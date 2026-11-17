Ο AstroJason επιστρέφει με το Part 2 του «Mad Έχεις Άστρο» και αποκαλύπτει τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά 6 ακόμη ζωδίων

Με μια ματιά Ο AstroJason παρουσιάζει τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά των ζωδίων Ζυγός, Σκορπιός, Τοξότης, Αιγόκερως, Υδροχόος, Ιχθύες.

Ο στόχος είναι η αυτογνωσία και το γέλιο μέσω αναγνώρισης συμπεριφορών.

Ζυγός: κοινωνικότητα, αλλά αναποφασιστικότητα. Σκορπιός: διαίσθηση, αλλά δυσκολία στη συγχώρεση.

Τοξότης: περιπέτεια, αλλά αποφυγή υποχρεώσεων. Αιγόκερως: αποφασιστικότητα, αλλά δυσκολία στη χαλάρωση.

Υδροχόος: πρωτοτυπία, αλλά ξαφνικές εξαφανίσεις. Ιχθύες: ενσυναίσθηση, αλλά έρωτας με την ιδέα του άλλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε ζώδιο έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, τα δυνατά του σημεία, αλλά και μερικές συνήθειες που μπορούν να δοκιμάσουν την υπομονή των γύρω του. Άλλοι ξέρουν να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, άλλοι έχουν έντονη διαίσθηση και άλλοι μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και την πιο συνηθισμένη ημέρα σε περιπέτεια. Τι γίνεται, όμως, όταν τα προτερήματά τους συνοδεύονται από μικρές ή μεγαλύτερες αδυναμίες;

Ο AstroJason, ο αστρολόγος της καρδιάς μας, επιστρέφει με το Μέρος Β των ζωδίων μέσα από την ενότητα «Mad Έχεις Άστρο», βάζοντας στο μικροσκόπιο τον Ζυγό, τον Σκορπιό, τον Τοξότη, τον Αιγόκερω, τον Υδροχόο και τους Ιχθύες. Αυτή τη φορά, παρουσιάζει ένα θετικό και ένα αρνητικό χαρακτηριστικό για κάθε ζώδιο, με αρκετή δόση χιούμορ και ατάκες που μπορεί να σε κάνουν να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου ή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο.

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Και επειδή κανείς δεν είναι μόνο τα καλά ή μόνο τα αρνητικά του, το συγκεκριμένο αστρολογικό παιχνίδι έχει έναν στόχο: να σε κάνει να δεις με λίγο περισσότερη αυτογνωσία τις συμπεριφορές σου, αλλά και να γελάσεις με εκείνες τις συνήθειες που οι φίλοι σου σού επισημαίνουν ξανά και ξανά. Άλλωστε, μπορεί να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου σε κάθε λέξη ή να σκεφτείς αμέσως κάποιον από την παρέα σου που ταιριάζει απόλυτα στις περιγραφές!

Ζυγός: Η κοινωνικότητα και η αιώνια αναποφασιστικότητα

Αν ανήκεις στους Ζυγούς, έχεις το χάρισμα να κάνεις τους πάντες να αισθάνονται άνετα δίπλα σου. Η ευγένεια και η κοινωνικότητά σου είναι από τα δυνατά σου χαρτιά. Υπάρχει, όμως, και μια μικρή λεπτομέρεια: μέχρι να αποφασίσεις τι πραγματικά θέλεις, μπορεί να έχει αλλάξει ακόμη και η εποχή!

Σκορπιός: Η διαίσθηση και η δύσκολη συγχώρεση

Ο Σκορπιός έχει σχεδόν έκτη αίσθηση όταν πρόκειται για το ψέμα. Μπορεί να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά πριν καν ολοκληρώσει ο άλλος την πρότασή του. Αν, όμως, νιώσει προδομένος, δύσκολα ξεχνά. Μάλιστα, όπως σχολιάζει με χιούμορ ο AstroJason, μπορεί να διαγράψει κάποιον ακόμη και από το γενεαλογικό του δέντρο!

Τοξότης: Η περιπετειώδης φύση και η απέχθεια για τις υποχρεώσεις

Με έναν Τοξότη δύσκολα θα βαρεθείς, αφού έχει τον τρόπο να μετατρέπει ακόμη και μια συνηθισμένη ημέρα σε ολόκληρη ιστορία. Η περιπέτεια και ο αυθορμητισμός είναι στο DNA του. Όταν, όμως, κάτι αρχίσει να μοιάζει υπερβολικά με υποχρέωση, εκείνος έχει ήδη αρχίσει να αναζητά την έξοδο κινδύνου.

Αιγόκερως: Η αποφασιστικότητα και η δυσκολία στη χαλάρωση

Όταν ένας Αιγόκερως βάλει έναν στόχο, δύσκολα θα σταματήσει μέχρι να τον πετύχει. Η επιμονή και η προσήλωσή του είναι από τα μεγαλύτερα προτερήματά του. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αντιμετωπίζει ακόμη και τη χαλάρωση σαν να είναι χάσιμο παραγωγικότητας. Κάποιες φορές, Αιγόκερε, επιτρέπεται να κάνεις και ένα διάλειμμα!

Υδροχόος: Η πρωτοτυπία και οι ξαφνικές εξαφανίσεις

Ο Υδροχόος βλέπει τον κόσμο μέσα από τη δική του ξεχωριστή οπτική και δύσκολα χωράει σε καλούπια. Η ανεξάρτητη σκέψη του είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματά του. Από την άλλη, μπορεί να εξαφανιστεί για δύο ημέρες και να επιστρέψει σαν να έλειψε απλώς για λίγο μέχρι το περίπτερο. Χωρίς εξηγήσεις, φυσικά!

Ιχθύες: Η ενσυναίσθηση και ο έρωτας με την ιδέα του άλλου

Οι Ιχθύες έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται εύκολα τα συναισθήματα των ανθρώπων γύρω τους. Η ενσυναίσθηση και η ευαισθησία τους είναι στοιχεία που τους κάνουν ξεχωριστούς. Ωστόσο, υπάρχει και μια παγίδα: μερικές φορές ερωτεύονται περισσότερο την εικόνα που έχουν δημιουργήσει στο μυαλό τους για κάποιον, παρά τον ίδιο τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί τους.

Ο AstroJason ολοκληρώνει το δεύτερο μέρος με μια ερώτηση προς όλους: «Σε πέτυχα;». Γιατί, τελικά, όλοι έχουμε τα χαρίσματά μας, αλλά και εκείνες τις μικρές αδυναμίες που οι φίλοι μας γνωρίζουν πολύ καλά!

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