροτήματος, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο. Παρά τις δυσκολίες, οι KATSEYE συνεχίζουν την πορεία τους ως ένα από τα διεθνή γυναικεία συγκροτήματα που έχουν τραβήξει την προσοχή του μουσικού κοινού.

Το γκρουπ αποτελείται από τις Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Yoonchae Jeung, Manon Bannerman και Sophia Laforteza. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το EP «Wild», ενώ η περιοδεία του συνεχίζεται στη Βόρεια Αμερική έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακά outfits στο Citi Concert Series, δείχνοντας την ενέργειά τους.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η προγραμματισμένη επιστροφή της Sophia τον Ιανουάριο του 2027 αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους θαυμαστές των KATSEYE, οι οποίοι περιμένουν να δουν ξανά όλα τα μέλη μαζί στη σκηνή. Μέχρι τότε, η προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση της ισορροπίας και η σταδιακή προετοιμασία της τραγουδίστριας για την επόμενη φάση της καριέρας της.

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Katseye Sophia Laforteza
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