Το νέο, λαμπερό καρέ της Ήβης Αδάμου που είδαμε πρώτη φορά στις πρόβες του MadWalk 2026 αποδεικνύει ότι είναι η απόλυτη τάση

Με μια ματιά Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε νέο καρέ στα μαλλιά της στις πρόβες του MadWalk 2026.

Το νέο κούρεμα προσδίδει φρεσκάδα και ανάλαφρο αέρα στην εμφάνισή της.

Το καρέ θεωρείται κορυφαίο trend της σεζόν, συνδυάζοντας ευελιξία και αισθητική.

Η εμφάνισή της στις πρόβες περιλάμβανε bomber jacket και tailored παντελόνι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ήβη Αδάμου έδειξε για πρώτη φορά το νέο της καρέ στις πρόβες για το MadWalk 2026 by Three Cents, όπου θα εμφανιστεί σε ένα δυναμικό act με τη Greatness Athens. Το κούρεμα ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα των προβών και δίνει αμέσως έναν πιο φρέσκο, ανάλαφρο αέρα στην εικόνα της.

Πολλές φορές αρκεί μια αλλαγή στα μαλλιά για να γράψει αλλιώς ολόκληρη η εμφάνιση, ειδικά όταν μιλάμε για ένα τόσο ζωντανό event όπου η μουσική και η μόδα μπλέκονται συνεχώς.

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Γιατί το καρέ παραμένει κορυφαίο beauty trend

Το καρέ είναι από τα πιο δυνατά hair trends της σεζόν, γιατί συνδυάζει καθαρές γραμμές, ευελιξία στο styling και έντονη αισθητική παρουσία. Αναδεικνύει τον αυχένα και τα ζυγωματικά, κρατά το πρόσωπο φωτεινό στο κάδρο και προσαρμόζεται εύκολα είτε σε sleek αποτέλεσμα είτε σε ανάλαφρο χτένισμα με κίνηση.

Το look των προβών: Σκούρο κόκκινο bomber jacket και γκρι tailored παντελόνι

Το νέο hair look της Ήβης Αδάμου συνδυάστηκε με ένα σκούρο κόκκινο bomber jacket και ένα γκρι tailored παντελόνι που έδινε το εφέ ότι είχε μια φούστα από πάνω. Το αποτέλεσμα ισορρόπησε ανάμεσα στο streetwear και το σύγχρονο tailoring, δένοντας απόλυτα με τη δυναμική ενέργεια του καρέ ενόψει της συνεργασίας της με τη Greatness Athens στο MadWalk 2026 by Three Cents.

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