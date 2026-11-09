Cinema 09.11.2026

Λατρεύεις τους σκύλους; Αυτές οι 4 ταινίες αξίζουν μια θέση στη watchlist σου

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Αν αγαπάς τους σκύλους και ψάχνεις την επόμενη ταινία για movie night, αυτές οι 4 ταινίες θα σε κάνουν να γελάσεις και να συγκινηθείς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το άρθρο προτείνει 4 ταινίες για τους λάτρεις των σκύλων, εστιάζοντας στον δεσμό ανθρώπου-σκύλου.
  • Το "Hachi: A Dog’s Tale" βασίζεται σε αληθινή ιστορία αφοσίωσης ενός σκύλου στον ιδιοκτήτη του.
  • Το "A Dog’s Purpose" εξερευνά την ιδέα των πολλαπλών ζωών ενός σκύλου και τις σχέσεις του.
  • Τα "The Art of Racing in the Rain" και "Marley & Me" παρουσιάζουν σκύλους ως μέλη της οικογένειας, με συναισθηματικές και κωμικές στιγμές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν μια ταινία για σκύλους και απλώς χαμογελούν. Και υπάρχουν οι dog people, που με το που εμφανιστεί ένας τετράποδος πρωταγωνιστής στην οθόνη έχουν ήδη πιάσει τα χαρτομάντιλα. Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες που έχουν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη αυτόν τον μοναδικό δεσμό ανθρώπου και σκύλου.

Άτομο χαϊδεύει έναν χαρούμενο σκύλο που κάθεται σε παγκάκι σε εξωτερικό χώρο.
Pexels

Από ιστορίες γεμάτες περιπέτεια μέχρι εκείνες που θα σε κάνουν να κλάψεις περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες, η λίστα έχει κάτι για κάθε mood. Άλλωστε, όσοι έχουν σκύλο ξέρουν καλά πως η σχέση μαζί του είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα κατοικίδιο στο σπίτι. Είναι παρέα, οικογένεια, καθημερινή συντροφιά και ένας μικρός τετράποδος λόγος για να χαμογελάς.

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Και κάπως έτσι, μια βραδιά στον καναπέ μπορεί να γίνει η τέλεια αφορμή για να ξαναθυμηθείς πόσο ξεχωριστή είναι η σχέση μας με τους τετράποδους φίλους μας. Είτε θέλεις κάτι συγκινητικό είτε μια ταινία που θα σε κρατήσει σε αγωνία, το μόνο που χρειάζεσαι είναι popcorn, μια καλή ταινία και τον σκύλο σου δίπλα σου

4 ταινίες για κάθε dog lover

1. Hachi: A Dog’s Tale

Αν υπάρχει μία ταινία που έχει καταφέρει να κάνει εκατομμύρια ανθρώπους να κλάψουν για έναν σκύλο, αυτή είναι το «Hachi: A Dog’s Tale». Η ταινία του 2009, με τον Richard Gere, βασίζεται σε πραγματική ιστορία και παρουσιάζει τον ιδιαίτερο δεσμό ενός καθηγητή με τον σκύλο που βρίσκει τυχαία.

Η αφοσίωση του Hachi στον άνθρωπό του είναι τόσο δυνατή, που η ιστορία του έχει μείνει αξέχαστη.

2. A Dog’s Purpose

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα γινόταν αν ένας σκύλος μπορούσε να ζήσει περισσότερες από μία ζωές; Το «A Dog’s Purpose» παίζει ακριβώς με αυτή την ιδέα, ακολουθώντας έναν σκύλο σε διαφορετικές ζωές και γνωριμίες με ανθρώπους.

Έχει χιούμορ, συγκίνηση και εκείνες τις στιγμές που σε κάνουν να κοιτάξεις τον δικό σου σκύλο και να σκεφτείς πόσο τυχερός είσαι που τον έχεις.

3. The Art of Racing in the Rain

Ο Enzo δεν είναι απλώς ο σκύλος του Denny. Είναι ο καλύτερός του φίλος και παρατηρητής ολόκληρης της ζωής του. Μέσα από τη δική του οπτική, η ταινία μιλά για την οικογένεια, την αγάπη, τις δυσκολίες και όλες εκείνες τις στιγμές που μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους και τα ζώα που αγαπάμε.

Αν ψάχνεις κάτι πιο συναισθηματικό για το movie night σου, βάλε το στη λίστα.

4. Marley & Me

Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Marley! Ο πιο άτακτος, χαοτικός και αξιαγάπητος σκύλος μπαίνει στη ζωή μιας οικογένειας και καταφέρνει να την κάνει… άνω κάτω.

Με τους Owen Wilson και Jennifer Aniston, η ταινία ξεκινά σαν μια ανάλαφρη οικογενειακή κωμωδία, αλλά στην πορεία γίνεται μια πολύ πιο βαθιά ιστορία για το δέσιμο, την οικογένεια και την απώλεια. Ναι, κι εδώ θα χρειαστείς χαρτομάντιλα.

Από τον πιστό Hachi μέχρι τον ατίθασο Marley, όλες αυτές οι ταινίες αποδεικνύουν κάτι που κάθε dog person γνωρίζει ήδη: οι σκύλοι δεν είναι απλώς οι καλύτεροι φίλοι μας. Γίνονται κομμάτι της ζωής μας και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στις πιο σημαντικές μας αναμνήσεις.

Οπότε, πάρε snacks, βάλε μια από τις παραπάνω ταινίες και φώναξε τον τετράποδο κολλητό σου για movie night.

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