Τι έκρυβε η Ανταρκτική για έναν ολόκληρο αιώνα; Η ανακάλυψη ενός νέου είδους πιγκουίνου

Η γενετική ανάλυση μιας διεθνούς επιστημονικής ομάδας έρχεται να δώσει τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών, αποδεικνύοντας ότι ο πιγκουίνος χωρίζεται σε 4 ξεχωριστούς πληθυσμούς

Με μια ματιά Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη νέου είδους πιγκουίνου, του νοτιοανατολικού Gentoo (Pygoscelis kerguelensis).

Η επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε 4 γενετικά διακριτούς πληθυσμούς πιγκουίνων Gentoo.

Η γεωγραφική απομόνωση και η προσαρμοστική διατροφή οδήγησαν στην εξέλιξη ξεχωριστών ειδών.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί 3 από τα 4 αναγνωρισμένα είδη πιγκουίνων Gentoo. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν νόμιζες ότι η γη έχει αποκαλύψει όλα τα μυστικά της όσον αφορά τα ζωικά είδη, η φετινή χρονιά έρχεται να σε διαψεύσει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Μετά την ανακάλυψη του νέου είδους αγριογάτας στη Βολιβία αλλά και της μαϊμούς με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί χείλη στον Κονγκό, οι επιστήμονες κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ενός ολοκαίνουργιου είδους πιγκουίνου για πρώτη φορά μετά από έναν ολόκληρο αιώνα. Ο λόγος για τον Pygoscelis kerguelensis, ή αλλιώς τον νοτιοανατολικό πιγκουίνο Gentoo, ο οποίος ζει απομονωμένος στα απομακρυσμένα νησιά Kerguelen στον Ινδικό Ωκεανό.

Μέχρι πρόσφατα, η επιστημονική κοινότητα θεωρούσε ότι ο πιγκουίνος Gentoo, γνωστός ως Pygoscelis papua, ήταν ένα μοναδικό είδος που απλά εξαπλωνόταν σε διάφορες περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου. Ωστόσο, μια εξειδικευμένη ομάδα ερευνητών από το UC Berkeley και επιστημονικά ιδρύματα της Χιλής μελέτησε το DNA 64 συνολικά πτηνών από 10 διαφορετικές αποικίες αναπαραγωγής. Τα ευρήματά τους ήταν αδιάσειστα: αυτό που γνωρίζαμε ως ένα είδος, χωρίζεται στην πραγματικότητα σε 4 εντελώς ανεξάρτητους γενετικά πληθυσμούς.

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Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις συνήθειες των ίδιων των πτηνών, τα οποία τείνουν να επιστρέφουν σταθερά στις ίδιες αποικίες αναπαραγωγής κάθε χρόνο χωρίς να απομακρύνονται. Αυτή η γεωγραφική απομόνωση ανάγκασε τους διαφορετικούς πληθυσμούς να προσαρμοστούν στα τοπικά τους περιβάλλοντα, ακολουθώντας μια ξεχωριστή εξελικτική πορεία που διήρκεσε από 300.000 έως 500.000 χρόνια. Ο νέος νοτιοανατολικός Gentoo μπορεί να μοιάζει εξωτερικά με τους υπολοίπους, όμως το μέγεθός του, οι ιδιαίτεροι ήχοι που παράγει και το μοναδικό γενετικό του αποτύπωμα τον κατατάσσουν επίσημα ως ξεχωριστό μέλος της πανίδας.

Τα 4 ξεχωριστά είδη και η γεωγραφική τους εξάπλωση

Ο ανατολικός Gentoo, με την επιστημονική ονομασία Pygoscelis taeniata, εντοπίζεται κυρίως στα νησιά Crozet, Marion και Macquarie. Αυτός ο πληθυσμός έχει αναπτύξει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ζώντας σε απομονωμένες υποανταρκτικές ζώνες όπου οι συνθήκες απαίτησαν εξειδικευμένη προσαρμογή. Ο βόρειος Gentoo, γνωστός ως Pygoscelis papua, διατηρεί την αρχική ονομασία του είδους και συναντάται γύρω από τα νησιά Falkland και Martillo. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς πληθυσμούς, ο οποίος μελετήθηκε εκτενώς για να διαπιστωθούν οι διαφορές του από τα υπόλοιπα είδη της οικογένειας. Ο νότιος Gentoo, ή Pygoscelis ellsworthi, αποτελεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό και κατοικεί στην ανταρκτική χερσόνησο, τις ακτές της Ανταρκτικής και τη Georgia. Τέλος, ο νεοανακαλυφθείς Pygoscelis kerguelensis ζει αποκλειστικά στα νησιά Kerguelen, απέχοντας περίπου 450 χιλιόμετρα από την κοντινότερη στεριά.

Η προσαρμοστικότητα, η διατροφή και η απειλή της κλιματικής αλλαγής

Ένας από τους βασικούς λόγους που επέτρεψαν στους πιγκουίνους Gentoo να επιβιώσουν και να διαφοροποιηθούν στο πέρασμα των αιώνων είναι η ευέλικτη διατροφή τους. Σε αντίθεση με άλλους πιγκουίνους, όπως οι αυτοκρατορικοί και οι Adélie που βασίζονται σε συγκεκριμένες τροφές, οι Gentoo καταναλώνουν σχεδόν οτιδήποτε μπορούν να πιάσουν στο νερό. Αυτός ο γρήγορος ρυθμός προσαρμογής, που χαρακτηρίζει τα πτηνά σε σύγκριση με άλλα σπονδυλωτά, τους επέτρεψε να καταλάβουν ποικίλα οικοσυστήματα.

Η ύπαρξη έτοιμης γενετικής ποικιλομορφίας βοήθησε τους απομονωμένους πληθυσμούς να ακολουθήσουν ταχείς εξελικτικές διαδρομές, διαμορφώνοντας ξεχωριστές οικολογικές εξειδικεύσεις. Παρά την προσαρμοστικότητά τους, η κλιματική αλλαγή συνιστά πλέον άμεσο κίνδυνο για την επιβίωσή τους. Τα 3 από τα 4 αναγνωρισμένα είδη βρίσκονται υπό απειλή λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με εξαίρεση τον νότιο Gentoo που επηρεάζεται λιγότερο. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων προστασίας από τους διεθνείς οργανισμούς για τη διατήρηση αυτών των μοναδικών ειδών.

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