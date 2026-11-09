Cinema 09.11.2026

«Steps»: Η Σταχτοπούτα επιστρέφει στο Netflix με μια ανατρεπτική ιστορία και διάσημες φωνές

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Μάθε πώς η ανανεωμένη Σταχτοπούτα του Netflix, «Steps», χάνει τον δρόμο της σε αυτή την ενδιαφέρουσα νέα εκδοχή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία «Steps» του Netflix ανατρέπει την ιστορία της Σταχτοπούτας, εστιάζοντας στις ετεροθαλείς αδελφές της.
  • Οι αδελφές παρουσιάζονται ως παρεξηγημένες, με τη Lilith να επιδιώκει τη δική της εκδοχή του "ευτυχισμένου τέλους".
  • Η πλοκή περιλαμβάνει παρεμβολές, προδοσία και μια γοτθική εκδοχή της εμφάνισης στον χορό.
  • Παρά το ταλαντούχο καστ, η ταινία κρίνεται περίπλοκη, αργή και με αμφιλεγόμενη ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων.
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Το Netflix επιχειρεί μια νέα προσέγγιση στο αγαπημένο παραμύθι της Σταχτοπούτας με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Steps». Ωστόσο, η φιλόδοξη προσπάθεια να δοθεί μια σύγχρονη, αναθεωρητική ματιά στην κλασική ιστορία, καταλήγει σε ένα περίπλοκο και συχνά βαρετό αποτέλεσμα, που δεν καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον, παρά το λαμπερό καστ.

https://www.instagram.com/netflixfilm
https://www.instagram.com/netflixfilm

Η κεντρική ιδέα του «Steps» περιστρέφεται γύρω από τις ετεροθαλείς αδελφές της Σταχτοπούτας, τη Lilith (Ali Wong) και τη Margot (Stephanie Hsu), οι οποίες παρουσιάζονται όχι ως κακές, αλλά ως παρεξηγημένες. Η Lilith, μια έφηβη με punk αισθητική, είναι αποφασισμένη να ανατρέψει την «δολοφονία χαρακτήρα» που, όπως λέει, έχει γίνει στο παραμύθι, επιδιώκοντας το δικό της «ευτυχισμένο τέλος». Η Margot, από την άλλη, είναι πιο γλυκιά και αθώα, και αγαπάει τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των βατράχων.

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Η ζωή τους αλλάζει όταν η μητέρα τους, Li Mei (Gwendoline Yeo), ερωτεύεται και μετακομίζει με τις κόρες της στο βασίλειο της Alouette. Εκεί, η Lilith ελπίζει να βρει επιτέλους τη θέση της. Ο νέος πατριός τους, Edmund (Matt Lowe), είναι ευγενικός, όπως και η κόρη του, Cinderella (Amanda Seyfried), με την οποία οι αδελφές αναπτύσσουν γρήγορα φιλία. Ωστόσο, η διαφορετική τους εμφάνιση – τα παραδοσιακά κινέζικα cheongsams και τα μαύρα μαλλιά τους – τις καθιστά αμέσως ξένες σε ένα περιβάλλον γεμάτο ροκοκό αισθητική και έντονο ροζ χρώμα.

www.imdb.com
www.imdb.com

Η πραγματική πρόκληση ξεκινάει όταν οι αδελφές συνοδεύουν την Cinderella σε ένα πάρτι τσαγιού που διοργανώνει η ματαιόδοξη Priscilla (Nikki Glaser). Η Priscilla, υπό τη φροντίδα του αυστηρού μπάτλερ Roderick (Peter Dinklage), αντιλαμβάνεται τη Lilith ως απειλή για την κυριαρχία της. Με ένα τέχνασμα, παγιδεύει τη Lilith και τη Margot σε ένα υπόγειο σύστημα αποχέτευσης. Η Cinderella βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στην πίστη στις παρεξηγημένες αδελφές της και την πίεση των δημοφιλών συνομηλίκων της. Τελικά, επιλέγει το δεύτερο, σπέρνοντας τον σπόρο της προδοσίας.

www.imdb.com
www.imdb.com

Είναι ενδιαφέρον ότι η Cinderella σε αυτή την εκδοχή δεν αναγκάζεται να κάνει δουλειές. Αντιθέτως, καθαρίζει το σπίτι από προσωπική ευχαρίστηση, με τη βοήθεια χαρούμενων πλασμάτων του δάσους.

www.imdb.com
www.imdb.com

Καθώς οι προσκλήσεις για το Βασιλικό Χορό διανέμονται, η Lilith και η Margot μένουν εκτός λίστας, κάτι που η Priscilla απολαμβάνει. Ενώ ετοιμάζονται να περάσουν μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι, η Lilith παρατηρεί την Cinderella να ετοιμάζεται για τον χορό με τη βοήθεια της Νεράιδας-Νονας (Bette Midler), η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να κανονίσει τον γάμο της με τον Πρίγκιπα (Daniel Radcliffe). Τότε, η Lilith καταστρώνει το δικό της σχέδιο: κλέβει το ραβδί της Νεράιδας-Νονάς και δημιουργεί τη δική της, γοτθική, φαντασίωση. Φτάνουν στον χορό με ένα μαύρο, σε σχήμα κρανίου, άμαξα, θυμίζοντας έντονα την αισθητική του Tim Burton.

Όταν όμως φαίνεται ότι η Cinderella είναι έτοιμη να κερδίσει τον πρίγκιπα, η προδοτική Priscilla αρπάζει το ραβδί. Χρησιμοποιεί τη μαγεία για να πείσει τον Πρίγκιπα ότι είναι εκείνη η αληθινή του αγάπη, σπάζοντας την κλασική ροή του παραμυθιού. Ο Roderick αναλαμβάνει να κυνηγήσει την Cinderella, τη Lilith και τη Margot, η οποία μεταμορφώνεται σε βατράχι.

Η αναζήτηση λύτρωσης 

Η ταινία θέτει ερωτήματα: Θα προλάβει η Cinderella να κερδίσει τον Πρίγκιπα πριν τα μεσάνυχτα; Θα συμφιλιωθούν οι αδελφές; Θα επιστρέψει η Margot στην ανθρώπινη μορφή της; Και θα βρει η Lilith τον δικό της έρωτα στο πρόσωπο του Gef (Young Mazino), ενός όμορφου τρολ που έχει αποκοπεί από τον αδελφό του, Craktor (Damian Priest);

www.imdb.com
www.imdb.com

Παρόλο που οι απαντήσεις είναι προβλέψιμες, η σκηνοθεσία των Alyce Tzue και John Ripa αφιερώνει υπερβολικό χρόνο στην εξέλιξη, με την περιπέτεια στο δάσος να γίνεται αργή και την ταινία να χάνει την μαγεία της.

Η φωνή της Amanda Seyfried στα πρωτότυπα τραγούδια του Justin Trantor είναι απολαυστική, και η Bette Midler είναι άριστη στους αστείους της διαλόγους. Ωστόσο, το υπόλοιπο ταλαντούχο καστ δίνει ελάχιστες ευκαιρίες για να κάνουν τους χαρακτήρες τους συμπαθείς ή συναρπαστικούς.

www.imdb.com
www.imdb.com

Η ταινία ενσωματώνει στοιχεία από την κορεατική κουλτούρα στην σχεδίαση των χαρακτήρων, θυμίζοντας την προσπάθεια του Netflix να ακολουθήσει το κύμα του K-Pop. Ωστόσο, οι διαπολιτισμικές διαφορές εξερευνώνται τόσο διστακτικά που το αποτέλεσμα μοιάζει περισσότερο «ψεύτικο» παρά πρωτότυπο. Παρόλα αυτά, τα νεαρά κορίτσια, ειδικά, πιθανότατα θα βρουν κάτι να τους αρέσει.

Η ταινία «Steps» είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.

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