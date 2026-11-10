Cinema 10.11.2026

«Grey’s Anatomy»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος στην Ελλάδα

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Ο νέος κύκλος της επιτυχημένης ιατρικής σειράς κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00 μέσα από το FX Life
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο νέος κύκλος του «Grey’s Anatomy» κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21:00.
  • Νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσω MagentaTV, Nova και Vodafone TV.
  • Η σειρά ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial.
  • Στο πρώτο επεισόδιο, μια σύγκρουση σε αεροδρόμιο φέρνει νέα περιστατικά στο νοσοκομείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Grey’s Anatomy» ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey (Ellen Pompeo) και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της δουλειάς και την προσωπική τους ζωή. Μέσα από επιτυχίες, απογοητεύσεις και στιγμές που αλλάζουν τη ζωή τους, ανακαλύπτουν πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τόσο στην ιατρική όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις.

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Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, μια σύγκρουση σε διάδρομο αεροδρομίου φέρνει νέα επείγοντα περιστατικά στα χειρουργεία του Grey Sloan Memorial, ενώ μια νέα πτέρυγα VIP και η άφιξη ενός νέου γιατρού εντείνουν την πίεση στο νοσοκομείο.

Νέος Κύκλος «Grey’s Anatomy»:

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00

 Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova, Vodafone TV.

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 Για όλες τις εικόνες, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το copyright: Grey’s Anatomy © 2026 ABC Signature.

 Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+

 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

Το site www.fxchannel.gr

Τη σελίδα του FX στο Facebook www.facebook.com/FXGreece

Τη σελίδα του FX στο Instagram www.instagram.com/fxgreece

Το κανάλι του FX στο Youtube www.youtube.com/@fxgr

Για επιπλέον φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε:

The Walt Disney Company Greece Press Office

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Τηλ: 2109538400

Email: [email protected].

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Grey’s Anatomy
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