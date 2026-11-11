Fashion 11.11.2026

Flashback MadWalk 2025: Η Βίκυ Καγιά έκανε το φούτερ το πιο αναπάντεχο party item

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Η Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 συνδύασε ένα sporty φούτερ με ένα λαμπερό φόρεμα με παγιέτες, δημιουργώντας ένα ανατρεπτικό party look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 συνδύασε φούτερ με διχτυωτό φόρεμα με παγιέτες.
  • Η εμφάνιση της Βίκυς Καγιά ανέδειξε το φούτερ ως αναπάντεχο party item.
  • Το φούτερ με αστραφτερές λεπτομέρειες έδωσε edgy και σύγχρονο αποτέλεσμα στο look.
  • Η εμφάνιση προτείνει νέους τρόπους συνδυασμού του φούτερ σε βραδινά outfits.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2026 by Three Cents επιστρέφει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, φέρνοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα και τη μουσική στο επίκεντρο. Μέχρι τη μεγάλη βραδιά, κάνουμε ένα fashion flashback σε εμφανίσεις που ξεχώρισαν στην περσινή διοργάνωση και αναζητούμε στιλιστική έμπνευση μέσα από τα looks των πρωταγωνιστών της. Ανάμεσά τους, η Βίκυ Καγιά μάς έδωσε ένα ενδιαφέρον μάθημα για το πώς ένα φαινομενικά casual κομμάτι, όπως το φούτερ, μπορεί να αποκτήσει ακόμη και party διάθεση.

Η Loreen στην πρόβα για το closing act του MadWalk 2025 by Three Cents. Φωτογραφία: Άκης Τσατσούλης.
Photo: Akim Tsatsoulis

Για το act του Tso x Greatness Athens στο MadWalk 2025, η Βίκυ Καγιά επέλεξε ένα σκούρο μπλε φούτερ με αστραφτερές λεπτομέρειες από το brand, το οποίο φόρεσε πάνω από ένα διχτυωτό φόρεμα με παγιέτες. Η αντίθεση ανάμεσα στο sporty ύφος του φούτερ και τη λάμψη του φορέματος δημιούργησε ένα edgy και σύγχρονο αποτέλεσμα, συνδυάζοντας με επιτυχία το street style με το βραδινό glam.

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Αυτό που έκανε την εμφάνισή της να ξεχωρίσει ήταν ακριβώς η αναπάντεχη επιλογή του φούτερ ως βασικού κομματιού ενός τόσο λαμπερού συνόλου. Αντί να επιλέξει ένα κλασικό top ή ένα εφαρμοστό bodysuit, η Βίκυ Καγιά έδωσε στο look μια πιο χαλαρή διάσταση, χωρίς να χάσει τίποτα από τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του. Οι αστραφτερές λεπτομέρειες του φούτερ λειτούργησαν συνδετικά με τις παγιέτες του φορέματος, δημιουργώντας μια στιλιστική ισορροπία που δεν περνά απαρατήρητη.

tso_kagia_madwalk_2025

Η συγκεκριμένη εμφάνιση είναι και μια καλή αφορμή για να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο φοράς το φούτερ σου. Αντί να το συνδυάζεις αποκλειστικά με jeans και sneakers, μπορείς να το εντάξεις σε πιο βραδινά outfits, επιλέγοντας κομμάτια με διαφορετικές υφές και πιο ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ένα διχτυωτό φόρεμα, μια δαντελένια δημιουργία ή ένα slip dress μπορούν να δημιουργήσουν μια αντίστοιχη ενδιαφέρουσα αντίθεση, ενώ μια maxi φούστα με παγιέτες αποτελεί επίσης μια πολύ δυνατή επιλογή.

Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η γραμμή του φούτερ. Ένα oversized σχέδιο, όπως αυτό που επέλεξε η Βίκυ Καγιά, χαρίζει πιο ανεπιτήδευτο χαρακτήρα στο σύνολο, ενώ ένα cropped φούτερ μπορεί να αναδείξει τη μέση και να δημιουργήσει πιο ισορροπημένες αναλογίες. Αντίστοιχα, ένα μονόχρωμο σχέδιο σε μαύρο, navy ή γκρι αποτελεί μια ευέλικτη βάση για να πειραματιστείς με πιο λαμπερά κομμάτια.

Η Βίκυ Καγιά σε εντυπωσιακή εμφάνιση στο MadWalk 2025, φωτογραφημένη από τον Άκη Τσατσούλη.
Photos: Akim Tsatsoulis

Για να ολοκληρώσεις μια τέτοια εμφάνιση, μπορείς να αφήσεις στην άκρη τα αθλητικά παπούτσια και να επιλέξεις μυτερές γόβες ή ψηλοτάκουνα πέδιλα. Τα statement σκουλαρίκια, ένα εντυπωσιακό κολιέ και ένα μικρό βραδινό τσαντάκι θα προσθέσουν την απαραίτητη δόση λάμψης, χωρίς να ανταγωνίζονται το υπόλοιπο outfit.

Η Βίκυ Καγιά απέδειξε στη σκηνή του MadWalk 2025 πως το πραγματικά ενδιαφέρον στιλ βρίσκεται συχνά στις αντιθέσεις. Και καθώς περιμένουμε τη φετινή διοργάνωση, η εμφάνισή της παραμένει μια ωραία υπενθύμιση ότι ακόμη και το πιο casual κομμάτι της ντουλάπας σου μπορεί να αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, όταν τολμήσεις να το συνδυάσεις έξω από τα συνηθισμένα.

Κεντρική Εικόνα: Panoulis

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