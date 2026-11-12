Fashion meets Revolution: Η ανατρεπτική συνάντηση των Deux Hommes με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026

Κάποιες ιστορίες δεν γράφονται με λέξεις, αλλά με εικόνες, υφάσματα, μουσικές και βλέμματα που μένουν για λίγο περισσότερο στη μνήμη. Κάποιες συναντήσεις δεν έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν όσα ήδη γνωρίζουμε, αλλά να ανατρέψουν τις προσδοκίες μας και να ανοίξουν έναν καινούριο δρόμο. Στο MadWalk 2026 by Three Cents, οι Deux Hommes και η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζονται να αφηγηθούν μια τέτοια ιστορία, ενώνοντας τις δημιουργικές τους δυνάμεις σε ένα κοινό act που φιλοδοξεί να μετατρέψει τη σκηνή σε έναν τόπο συνάντησης της μόδας, της μουσικής και της θεατρικής έκφρασης. Για τους Deux Hommes, η φετινή παρουσία έχει τη βαρύτητα μιας ακόμη δημιουργικής στάσης σε μια πορεία που ξεκίνησε το 1996 και συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς να χάνει την ιδιαίτερη ταυτότητά της.

Για την Κατερίνα Λιόλιου, είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσει τα όριά της, να πειραματιστεί και να βρεθεί μέσα σε ένα σκηνικό που δεν αρκείται στο προφανές. Στην καρδιά αυτής της σύμπραξης βρίσκεται μια συλλογή με επαναστατικό πνεύμα, εμπνευσμένη από τις σύγχρονες νεανικές κινητοποιήσεις και τη Γαλλική Επανάσταση. Μια ιστορία για την αλλαγή, την αμφισβήτηση και τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης, που μοιάζει να συνομιλεί με την ίδια τη φιλοσοφία των δύο δημιουργικών κόσμων: να μη φοβούνται να ξεχωρίσουν, να μη συμβιβάζονται με το αναμενόμενο και να μη δημιουργούν ποτέ απλώς για να αρέσουν.

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Deux Hommes: 30 χρόνια με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Από το 1996 μέχρι σήμερα, οι Deux Hommes δεν ακολούθησαν απλώς την πορεία της ελληνικής μόδας. Διαμόρφωσαν τη δική τους ξεχωριστή διαδρομή μέσα σε αυτήν, χτίζοντας μια σχεδιαστική ταυτότητα που αναγνωρίζεται για την avant-garde αισθητική, τη θεατρικότητα και την ιδιαίτερη σχέση της με την εικόνα. Τρεις δεκαετίες δημιουργίας δεν είναι μόνο μια σημαντική επέτειος. Είναι μια ολόκληρη ιστορία από αναζητήσεις, μεταμορφώσεις, πειραματισμούς και στιγμές που αποδεικνύουν πως η αληθινή δημιουργικότητα δεν παραμένει ποτέ στάσιμη.

Οι ίδιοι περιγράφουν την πορεία τους ως μια διαρκή εξέλιξη, επιλέγοντας να υπηρετούν αυτό που αποκαλούν «φιλική πρωτοπορία». Μια φράση που συμπυκνώνει την ανάγκη τους να δημιουργούν σχεδιαστικές γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, χωρίς να αποκόπτονται από όσα τους διαμόρφωσαν. Για τους Deux Hommes, η μόδα δεν είναι μια διαδοχή τάσεων που πρέπει να προλάβεις, αλλά ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα σε εποχές, εικόνες και διαφορετικές εκδοχές της θηλυκότητας.

Στον κόσμο τους, πρωταγωνίστρια παραμένει πάντοτε η γυναίκα. Μια γυναίκα με κινηματογραφική γοητεία, στιλ και προσωπικότητα, που δεν χρειάζεται να ακολουθήσει κάποιον προκαθορισμένο ρόλο για να τραβήξει τα βλέμματα. Όπως αναφέρουν οι σχεδιαστές, αυτές οι γυναίκες αποτελούν την απόλυτη πηγή έμπνευσής τους. Δεν είναι απλώς φιγούρες μιας συλλογής, αλλά παρουσίες που μοιάζουν να κουβαλούν μια ολόκληρη αφήγηση. Ίσως εκεί να βρίσκεται και το μυστικό της σχεδιαστικής τους ταυτότητας. Στην ικανότητά τους να δημιουργούν ρούχα που δεν περιορίζονται στην επιφάνεια, αλλά υποβάλλουν έναν χαρακτήρα, μια διάθεση, μια ιστορία που δεν χρειάζεται πάντα να ειπωθεί.

Η επανάσταση ως έμπνευση: Από τους δρόμους της Ευρώπης στη σκηνή του MadWalk

Η συμμετοχή τους στο MadWalk αποτελεί κάθε φορά μια ξεχωριστή δημιουργική πρόκληση, καθώς η σχέση τους με τη διοργάνωση μετρά από την πρώτη κιόλας χρονιά, έχοντας ουσιαστικά μεγαλώσει μαζί της, όπως ανέφεραν οι ίδιοι. Η συλλογή που θα παρουσιάσουν δεν φέρει τίτλο, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις συλλογές τους, έχει όμως ως δημιουργική αφετηρία το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης. Μέσα από μια ιστορική σχεδιαστική διαδρομή, επιδιώκουν να συνδέσουν ένα ηρωικό παρελθόν με τους ασυμβίβαστους νέους του σήμερα. H προετοιμασία συνοδεύεται πάντα από μεγάλο ενθουσιασμό, ανυπομονησία και σχολαστική φροντίδα, ώστε κάθε λεπτομέρεια της παρουσίασής τους να είναι άρτια.

Η φετινή συλλογή των Deux Hommes γεννιέται από μια εικόνα του παρόντος, αλλά στρέφει το βλέμμα της βαθιά μέσα στην ιστορία. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτέλεσαν την αφορμή για ένα δημιουργικό ταξίδι πίσω στη Γαλλική Επανάσταση, τη «μητέρα όλων των επαναστάσεων», όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούν οι σχεδιαστές. Ανάμεσα στις σύγχρονες διεκδικήσεις και στις ιστορικές μνήμες, οι Deux Hommes αναζητούν εκείνη τη λεπτή γραμμή που ενώνει τις διαφορετικές εποχές.

Οι απαντήσεις δεν δίνονται με ευθείες αναφορές, αλλά μέσα από ένα μωσαϊκό εικόνων που διασταυρώνει το χθες με το σήμερα. Η επανάσταση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μακρινό κεφάλαιο των βιβλίων της ιστορίας, αλλά ως μια διαρκής κατάσταση αλλαγής. Ως μια υπενθύμιση πως κάθε εποχή έχει τις δικές της φωνές, τις δικές της αντιστάσεις και τους δικούς της πρωταγωνιστές. Και αυτό ακριβώς κάνει τη φετινή συλλογή να αποκτά ενδιαφέρον πέρα από την αισθητική της διάσταση. Δεν επιχειρεί απλώς να ντύσει μια ιστορική αναφορά, αλλά να μεταφέρει στο σήμερα το πνεύμα μιας εποχής που τόλμησε να αλλάξει τα πάντα.

Μια συλλογή σαν κινηματογραφική σκηνή: Απρόσμενα υλικά, αποδομημένα βραδινά και ιστορικοί απόηχοι

Η αισθητική των Deux Hommes ανέκαθεν είχε κάτι από τη μαγεία μιας κινηματογραφικής σκηνής. Μια αίσθηση δραματουργίας, όπου κάθε λεπτομέρεια έχει τη δική της θέση και κάθε δημιουργία μοιάζει να κρύβει έναν χαρακτήρα. Στη συλλογή του MadWalk 2026, αυτή η προσέγγιση αποκτά μια ακόμη πιο έντονη διάσταση. Όπως εξηγούν οι ίδιοι, η νέα τους πρόταση βασίζεται σε ένα remix απροσδόκητων υλικών. Βασικά και δυναμικά κομμάτια μιας σύγχρονης νεανικής γκαρνταρόμπας συναντούν αποδομημένα βραδινά ενδύματα, ενώ αμυδροί ιστορικοί απόηχοι διατρέχουν τη σύνθεση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ισορροπεί ανάμεσα στο οικείο και το ανοίκειο.

Το καθημερινό συναντά το θεατρικό. Το σύγχρονο συνομιλεί με το παρελθόν. Η αυστηρότητα υποχωρεί μπροστά στην αποδόμηση και η κλασική εικόνα μεταμορφώνεται σε κάτι απρόβλεπτο. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους σχεδιαστές, είναι μια σχεδόν κινηματογραφική αφήγηση, ένα σύνολο εικόνων που δεν χρειάζεται να ακολουθεί μια συμβατική λογική για να αποκτήσει συνοχή. Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της συλλογής είναι σκεπτόμενη και δυνατή. Γνωρίζει το παρελθόν της, δεν φοβάται να το επανερμηνεύσει και χρησιμοποιεί τη μνήμη ως εργαλείο για να κατανοήσει το παρόν και να σχεδιάσει το μέλλον. Δεν είναι μια γυναίκα που περιμένει να της υποδείξουν την εικόνα της. Είναι εκείνη που την ορίζει.

Η συνεργασία με την Κατερίνα Λιόλιου αποτελεί μία από τις ξεχωριστές δημιουργικές συναντήσεις της φετινής διοργάνωσης. Οι Deux Hommes την περιγράφουν ως μια ανατρεπτική παρουσία, με την προσωπικότητα και το ταλέντο να δώσει τη δική της ερμηνεία σε μια κοινή ιστορία, μεταφέροντάς την στη σκηνή μέσα από τη δική της καλλιτεχνική ματιά.

Κατερίνα Λιόλιου και Deux Hommes: Μια συνάντηση που δεν έγινε για να είναι προβλέψιμη

Στη φετινή ιστορία του MadWalk, η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τους Deux Hommes σε μια κοινή σκηνική αφήγηση, όπου η μουσική και η μόδα καλούνται να συνυπάρξουν, να συνομιλήσουν και να δημιουργήσουν κάτι που δεν θα μπορούσε να υπάρξει με τον ίδιο τρόπο χωριστά. Η ίδια δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για αυτή τη συνεργασία. Αυτό που την έφερε κοντά στους σχεδιαστές είναι μια κοινή αντίληψη για τη δημιουργία: η ανάγκη να υπάρχει χαρακτήρας, άποψη και τόλμη πίσω από κάθε καλλιτεχνική επιλογή. Δεν την ενδιαφέρει να κάνει κάτι απλώς επειδή θα αρέσει. Την ενδιαφέρει να έχει λόγο ύπαρξης, να διαθέτει προσωπικότητα και να αφήνει ένα αποτύπωμα.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, της αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν άποψη, τολμούν και δεν προσπαθούν να χωρέσουν σε καλούπια. Με τους Deux Hommes αναγνώρισε ακριβώς αυτή τη διάθεση και κάπως έτσι, όπως παραδέχεται, «βρήκαμε ο ένας τον άλλον». Για την Κατερίνα Λιόλιου, το MadWalk έχει μια διαφορετική σκηνική συνθήκη από ένα συνηθισμένο live. Εκεί όπου σε μια συναυλία υπάρχει χρόνος για να χτιστεί μια σχέση με το κοινό, να υπάρξει αυτοσχεδιασμός και παιχνίδι με τη στιγμή, στο MadWalk έχεις μόλις λίγα λεπτά για να αφηγηθείς μια ολόκληρη ιστορία. Αυτή η συμπύκνωση, όμως, δεν την περιορίζει. Αντίθετα, την προκαλεί. Της αρέσει να βρίσκεται σε δημιουργική πίεση, να δοκιμάζει πράγματα που στην αρχή μοιάζουν παράτολμα και να αναζητά την έκπληξη εκεί όπου δεν υπάρχει έτοιμη απάντηση. «Τα φυσιολογικά δεν είχαν ποτέ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα», σημειώνει, δίνοντας ίσως το πιο χαρακτηριστικό στίγμα της διάθεσης με την οποία προσεγγίζει τη φετινή της εμφάνιση.

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«Δεν με ενδιαφέρει να βγω απλώς όμορφη»: Το attitude της Κατερίνας Λιόλιου

Αν υπάρχει μια λέξη που μπορεί να περιγράψει τη σκηνική διάθεση της Κατερίνας Λιόλιου για το MadWalk 2026, αυτή είναι το attitude. Η ίδια δεν επιθυμεί μια εμφάνιση που θα περιοριστεί στην αισθητική τελειότητα ή σε μια όμορφη εικόνα. Θέλει να προκαλέσει κάτι βαθύτερο, να δημιουργήσει ένταση, να ταρακουνήσει λίγο τον θεατή και να τον κάνει να αισθανθεί. «Δεν με ενδιαφέρει να βγω απλώς όμορφη στη σκηνή. Αυτό είναι το εύκολο», λέει, ξεκαθαρίζοντας πως η εμφάνιση που ετοιμάζει μαζί με τους Deux Hommes δεν έχει ως μοναδικό στόχο να εντυπωσιάσει οπτικά. Θέλει να έχει δύναμη, τόλμη και μια ενέργεια που δεν περνά απαρατήρητη.

Για εκείνη, άλλωστε, το στιλ είναι μια προσωπική υπόθεση. Τα ρούχα αποτελούν έναν ακόμη τρόπο έκφρασης και όχι μια υποχρέωση να υπηρετήσει την εικόνα που ενδεχομένως έχουν δημιουργήσει οι άλλοι για εκείνη. Μπορεί να είναι θηλυκή, αλήτισσα ή να μεταμορφωθεί σε μια εκδοχή του εαυτού της που δεν έχει ακόμη γνωρίσει. Αυτή η ελευθερία της μεταμόρφωσης είναι που κάνει τη συνάντησή της με τους Deux Hommes ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι σχεδιαστές δεν επιδιώκουν να εγκλωβίσουν τη γυναίκα σε μια συγκεκριμένη εικόνα, ενώ η ίδια η Λιόλιου αρνείται να περιοριστεί σε έναν μόνο ρόλο. Η κοινή τους γλώσσα δεν είναι η ομοιότητα, αλλά η ελευθερία να αλλάζεις, να πειραματίζεσαι και να παραμένεις αληθινός σε αυτό που θέλεις να εκφράσεις.

Όταν οι αντιθέσεις γίνονται τέχνη και το απρόβλεπτο αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο

Η Κατερίνα Λιόλιου δεν πιστεύει πως η μουσική και η μόδα χρειάζεται να μοιάζουν για να συνυπάρξουν αρμονικά. Αντίθετα, θεωρεί πως οι πιο ενδιαφέρουσες συνεργασίες γεννιούνται συχνά από τις αντιθέσεις. Και αυτή είναι ίσως η πιο γοητευτική διάσταση της φετινής σύμπραξης. Η Κατερίνα Λιόλιου φέρνει το ξεχωριστό της συναίσθημα, την εκρηκτική ένταση, την τόλμη, την αυθεντικότητα και την αστείρευτη ενέργεια που χαρακτηρίζουν τη μουσική της ταυτότητα. Οι Deux Hommes προσθέτουν τη δική τους σχεδιαστική ματιά, την avant-garde αισθητική και την αγάπη τους για τις εικόνες που αφηγούνται ιστορίες. Κανείς δεν καλείται να μεταμορφωθεί σε κάτι ξένο προς την προσωπικότητά του. Αντίθετα, η συνάντηση βασίζεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην κοινή επιθυμία να δημιουργηθεί κάτι που θα έχει τη δική του υπόσταση.

Το περιεχόμενο του act παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Η Κατερίνα Λιόλιου, μάλιστα, θυμάται πως ήδη από την πρώτη συζήτηση για την ιδέα που ήθελαν να παρουσιάσουν, η αρχική αντίδραση ήταν ένα αυθόρμητο «και τώρα πώς στο καλό θα το κάνουμε αυτό;». Για την ίδια, όταν μια ιδέα ξεκινά με μια τέτοια απορία, συνήθως σημαίνει πως κάτι ενδιαφέρον βρίσκεται καθ’ οδόν. Και ίσως αυτή η αμηχανία μπροστά στο άγνωστο να είναι η πιο ειλικρινής αφετηρία μιας δημιουργικής διαδικασίας. Γιατί το απρόβλεπτο δεν είναι πάντα κάτι που χρειάζεται να αποφύγεις. Μερικές φορές είναι ακριβώς εκείνο που πρέπει να ακολουθήσεις. Η ίδια, άλλωστε, δεν περιμένει από την τέχνη να είναι πάντοτε εύκολη, ευχάριστη ή απολύτως κατανοητή. Θέλει να προκαλεί. Να αφήνει ένα συναίσθημα, μια εικόνα, μια απορία. Και αν στο τέλος κάποιος αναρωτηθεί «τι ήταν αυτό τώρα;», όπως λέει με χιούμορ, θα είναι απόλυτα ευχαριστημένη.

Για τους Deux Hommes, το πιο απαιτητικό show είναι πάντα εκείνο που δεν έχει ακόμη συμβεί

30 χρόνια μετά την πρώτη τους δημιουργική αφετηρία, οι Deux Hommes εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάθε νέα συλλογή σαν μια καινούρια υπόσχεση. Δεν τους αρκεί να επαναλάβουν μια επιτυχημένη εικόνα, ούτε να ακολουθήσουν μια διαδρομή που γνωρίζουν ήδη καλά. Σταθερός στόχος τους παραμένει να δημιουργούν πρωτότυπες σχεδιαστικές προτάσεις και εικόνες ρούχων που μπορούν να αντέξουν στον χρόνο, μακριά από την παροδικότητα των εφήμερων τάσεων. Αυτή η ανάγκη για διαρκή ανανέωση αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το MadWalk. Όταν τους ζητείται να ξεχωρίσουν το πιο απαιτητικό show που έχουν παρουσιάσει μέχρι σήμερα, η απάντησή τους είναι αποκαλυπτική: το πιο απαιτητικό show είναι πάντα το επόμενο. Γιατί κάθε φορά καλούνται να αφηγηθούν την προσωπική τους ιστορία με έναν πιο ανανεωτικό και δημιουργικό τρόπο, μέσα σε ένα θέαμα που εξελίσσεται και αποκτά όλο και μεγαλύτερη αισθητική συνοχή.

Ίσως, τελικά, αυτή να είναι η μεγαλύτερη δύναμη των Deux Hommes: να παραμένουν ανήσυχοι ακόμη και μετά από τρεις δεκαετίες, να αναζητούν το επόμενο βήμα και να αντιμετωπίζουν τη δημιουργία ως μια διαδικασία χωρίς οριστικό προορισμό. Στο MadWalk 2026, η ιστορία τους συναντά την ιστορία της Κατερίνας Λιόλιου. Μια συνάντηση που ξεκινά από τη μόδα, περνά μέσα από τη μουσική και καταλήγει σε μια κοινή σκηνική αφήγηση, με φόντο την επανάσταση, τη γυναικεία δύναμη και την ελευθερία της έκφρασης. Και αν κάτι αξίζει να περιμένεις από αυτή τη σύμπραξη, δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό act. Είναι η στιγμή που δύο διαφορετικοί κόσμοι θα συναντηθούν χωρίς να προσπαθήσουν να μοιάσουν. Γιατί ορισμένες φορές η πιο δυνατή μορφή αρμονίας δεν βρίσκεται στην ομοιότητα, αλλά στην αντίθεση. Εκεί όπου η μόδα γίνεται αφήγηση, η μουσική γίνεται εικόνα και η σκηνή μετατρέπεται σε έναν μικρό κόσμο επανάστασης.