«Grey’s Anatomy»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος στην Ελλάδα

Ο νέος κύκλος της επιτυχημένης ιατρικής σειράς κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00 μέσα από το FX Life

Με μια ματιά Ο νέος κύκλος του «Grey’s Anatomy» κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21:00.

Νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα μέσω MagentaTV, Nova και Vodafone TV.

Η σειρά ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial.

Στο πρώτο επεισόδιο, μια σύγκρουση σε αεροδρόμιο φέρνει νέα περιστατικά στο νοσοκομείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Grey’s Anatomy» ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey (Ellen Pompeo) και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να λάβουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της δουλειάς και την προσωπική τους ζωή. Μέσα από επιτυχίες, απογοητεύσεις και στιγμές που αλλάζουν τη ζωή τους, ανακαλύπτουν πόσο δύσκολο είναι να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τόσο στην ιατρική όσο και στις ανθρώπινες σχέσεις.

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, μια σύγκρουση σε διάδρομο αεροδρομίου φέρνει νέα επείγοντα περιστατικά στα χειρουργεία του Grey Sloan Memorial, ενώ μια νέα πτέρυγα VIP και η άφιξη ενός νέου γιατρού εντείνουν την πίεση στο νοσοκομείο.

Νέος Κύκλος «Grey’s Anatomy»:

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00

Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω MagentaTV, Nova, Vodafone TV.

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Η σειρά είναι επίσης διαθέσιμη στο Disney+

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