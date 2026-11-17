Με μια ματιά Η Daphne Valente και η Klavdia συνεργάζονται στο MadWalk 2026, παρουσιάζοντας τη συλλογή «Razzle Dazzle».

Η συλλογή αντλεί έμπνευση από το Studio 54, την αρχαιοελληνική ενδυμασία και τη φύση, με zero-waste τεχνικές.

Η Klavdia θα ερμηνεύσει αγαπημένες μελωδίες, ενώ η Valente εστιάζει σε αρχιτεκτονικές, one-size πλισέ δημιουργίες.

Η συνεργασία τους στοχεύει στη δημιουργία μιας ατμοσφαιρικής εμπειρίας που συνδυάζει υψηλή ραπτική και ζωντανή μουσική. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αέναη κίνηση του πλισέ βρίσκει φέτος τον απόλυτο μουσικό της παλμό, καθώς η ιέρεια της γλυπτής ραπτικής, Daphne Valente, συναντά για πρώτη φορά επί σκηνής την καθηλωτική Klavdia. Μια σύμπραξη που γεννήθηκε μέσα από κοινό δημιουργικό brainstorming και βαθιά οικειότητα, φέρνοντας στο προσκήνιο την εκρηκτική λάμψη της συλλογής «Razzle Dazzle». Σε αυτόν τον ζωντανό διάλογο, οι αρχιτεκτονικές, zero-waste φόρμες που αντλούν έμπνευση από τη φύση και την ανέμελη αίγλη του θρυλικού Studio 54, αγκαλιάζουν την καλλιτεχνική ωριμότητα και το ήθος της ερμηνεύτριας, μετατρέποντας τη σκηνική τους συνύπαρξη σε μια ατμοσφαιρική κατάθεση ψυχής με πασίγνωστες, αγαπημένες μελωδίες.

Το ιδανικό πεδίο για να ξεδιπλωθεί αυτή η αρμονία δεν είναι άλλο από το MadWalk 2026 by Three Cents, το οποίο επιστρέφει για να επανακαθορίσει τα όρια ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και το ζωντανό μουσικό θέαμα. Ο κορυφαίος εγχώριος θεσμός, που ανέδειξε το πάντρεμα ήχου και εικόνας σε αυτόνομη καλλιτεχνική γλώσσα, στήνει φέτος ένα πολυδιάστατο σύμπαν, όπου η πασαρέλα μεταμορφώνεται σε πεδίο σκηνικής μέθεξης και αισθητικής υπέρβασης.

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Daphne Valente: Η γλυπτική ελευθερία του πλισέ σε ρυθμούς «Razzle Dazzle»

Από το 1985, όταν έθεσε τα θεμέλια της σχεδιαστικής της υπογραφής αντλώντας έμπνευση από τον Mariano Fortuny και την πλαστικότητα της αρχαιοελληνικής ενδυμασίας, η Daphne Valente πορεύεται με αδιαπραγμάτευτη πίστη στη διαχρονικότητα, γυρίζοντας συνειδητά την πλάτη στις εφήμερες επιταγές της μόδας. Στο ντεμπούτο της στο MadWalk, η καταξιωμένη δημιουργός αποδέχεται την πρόκληση να συνδέσει τα γλυπτά της ρούχα με τη ζωντανή μουσική, αποκαλύπτοντας μια «πιο fun, edgy πλευρά της συλλογής» της.

Η νέα της δουλειά, με τον τίτλο «Razzle Dazzle», αποτελεί ένα εκτυφλωτικό ταξίδι μνήμης και αισθησιασμού στη θρυλική Glam εποχή του επικού νεοϋορκέζικου club «Studio 54», μιας περιόδου που η ίδια βίωσε εκ των έσω κατά τη διάρκεια των σπουδών της στη Νέα Υόρκη. Πρόθεση της σχεδιάστριας είναι να χαρίσει στους θεατές «μια γεύση από τη δημιουργική τρέλα μιας ανέμελης εποχής». Οι δημιουργίες που θα παρουσιαστούν επί σκηνής διατηρούν τον αρχιτεκτονικό βηματισμό της συλλογής «Fertility», με φόρμες εμπνευσμένες από την ελληνική φύση, αλλά ντύνονται με υφάσματα ιδιαίτερης λάμψης που απογειώνουν τον αισθησιασμό της νύχτας.

Για τη Daphne Valente, το ρούχο δεν είναι μια άκαμπτη κατασκευή, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που γεννιέται μέσα από τον πειραματισμό επάνω στην κούκλα: «Αντιμετωπίζω τη δημιουργία σαν ένα παιχνίδι, παίζω με τα υφάσματα επάνω στην κούκλα, φτιάχνω, χαλάω μέχρι να γεννηθεί κάτι που να μου αρέσει. Τις περισσότερες φορές αφήνω το ύφασμα να μου πει τι θέλει να κάνει!». Αυτή ακριβώς η οργανική προσέγγιση εξασφαλίζει την αέναη κίνηση των ενδυμάτων, καθιστώντας τα ικανά να ακολουθούν αβίαστα τον παλμό της μουσικής και της σκηνικής δράσης.

Πιστή στο τρίπτυχο της άνεσης, της ελευθερίας και της φιλοσοφίας one size, αξιοποιεί την ελαστικότητα του πλισέ και την πλήρη απουσία καταπιεστικών υλικών, δημιουργώντας κομμάτια που αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν κάθε σωματότυπο. Παράλληλα, η αθηναϊκή της ομάδα υλοποιεί μια αυστηρά χειροποίητη, βιώσιμη παραγωγή που αγγίζει τα όρια της «προσιτής υψηλής ραπτικής». Τα πιο σύνθετα σχέδια προκύπτουν από ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι ύφασμα που τυλίγεται και στερεώνεται απευθείας επάνω στο σώμα, υπηρετώντας την ηθική του zero waste χωρίς να αφήνει ίχνος αποβλήτων.

Στην καρδιά αυτής της παρουσίασης βρίσκεται η δημιουργία που φιλοτεχνήθηκε για την Klavdia, το κατεξοχήν αντιπροσωπευτικό κομμάτι ολόκληρης της συλλογής. Έχοντας ντύσει την ερμηνεύτρια και στο παρελθόν, η σχεδιάστρια διέκρινε πέρα από τη σπάνια φωνητική της δεινότητα, «ευγένεια, ήθος και προσωπικό στυλ», τις ίδιες ακριβώς αξίες που ενσαρκώνουν τα γλυπτά της ρούχα.

Klavdia: Η δύναμη της εσωτερικής εξέλιξης

Με μια φωνή που ισορροπεί ανάμεσα στην εύθραυστη ευαισθησία και την εκρηκτική συναισθηματική ένταση, η Klavdia ανεβαίνει στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents διανύοντας την πιο ώριμη φάση της διαδρομής της. Όπως εξομολογείται η ίδια, η σημερινή της εκδοχή απέχει παρασάγγας από το παρελθόν της, καθώς η αδιάκοπη προσωπική και επαγγελματική της δουλειά βασίζεται στην πεποίθηση πως η εξέλιξη αποτελεί διαρκές ζητούμενο ζωής.

Για την καλλιτέχνιδα, η σχέση με τη μόδα αποτελεί θεμέλιο λίθο της σκηνικής της ελευθερίας, τονίζοντας πως η αίσθηση ασφάλειας, άνεσης και απόλυτης ταύτισης με όσα φορά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η παρουσία της στη διοργάνωση. Η συνεργασία της με τη Daphne Valente αποδείχθηκε υποδειγματικά φυσική, καθώς η προηγούμενη επαφή της με τις δημιουργίες του οίκου δημιούργησε εξαρχής ένα κλίμα βαθιάς οικειότητας, φέρνοντας όλη την ομάδα στην ίδια ακριβώς δημιουργική σελίδα από την πρώτη στιγμή. Ανοιχτή στο να δοκιμάζει κάθε πρόταση προτού καταλήξει σε ό,τι αισθάνεται πιο οικείο, μαγεύτηκε από ολόκληρη τη συλλογή, επιλέγοντας τελικά μαζί με τους συνεργάτες της το σύνολο που κέρδισε την ομόφωνη αγάπη όλων.

Στο μουσικό σκέλος, η Klavdia ετοιμάζει μια κατάθεση ψυχής σε γνώριμα και αγαπημένα της μουσικά λημέρια, τραγούδια εκτός της προσωπικής της δισκογραφίας, τα οποία ωστόσο αποτελούν οικεία ακούσματα για το κοινό της και πασίγνωστες μελωδίες για όλους. Επιπλέον, η συμβολή της επεκτάθηκε ενεργά και στον δημιουργικό σχεδιασμό της παρουσίασης: με αφετηρία τις μουσικές ιδέες της σχεδιάστριας για το ύφος του show, η ίδια, η Daphne Valente και οι παραγωγοί συμμετείχαν σε ένα κοινό brainstorming ώστε τα κομμάτια να ενταχθούν οργανικά στο περιβάλλον ενός υψηλής αισθητικής fashion show.

Ένας διάλογος διαχρονικότητας και αυθεντικού φωτός

Στις 23 Νοεμβρίου, η σκηνή του Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do θα φιλοξενήσει μια σύμπραξη που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας πασαρέλας, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents. Η συνάντηση της Daphne Valente με την Klavdia παντρεύει την αρχαιοελληνική γεωμετρία ενός zero-waste πλισέ και την εκτυφλωτική αύρα του Studio 54 με την αλήθεια μιας φωνής που εξελίσσεται διαρκώς.

Πιστή στο πνεύμα του «WE ARE ALL MADE OF STARS», η συνεργασία τους υπενθυμίζει πως η αληθινή λάμψη δεν κατασκευάζεται τεχνητά, αλλά αναβλύζει από το ήθος, τη δημιουργική ελευθερία και τη χαρά της συν-δημιουργίας, αφήνοντας τη Daphne Valente να απολαμβάνει αυτή τη λαμπερή γιορτή μόδας και μουσικής πλάι σε εκλεκτούς φίλους σχεδιαστές, και το κοινό να βιώνει μια στιγμή υψηλής αισθητικής μέθεξης.

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