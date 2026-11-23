Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «Heal», του πρώτου ντοκιμαντέρ με την Kate Middleton για τη μάχη της με τον καρκίνο

Με μια ματιά Κυκλοφόρησε το trailer του ντοκιμαντέρ «Heal» με πρωταγωνίστρια την Kate Middleton.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πρόκληση National Three Peaks Challenge και την εμπειρία της ως επιζώσα καρκίνου.

Η πρεμιέρα θα γίνει στις 29 Νοεμβρίου στο BBC και στις 30 Νοεμβρίου στο NBC.

Τα έσοδα από τη διανομή θα διατεθούν στον οργανισμό The Royal Marsden Cancer Charity. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πιο προσωπικό της τηλεοπτικό εγχείρημα μέχρι σήμερα προχωρά η Kate Middleton, η οποία πρωταγωνιστεί για πρώτη φορά σε ένα ντοκιμαντέρ. Με τίτλο «Heal», η παραγωγή καταγράφει τη διαδρομή της Πριγκίπισσας της Ουαλίας καθώς ολοκληρώνει τη δύσκολη δοκιμασία National Three Peaks Challenge, μοιράζοντας παράλληλα σκέψεις και βιώματα από την εμπειρία της ως επιζώσα του καρκίνου.

Το ντοκιμαντέρ, η ύπαρξη του οποίου κρατήθηκε μυστική μέχρι τώρα, θα κάνει πρεμιέρα στη Μεγάλη Βρετανία μέσα από τη συχνότητα του BBC στις 29 Νοεμβρίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες από το NBC στις 30 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν προβολές σε Αυστραλία και Καναδά.

Διάβασε επίσης: Παντρεύτηκε η Miley Cyrus τον Maxx Morando σε τελετή στην Καλιφόρνια

Η πρόκληση των 24 ωρών και το μήνυμα της ανάρρωσης

Τον περασμένο Ιούνιο, η Kate Middleton ανέβηκε τις υψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε μόλις 24 ώρες, στηρίζοντας τον οργανισμό The Royal Marsden Cancer Charity. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάβασης, ένα κινηματογραφικό συνεργείο κατέγραφε κάθε της βήμα.

Με φόντο τη σωματική και ψυχική αυτή δοκιμασία, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομιλεί με ανθρώπους που έχουν έρθει αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μαζί εξερευνούν πώς μια βαριά ασθένεια επηρεάζει τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο και τους οικείους του, εστιάζοντας στους τόπους, τις εμπειρίες και τους τρόπους που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαδικασία της επούλωσης και της ζωής μετά τη διάγνωση.

Οι οικογενειακές στιγμές στο τρέιλερ και ο φιλανθρωπικός σκοπός

Στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές, όπως η παρουσία του αδελφού της, James, που τη συνόδευσε σε ένα μέρος της ανάβασης, αλλά και η συγκινητική υποδοχή στο φινάλε από τον πρίγκιπα William και τα τρία τους παιδιά, George, Charlotte και Louis.

Τη σκηνοθεσία του «Heal» υπογράφει ο Benji Jackson για λογαριασμό της Detail Films, ενώ όλα τα έσοδα από τη διανομή του θα διατεθούν για την ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity. Με το εγχείρημα αυτό, η Kate Middleton ακολουθεί τα βήματα και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας που έχουν επιλέξει το ντοκιμαντέρ για να αναδείξουν ζητήματα που τους απασχολούν, σηματοδοτώντας ωστόσο τη δική της πρώτη φορά στον κεντρικό ρόλο.

Διάβασε επίσης: