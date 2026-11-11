Life 11.11.2026

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η κυριαρχία της ελαφριάς μαγειρικής στην καθημερινότητα, οι συμβουλές των ειδικών και η μετάβαση σε ένα πιο χορταστικό γεύμα
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Αντικατάστησε την τορτίγια με φύλλα μαρουλιού για ένα ελαφρύ και τραγανό γεύμα.
  • Τα φύλλα μαρουλιού, όταν επιλεγούν σωστά, δεν σπάνε και κρατούν τη γέμιση.
  • Ο συνδυασμός λαχανικών, κοτόπουλου, αβοκάντο και σος δημιουργεί πλούσια γεύση.
  • Τα ρολάκια μαρουλιού ετοιμάζονται γρήγορα και είναι ιδανικά για βραδινό ή meal prep.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν γυρίζεις κουρασμένος από τη δουλειά και αναζητάς ένα γρήγορο, χορταστικό γεύμα, η κλασική λύση της αραβικής πίτας ή της τορτίγιας μοιάζει συνήθως μονόδρομος. Ωστόσο, οι περισσότερες έτοιμες πίτες του εμπορίου κρύβουν επεξεργασμένα άλευρα, περιττά λιπαρά και συντηρητικά που συχνά σου προκαλούν αίσθημα βάρους και φούσκωμα, ειδικά τις βραδινές ώρες. Η αντικατάσταση της ζύμης με μεγάλα, δροσερά φύλλα μαρουλιού αποτελεί την πιο έξυπνη μαγειρική ανατροπή, μετατρέποντας ένα συνηθισμένο σάντουιτς σε ένα εκρηκτικά τραγανό και ελαφρύ πιάτο.

Unsplash
Unsplash

Πολλοί διστάζουν να δοκιμάσουν τα λεγόμενα lettuce wraps επειδή φοβούνται ότι τα φύλλα θα σπάσουν, η γέμιση θα χυθεί στο πιάτο ή το αποτέλεσμα δεν θα είναι αρκετά χορταστικό. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική, αρκεί να επιλέξεις τη σωστή ποικιλία σαλάτας και να ισορροπήσεις έξυπνα τα υλικά στο εσωτερικό. Όταν συνδυάζεις την τραγανή φρεσκάδα του λαχανικού με ζουμερό, σωστά καρυκευμένο κοτόπουλο, καλά λιπαρά από αβοκάντο και μια βελούδινη σος, δημιουργείς μια πολυεπίπεδη γευστική εμπειρία που δεν έχει απολύτως τίποτα να ζηλέψει από το κλασικό τυλιχτό.

Διάβασε επίσης: 7 έξυπνα διατροφικά swaps για να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου γεύματα με λιγότερες θερμίδες!

Παράλληλα, αυτή η εναλλακτική πρόταση ετοιμάζεται κυριολεκτικά σε ελάχιστα λεπτά, χωρίς να χρειάζεται να ζεστάνεις τηγάνια για πίτες ή να λερώσεις περιττά σκεύη. Αποτελεί την ιδανική λύση τόσο για ένα γρήγορο βραδινό στο σπίτι όσο και για ένα δροσερό meal prep γεύμα στο γραφείο που διατηρείται αναλλοίωτο. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα τα υλικά και τα βήματα για να ετοιμάσεις τα πιο νόστιμα και τραγανά ρολάκια μαρουλιού σαν επαγγελματίας.

Unsplash
Unsplash

Υλικά Συνταγής

  • 1 μεγάλο μαρούλι ρομάνα ή iceberg (με μεγάλα, ανθεκτικά φύλλα)
  • 250 γρ. ψητό ή βρασμένο στήθος κοτόπουλου, κομμένο σε μικρά κυβάκια
  • 1 ώριμο αβοκάντο, κομμένο σε λεπτές φέτες
  • 1 αγγούρι, κομμένο σε μικρά κυβάκια
  • 1 μέτριο καρότο, τριμμένο στον τρίφτη
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
  • 3 γεμάτες κουταλιές της σούπας στραγγιστό γιαούρτι
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
  • Χυμός από μισό λεμόνι
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • Αλάτι, πιπέρι και φρέσκος άνηθος ψιλοκομμένος
Unsplash
Unsplash

Εκτέλεση Συνταγής

  1. Προετοιμασία λαχανικών: Πλύνε προσεκτικά τα φύλλα μαρουλιού με άφθονο κρύο νερό και στέγνωσέ τα απόλυτα με χαρτί κουζίνας ώστε να μην γλιστράνε. Αφαίρεσε με ένα κοφτερό μαχαίρι το σκληρό χοντρό κομμάτι στη βάση κάθε φύλλου για να διατηρήσεις την ελαστικότητά τους.
  2. Παρασκευή της σος και της γέμισης: Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακάτεψε το στραγγιστό γιαούρτι, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Τοποθέτησε στο μπολ το κοτόπουλο, το αγγούρι, το τριμμένο καρότο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια, ανακατεύοντας απαλά να καλυφθούν με τη σος.
  3. Συναρμολόγηση και τύλιγμα: Τοποθέτησε δύο μεγάλα φύλλα μαρουλιού το ένα ελαφρώς πάνω στο άλλο για διπλή αντοχή. Βάλ’ στο κέντρο δύο κουταλιές από τη γέμιση κοτόπουλου και πρόσθεσε από πάνω μερικές φέτες αβοκάντο. Δίπλωσε πρώτα τις πλαϊνές άκρες προς τα μέσα και τύλιξε σφιχτά από κάτω προς τα πάνω ασκώντας ελαφριά πίεση.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

διατροφή κοτόπουλο Μαρούλι συνταγή
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
U2: Το νέο άλμπουμ τους περιλαμβάνει το τελευταίο ηχογραφημένο τραγούδι της Dolly Parton

U2: Το νέο άλμπουμ τους περιλαμβάνει το τελευταίο ηχογραφημένο τραγούδι της Dolly Parton

11.11.2026
Επόμενο
Flashback MadWalk 2015: Όταν ο Νίνο παρουσίασε το «Καταπληκτικά» στο catwalk του Δημήτρη Πέτρου

Flashback MadWalk 2015: Όταν ο Νίνο παρουσίασε το «Καταπληκτικά» στο catwalk του Δημήτρη Πέτρου

11.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;
Life

Είναι αλήθεια ότι καταπίνουμε αράχνες στον ύπνο μας;

11.11.2026
Τα 6 φορέματα από τα Zara που θα αναβαθμίσουν το office look σου
Fashion

Τα 6 φορέματα από τα Zara που θα αναβαθμίσουν το office look σου

11.11.2026
Mocha chrome nails: Το coffee-inspired μανικιούρ που θα πρωταγωνιστήσει τον χειμώνα
Beauty

Mocha chrome nails: Το coffee-inspired μανικιούρ που θα πρωταγωνιστήσει τον χειμώνα

11.11.2026
Model Casting Call by Colgate: Ψήφισε τους 2 φιναλίστ που θες να περπατήσουν στο show του Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2026
Life

Model Casting Call by Colgate: Ψήφισε τους 2 φιναλίστ που θες να περπατήσουν στο show του Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2026

11.11.2026
MadWalk 2026: Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Model Casting Call by Colgate για το catwalk του Σωτήρη Γεωργίου
Life

MadWalk 2026: Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε το Model Casting Call by Colgate για το catwalk του Σωτήρη Γεωργίου

11.11.2026
Η Madonna ποζάρει με fishnets και αναβιώνει την πιο iconic εποχή της στο Instagram
Fashion

Η Madonna ποζάρει με fishnets και αναβιώνει την πιο iconic εποχή της στο Instagram

11.11.2026
Flashback MadWalk 2025: Η Βίκυ Καγιά έκανε το φούτερ το πιο αναπάντεχο party item
Fashion

Flashback MadWalk 2025: Η Βίκυ Καγιά έκανε το φούτερ το πιο αναπάντεχο party item

11.11.2026
Flashback: Η ιστορία της Βίκυς Καγιά στο MadWalk μέσα από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της
Life

Flashback: Η ιστορία της Βίκυς Καγιά στο MadWalk μέσα από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της

11.11.2026
Little Black Dress nails: Η κομψή εναλλακτική του nude για τον χειμώνα
Beauty

Little Black Dress nails: Η κομψή εναλλακτική του nude για τον χειμώνα

11.11.2026
Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες