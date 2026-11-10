Το stylish couple moment της Taylor Swift και του Travis Kelce με Tommy Hilfiger

Ο Travis Kelce και η Taylor Swift έκαναν το δικό τους fashion statement στο γήπεδο, με 2 διαφορετικές εμφανίσεις που είχαν την υπογραφή Tommy Hilfiger

Με μια ματιά Ο Travis Kelce φόρεσε κομμάτι από τη συλλογή TOMMY HILFIGER X FRGMT στον αγώνα Chiefs-Jets.

Η Taylor Swift παρακολούθησε τον αγώνα φορώντας επίσης TOMMY HILFIGER.

Η συλλογή TOMMY HILFIGER X FRGMT συνδυάζει το νεοϋορκέζικο prep με το streetwear του Τόκιο.

Ο Travis Kelce είναι παγκόσμιος πρεσβευτής και δημιουργικός συνεργάτης του brand Tommy Hilfiger από τον Μάρτιο του 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tommy Hilfiger, μέλος του ομίλου PVH Corp. [NYSE: PVH], ανακοίνωσε ότι ο Travis Kelce, παγκόσμιος πρεσβευτής του brand και εμβληματική προσωπικότητα που συνδέει τον αθλητισμό, το στιλ και την ψυχαγωγία, έφτασε στο γήπεδο για την αναμέτρηση των Kansas City Chiefs με τους New York Jets στις 8 Νοεμβρίου 2026, φορώντας ένα κομμάτι από τη συλλογή TOMMY HILFIGER X FRGMT. Η Taylor Swift εμφανίστηκε επίσης με TOMMY HILFIGER στις κερκίδες, όπου παρακολούθησε τον αγώνα και στήριξε τον σύζυγό της.

Ο Kelce έφτασε στο γήπεδο φορώντας Regatta jacket της συλλογής TOMMY HILFIGER X FRGMT, με color blocking σε μαύρο και μπλε navy. Η FRGMT επανασχεδιάζει, με τη χαρακτηριστική της ακρίβεια, αυτό το αγαπημένο κομμάτι από το αρχείο της TOMMY HILFIGER, αντλώντας έμπνευση από την κληρονομιά του brand στη δεκαετία του ’90 και τη μακρόχρονη σχέση του με τη street κουλτούρα.

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Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Taylor Swift φόρεσε ένα πλεκτό polo με κόκκινες και ροζ ρίγες από τη συλλογή Fall 2026 της TOMMY HILFIGER.

Η capsule limited-edition συλλογή TOMMY HILFIGER X FRGMT συνδυάζει το νεοϋορκέζικο prep με το streetwear του Τόκιο, επανασχεδιάζοντας κλασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, όπως το rugby shirt, το button-down πουκάμισο, το varsity jacket και το chino παντελόνι. Τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία της FRGMT, από τα μοτίβα με κεραυνούς και τα πουά, μέχρι τη νέα γαλάζια εκδοχή του Tommy Flag, δίνουν σύγχρονο χαρακτήρα σε γνώριμες γραμμές.

Το Μάρτιο του 2026, η TOMMY HILFIGER καλωσόρισε τον Travis Kelce ως παγκόσμιο πρεσβευτή του brand και δημιουργικό συνεργάτη, φέρνοντας στον κόσμο του Classic American Cool μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του αθλητισμού και της σύγχρονης κουλτούρας. Ο Kelce συνεχίζει μια παράδοση συνεργασιών με εμβληματικές προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στο όραμα του Tommy Hilfiger, η καθεμία από τον δικό της χώρο. Σε συνέχεια των συνεργασιών με ονόματα όπως οι Rafael Nadal, Gigi Hadid, Lewis Hamilton, Zendaya και Damson Idris, η σύμπραξη με τον Kelce ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία και αποτυπώνει το σταθερό ενδιαφέρον του Tommy Hilfiger για τους καλλιτέχνες, τους πρωτοπόρους και τους tastemakers που διαμορφώνουν τον κόσμο του σήμερα.

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