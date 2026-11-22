Με μια ματιά Η Άννα Βουζουνεράκη ξεκίνησε την καριέρα της στα 15,5, αντιμετωπίζοντας αρχικά ειρωνικά σχόλια για την επιλογή της.

Η επιτυχία της στα social media οφείλεται στην αυθεντικότητα, καθώς μοιράζεται τόσο επαγγελματικά επιτεύγματα όσο και την καθημερινότητά της.

Η Βουζουνεράκη τονίζει ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάζει πολλαπλούς ρόλους, όπως μητέρα, σύζυγος και επαγγελματίας, χωρίς ενοχές.

Αντί να θέτει νέους στόχους, προτιμά να απολαύσει την οικογένεια και την επιχείρηση που έχει χτίσει, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η hairstylist και content creator Άννα Βουζουνεράκη βρέθηκε στον καναπέ του «Talk to Mad» και μίλησε στην Αθηνά Κλήμη για την επαγγελματική της διαδρομή, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τα πρώτα της βήματα, τη μητρότητα και την αληθινή πλευρά των social media.

Αν έχεις παρακολουθήσει έστω και ένα βίντεο από το Hair Goals by Anna, σίγουρα έχεις συναντήσει την αυθόρμητη και γεμάτη ενέργεια προσωπικότητα της Άννας Βουζουνεράκη. Αυτή τη φορά, όμως, η γνωστή hairstylist και content creator άφησε για λίγο τα social media και βρέθηκε απέναντι από την Αθηνά Κλήμη, σε μια συζήτηση που πήγε πολύ πέρα από τα μαλλιά και την ομορφιά. Στο νέο επεισόδιο του «Talk to Mad» μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στον χώρο της κομμωτικής, τις επαγγελματικές θυσίες, την οικογένειά της και την προσπάθειά της να ισορροπήσει ανάμεσα στους πολλαπλούς ρόλους της καθημερινότητάς της.

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Η Άννα ξεκίνησε να εργάζεται μόλις στα 15,5 της χρόνια, ενώ από πολύ μικρή είχε ήδη καταλάβει ότι ήθελε να ασχοληθεί με τα μαλλιά. Μάλιστα, θυμήθηκε πως η πρώτη της «επαφή» με το επάγγελμα ήρθε όταν ήταν μόλις τριών ετών και ρώτησε μια οικογενειακή φίλη με πολύ σγουρά μαλλιά αν αυτά παραμένουν σγουρά και μετά το λούσιμο. Από τότε, το ενδιαφέρον της για την κομμωτική δεν έφυγε ποτέ, με το παιχνίδι με τις κούκλες και τα κεφάλια κομμωτικής να αποτελούν την πρώτη της μορφή εξάσκησης.

Η διαδρομή της, ωστόσο, δεν ήταν πάντα εύκολη. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν μαθήτρια στη δευτέρα γυμνασίου και έλεγε στους συμμαθητές της ότι θέλει να γίνει κομμώτρια, δεχόταν ειρωνικά σχόλια, καθώς το επάγγελμα δεν αντιμετωπιζόταν με την ίδια αναγνώριση που απολαμβάνει σήμερα. Εκείνη, όμως, δεν εγκατέλειψε το όνειρό της. Αντίθετα, θυμάται χαρακτηριστικά ότι απαντούσε πως μια μέρα θα τη βλέπουν στην τηλεόραση και θα λένε ότι ήταν συμμαθητές της.

Στα 21 της ξεκίνησε να εργάζεται ως freelancer, ενώ στα 24 της έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα, ανοίγοντας το δικό της κομμωτήριο. Σήμερα, περίπου επτάμισι χρόνια μετά, έχει δημιουργήσει το Hair Goals by Anna, έναν σύγχρονο χώρο 220 τετραγωνικών μέτρων στο κέντρο της Γλυφάδας, που συγκαταλέγεται στα premium κομμωτήρια της χώρας.

Μιλώντας για τις πρώτες της επαγγελματικές εμπειρίες, η Άννα δεν έκρυψε ότι υπήρξαν στιγμές που την πλήγωσαν. Θυμήθηκε πως στην πρώτη της δουλειά δεν πληρωνόταν, ενώ έφτανε στο σημείο να της παίρνουν ακόμη και τα φιλοδωρήματα χωρίς να τολμά να αντιδράσει. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κάποιες ημέρες επέστρεφε με τα πόδια στο σπίτι κλαίγοντας. Αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα ήθελε να είχε μιλήσει περισσότερο και να είχε θέσει από νωρίτερα τα όριά της.

Το μήνυμά της προς τους νέους ανθρώπους ήταν ξεκάθαρο: χρειάζεται να έχεις έναν στόχο, να προχωράς με μικρά και σταθερά βήματα και να μην αφήνεις τον θόρυβο γύρω σου να σε αποσπά. Παράλληλα, τόνισε πως η επαγγελματική εξέλιξη απαιτεί υπομονή, δουλειά και διάθεση για μάθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αποδέχεσαι την εκμετάλλευση.

Η αληθινή πλευρά των social media και τα hate comments

Ένα σημαντικό κομμάτι της συζήτησης αφορούσε και την παρουσία της στα social media. Η Άννα εξήγησε πως από την εποχή που δημιουργήθηκε το Instagram ήθελε να προβάλλει τη δουλειά της, να επικοινωνεί με περισσότερο κόσμο και να φέρνει νέους πελάτες στο κομμωτήριο. Αυτό που τελικά τη βοήθησε να ξεχωρίσει, όπως πιστεύει, ήταν η αυθεντικότητά της.

Δεν προσπαθεί να παρουσιάζει μια τέλεια εικόνα της καθημερινότητάς της. Μπορεί να μοιραστεί ένα εντυπωσιακό επαγγελματικό αποτέλεσμα, αλλά και να εμφανιστεί άβαφη, με τις πιτζάμες της ή με τον γιο της να βρίσκεται δίπλα της. Για την ίδια, το κοινό έχει ανάγκη να βλέπει ανθρώπους που δεν φοβούνται να δείξουν όλες τις πλευρές του εαυτού τους.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι τα αρνητικά σχόλια δεν την επηρεάζουν. Όπως παραδέχτηκε, ακόμη και σήμερα υπάρχουν στιγμές που ένα hate comment μπορεί να της χαλάσει τη διάθεση, ιδιαίτερα όταν ήδη περνά μια δύσκολη ημέρα. Ωστόσο, επιλέγει κάποιες φορές να απαντά δημόσια, μετατρέποντας ένα αρνητικό σχόλιο σε αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα.

Όπως εξήγησε, αισθάνεται ευθύνη απέναντι στις γυναίκες που την παρακολουθούν, καθώς γνωρίζει ότι ένα μήνυμα μπορεί να φτάσει σε κάποια νέα κοπέλα ή σε μια μητέρα που περνά τις δικές της δυσκολίες και να της αλλάξει έστω και λίγο τον τρόπο σκέψης.

Η μητρότητα, η καριέρα και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να είναι πολλά πράγματα μαζί

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η μητρότητα. Η Άννα μίλησε με ειλικρίνεια για τις πρώτες εβδομάδες μετά τη γέννηση του γιου της, Παύλου, αλλά και για τη στήριξη που έχει από τον σύζυγό της, Νικηφόρο. Όπως αποκάλυψε, τις πρώτες εννέα εβδομάδες σχεδόν δεν είχαν καθόλου βοήθεια, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να συνδυάζει τη φροντίδα του μωρού με την εργασία της.

Μάλιστα, επέστρεψε στο κομμωτήριο μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννα, έχοντας υποβληθεί σε καισαρική, και έπαιρνε καθημερινά μαζί της τον μικρό Παύλο, ο οποίος παρέμενε στον χώρο μέχρι να γίνει εννέα μηνών. Σήμερα, με τη βοήθεια που έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν και το παιδί να πηγαίνει πλέον σχολείο, η καθημερινότητά της είναι πιο ισορροπημένη.

Η ίδια, πάντως, θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στα στερεότυπα που θέλουν μια γυναίκα να πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και την επαγγελματική της εξέλιξη. «Είμαι και μαμά, είμαι και σύζυγος, είμαι και καριερίστρια, είμαι και γκόμενα και είμαι ό,τι γουστάρω να είμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να έχει πολλούς ρόλους και να επιλέγει η ίδια πώς θέλει να ζήσει τη ζωή της.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχολίασε και τα επικριτικά σχόλια που έχει δεχτεί επειδή επιλέγει να στέλνει το παιδί της στον βρεφικό σταθμό, ώστε να βρίσκει χρόνο για τον εαυτό της, τη δουλειά της ή ακόμη και για να πάει στο γυμναστήριο. Η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: δεν αισθάνεται καμία ενοχή και θεωρεί πως τα παιδιά χρειάζονται χαρούμενους γονείς.

Η συγκίνηση πίσω από τα νυφικά χτενίσματα και η συνεργασία με τη Βασιλική Μιλλούση

Η συζήτηση πέρασε και στον κόσμο των νυφικών χτενισμάτων, με την Αθηνά Κλήμη να θυμάται τη συνεργασία της Άννας με τη Βασιλική Μιλλούση. Η hairstylist αποκάλυψε πως η γνωριμία τους ξεκίνησε μέσα από μια επίσκεψη της αθλήτριας στο κομμωτήριο και στη συνέχεια εκείνη την επέλεξε για να επιμεληθεί τα μαλλιά της στον γάμο της.

Για την Άννα, τέτοιες συνεργασίες έχουν ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μια επαγγελματική υπηρεσία, αλλά για τη συμμετοχή σε μία από τις πιο σημαντικές ημέρες στη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως εξήγησε, ακόμη και αν οικονομικά δεν τη συμφέρει πάντα να αφήσει το κομμωτήριό της για να αναλάβει μια νύφη, επιλέγει να το κάνει όταν νιώθει πραγματική σύνδεση με το πρόσωπο που έχει απέναντί της.

Αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο εκείνη την ημέρα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα του χτενίσματος, για το οποίο έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως να κάνει τη νύφη να αισθανθεί ήρεμη, όμορφη και να απολαύσει κάθε στιγμή της προετοιμασίας της.

Γιατί επέλεξε να μη βάλει νέους στόχους για τα επόμενα 5 χρόνια

Προς το τέλος της συνέντευξης, η Άννα μίλησε για το μέλλον και για το πώς φαντάζεται τον εαυτό της τα επόμενα χρόνια. Σε αντίθεση με όσα θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα που έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της επιχείρηση από τόσο μικρή ηλικία, αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο δεν θέλει να βάλει νέους επαγγελματικούς στόχους.

Όπως εξήγησε, για πολλά χρόνια έθετε διαρκώς τον έναν στόχο μετά τον άλλον, χωρίς να προλαβαίνει να απολαύσει όσα είχε ήδη πετύχει. Πλέον, θέλει να σταματήσει για λίγο, να αναγνωρίσει την προσπάθειά της και να χαρεί την οικογένεια και την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει.

Η συζήτηση στο «Talk to Mad» ανέδειξε μια πλευρά της Άννας Βουζουνεράκη που ξεπερνά την εικόνα της επιτυχημένης hairstylist και content creator. Μια γυναίκα που μιλά ανοιχτά για τις δυσκολίες, δεν φοβάται να δείξει τις ατέλειές της και υπενθυμίζει ότι η επιτυχία δεν έχει μόνο να κάνει με όσα καταφέρνεις, αλλά και με το αν βρίσκεις τελικά τον χρόνο να τα απολαύσεις.

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