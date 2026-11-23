Ο AstroJason δίνει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για τα 12 ζώδια και αποκαλύπτει τι φέρνει η νέα εβδομάδα σε έρωτα χρήματα και δουλειά

Με μια ματιά Η εβδομάδα 23-29/11 φέρνει εξελίξεις σε σχέσεις, επαγγελματικά και οικονομικά για όλα τα ζώδια.

Θα υπάρξουν ευκαιρίες για πρωτοβουλίες, απρόσμενες συναντήσεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία.

Κάθε ζώδιο αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Οι προβλέψεις βοηθούν στην κατανόηση και διαχείριση των νέων συνθηκών που φέρνουν τα άστρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα εβδομάδα ξεκινά και μαζί της έρχονται καινούργιες εξελίξεις σε σχέσεις, επαγγελματικά και οικονομικά, με τα άστρα να ετοιμάζουν διαφορετικές εκπλήξεις για κάθε ζώδιο. Θα υπάρξουν ερωτικές πρωτοβουλίες, απρόσμενες συναντήσεις και ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά και ορισμένες καταστάσεις που θα χρειαστούν ψυχραιμία, ξεκάθαρες αποφάσεις και λίγη παραπάνω υπομονή.

Ο AstroJason επιστρέφει στο «Mad Έχεις Άστρο» με τις εβδομαδιαίες αστρολογικές προβλέψεις και βάζει στο μικροσκόπιο όσα πρόκειται να απασχολήσουν τα 12 ζώδια. Από μια συμφωνία που επιτέλους προχωρά μέχρι μια αλλαγή στα επαγγελματικά ή ένα ραντεβού που δεν μένει μόνο στα βλέμματα, η εβδομάδα έχει αρκετές εξελίξεις.

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Πάμε να δούμε αναλυτικά τι επιφυλάσσει το πλανητικό σκηνικό για το ζώδιό σου αυτή την εβδομάδα, ποιες εξελίξεις αναμένονται στα αισθηματικά και τα επαγγελματικά σου και πού χρειάζεται να στρέψεις λίγο περισσότερο την προσοχή σου. Άλλωστε, τα άστρα μπορεί να φέρνουν ευκαιρίες, εκπλήξεις ή μικρές ανατροπές, όμως το σημαντικό είναι να ξέρεις τι να περιμένεις και πώς να διαχειριστείς κάθε νέα συνθήκη!

Κριός

Μια συμφωνία που περίμενες φαίνεται πως πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ωστόσο υπάρχει ένας όρος που δεν είχες υπολογίσει και σε καλεί να επανεξετάσεις τα δεδομένα. Στα αισθηματικά, αφήνεις πίσω την αναμονή και παίρνεις την πρωτοβουλία να πλησιάσεις το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, σταματάς να αναλύεις κάθε μήνυμα και αρχίζεις να απολαμβάνεις περισσότερο την επικοινωνία.

Ταύρος

Μια οικονομική εξέλιξη σε αναγκάζει να κάνεις ξανά τους υπολογισμούς σου, καθώς η αμοιβή που πρόκειται να λάβεις είναι μικρότερη από εκείνη που περίμενες. Χρειάζεται, λοιπόν, να αναπροσαρμόσεις λίγο τον προϋπολογισμό σου. Στα επαγγελματικά, όμως, υπάρχει μια θετική εξέλιξη, αφού εγκρίνεται η αλλαγή ωραρίου που είχες ζητήσει. Έτσι, κερδίζεις περισσότερο χρόνο για το σπίτι και την οικογένειά σου, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεσαι συνεχώς σε αγώνα δρόμου.

Δίδυμοι

Στα προσωπικά, ο άνθρωπός σου ζητά κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς και αυτή τη φορά αποφασίζεις να μη συμβιβαστείς. Βάζεις τα όριά σου και ξεκαθαρίζεις τι πραγματικά θέλεις από τη σχέση σου. Παράλληλα, στο σπίτι παίρνεις την κατάσταση στα χέρια σου και ξεκινάς επιτέλους τις αλλαγές που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Ήρθε η ώρα να μπει λίγη τάξη στο χάος!

Καρκίνος

Μαθαίνεις από τρίτους για αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μια επαγγελματική υπόθεση που σε αφορά και δεν σκοπεύεις να μείνεις με τις απορίες. Ζητάς εξηγήσεις και θέλεις να γνωρίζεις ακριβώς τι συμβαίνει. Στο σπίτι, από την άλλη, εντοπίζεις μια πολύ καλή προσφορά και καταφέρνεις να αποκτήσεις κάτι που χρειαζόσουν, χωρίς να ξεφύγεις από το budget σου.

Λέων

Μια συμπεριφορά φίλου σου σε απογοητεύει και σε κάνει να βλέπεις διαφορετικά τόσο εκείνον όσο και μια παρέα από την οποία αισθάνεσαι ότι έχεις πλέον απομακρυνθεί. Ωστόσο, τα επαγγελματικά σου επιφυλάσσουν μια ευχάριστη εξέλιξη. Σου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσεις μια ιδέα σου, κερδίζεις τις εντυπώσεις και ένας άνθρωπος μπορεί να σε φέρει σε επαφή με τα κατάλληλα πρόσωπα. Μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη!

Παρθένος

Μια νέα κατάσταση διαμορφώνεται στα επαγγελματικά σου και χρειάζεται να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Καλείσαι να συνεννοηθείς με έναν νέο υπεύθυνο σχετικά με τις εκκρεμότητες και τις αρμοδιότητές σου, οργανώνοντας ξανά τον τρόπο που δουλεύεις. Στην καθημερινότητά σου, αποφασίζεις να δώσεις μεγαλύτερη προτεραιότητα στον εαυτό σου και τη φυσική σου κατάσταση. Ανεβάζεις ρυθμούς και βάζεις τη φροντίδα σου στο πρόγραμμα.

Ζυγός

Μια ξαφνική αλλαγή στην ώρα αναχώρησης ενός ταξιδιού ανατρέπει τα σχέδιά σου και σε αναγκάζει να προσαρμόσεις την κράτησή σου. Μην αφήσεις την αναστάτωση να σου χαλάσει τη διάθεση, καθώς στα αισθηματικά τα νέα είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Μια έξοδος με φίλους κρύβει μια ευχάριστη έκπληξη, αφού γνωρίζεις ένα πρόσωπο που δείχνει ξεκάθαρα το ενδιαφέρον του. Και αυτή τη φορά δεν μένει μόνο στα βλέμματα, αλλά προχωρά και σε πρόταση για ραντεβού!

Σκορπιός

Οικονομικές διαφωνίες έρχονται στο προσκήνιο και καλείσαι να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου σχετικά με χρήματα και υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όλοι τι αναλογεί στον καθένα, ώστε να αποφευχθούν περισσότερες εντάσεις. Στα επαγγελματικά, αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες σε μια ομαδική προσπάθεια και ζητάς από τους συνεργάτες σου να ξεκαθαρίσουν τον ρόλο τους. Δεν γίνεται να πέφτει όλη η δουλειά στους δικούς σου ώμους!

Τοξότης

Ο άνθρωπός σου ζητά περισσότερο κοινό χρόνο και αυτό σε βάζει στη διαδικασία να αναζητήσεις μια νέα ισορροπία ανάμεσα στη σχέση και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου. Στη δουλειά, αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες, συντονίζεις τους συνεργάτες σου και καλείσαι να πάρεις αποφάσεις που περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Η εβδομάδα απαιτεί οργάνωση και υπευθυνότητα, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να δείξεις τις δυνατότητές σου.

Αιγόκερως

Η αποχώρηση ενός συναδέλφου φέρνει ανακατατάξεις στον επαγγελματικό σου χώρο και δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις που μέχρι τώρα δεν ανήκαν στις αρμοδιότητές σου. Χρειάζεται να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα και να διαχειριστείς σωστά τον χρόνο σου. Υπάρχει, ωστόσο, και μια θετική οικονομική εξέλιξη, καθώς βρίσκεις μια ευκαιρία χρηματοδοτικής στήριξης για ένα επαγγελματικό σου σχέδιο και μπαίνεις στη διαδικασία να διαπραγματευτείς καλύτερους όρους.

Υδροχόος

Μια δημιουργική δουλειά σου τραβά την προσοχή της παρέας σου και η ανταπόκριση που λαμβάνεις είναι καλύτερη από όσο περίμενες. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δεχτείς μια πρόταση για να παρουσιάσεις το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου σε μεγαλύτερο κοινό. Στα προσωπικά, βρίσκεις μαζί με τον άνθρωπό σου μια συμφέρουσα ευκαιρία για ταξίδι και προχωράτε στην κράτηση. Επιτέλους, η ιδέα του «να πάμε κάπου» αποκτά ημερομηνία!

Ιχθύες

Μια οικογενειακή απόφαση αλλάζει όσα είχες υπολογίσει για το σπίτι και χρειάζεται να συζητήσετε ξανά ποιος αναλαμβάνει τι. Οι ισορροπίες αναδιαμορφώνονται και η συνεννόηση είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Την ίδια στιγμή, σε μια επαγγελματική συνεργασία σου ζητούν μεγαλύτερη συμμετοχή. Πριν αναλάβεις νέες υποχρεώσεις, φρόντισε να ξεκαθαρίσεις τι μπορείς πραγματικά να υποστηρίξεις, ώστε να μη φορτωθείς περισσότερα από όσα χωρά το πρόγραμμά σου.

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