Keira Knightley & Ben Whishaw ξανά σε δράση – Όσα θα δούμε στη 2η σεζόν του «Black Doves»

Με μια ματιά Η 2η σεζόν του «Black Doves» φέρνει πίσω τους Keira Knightley και Ben Whishaw σε νέες περιπέτειες κατασκοπείας.

Η Helen έχει διεισδύσει στον πολιτικό κόσμο ως σύζυγος του πρωθυπουργού, ενώ ο Sam αντιμετωπίζει ανεξήγητες δολοφονίες.

Η πλοκή περιπλέκεται με την εξαφάνιση της Reed και την πίεση στον Sam από έναν μυστηριώδη πράκτορα.

Η σειρά ξεχωρίζει για την αισθητική, τους χαρακτήρες, το χιούμορ, τη συγκίνηση και την πλατωνική χημεία των πρωταγωνιστών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η 2η σεζόν της σειράς κατασκοπείας του Netflix, «Black Doves», φέρνει πίσω τους αγαπημένους Keira Knightley και Ben Whishaw σε νέες περιπέτειες, διατηρώντας την χαρακτηριστική ισορροπία μεταξύ έντονων στιγμών, απρόσμενου χιούμορ και συναισθηματικού βάθους. Η σειρά, δημιουργία του Joe Barton, κατάφερε να κερδίσει κοινό και κριτικούς με τον μοναδικό της τόνο, ο οποίος συνδυάζει το αιχμηρό χιούμορ με μια υποβόσκουσα μελαγχολία, προσφέροντας μια αναζωογονητική προσέγγιση στο είδος της κατασκοπείας.

Μετά από ένα διάλειμμα περίπου δύο ετών, οι Sam (Ben Whishaw) και Helen (Keira Knightley) βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο. Η πλοκή της δεύτερης σεζόν δεν απαιτεί εκτεταμένη ανάκληση γεγονότων από την προηγούμενη, παρά μόνο τις βασικές αρχές της λειτουργίας των «Black Doves», μιας ιδιωτικής επιχείρησης πληροφοριών με έδρα το Λονδίνο, η οποία δεν δεσμεύεται από εθνικές αφοσιώσεις. Η Helen, μια από τις κορυφαίες πράκτορες της οργάνωσης, έχει καταφέρει να διεισδύσει στον πολιτικό κόσμο, έχοντας παντρευτεί τον Wallace (Andrew Buchan), ο οποίος πλέον έχει ανέλθει στο αξίωμα του πρωθυπουργού. Ο Sam, ο πιστός της φίλος και συνεργάτης, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά από ανεξήγητες δολοφονίες, ενώ η Helen καλείται να παρακολουθεί ένα διεθνές συνέδριο ειρήνης, ένα γεγονός υψηλού κινδύνου που ταιριάζει απόλυτα στην αποστολή της.

Διάβασε επίσης: The Woman in Cabin 10: H Keira Knightley σε σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ – Δες το trailer

Η πλοκή περιπλέκεται περαιτέρω με την εξαφάνιση της Reed (Sarah Lancashire), της ψυχρής υπεύθυνης της Helen, και την πίεση που ασκείται στον Sam από έναν μυστηριώδη πράκτορα (Sam Riley) να εκτελέσει εντολές χωρίς ερωτήσεις. Παρά τις συμβατικές πλοκές του κατασκοπικού δράματος, το «Black Doves» ξεχωρίζει για την αισθητική του, από την εντυπωσιακή γκαρνταρόμπα των πρωταγωνιστών μέχρι τις καλοσχεδιασμένες σκηνές δράσης, που αξιοποιούν με ευρηματικό τρόπο τους χώρους διεξαγωγής τους, όπως μια πολυτελής γκαλερί ή ένα αριστοκρατικό κτήμα.

Η επιτυχία της σειράς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους αξιαγάπητους χαρακτήρες και την αριστοτεχνική μίξη χιούμορ και συγκίνησης. Η Keira Knightley ενσαρκώνει με πειστικότητα τόσο την αφοσιωμένη σύζυγο και μητέρα όσο και την αδίστακτη πράκτορα, αφήνοντας τον θεατή να αναρωτιέται πού τελειώνει η μία ιδιότητα και πού αρχίζει η άλλη. Ο Ben Whishaw, με τα εκφραστικά του μάτια, αποδίδει με μοναδικό τρόπο την εσωτερική πάλη του χαρακτήρα του, κάνοντας ακόμα και τους πιο δύσκολους στόχους του να τον συμβουλεύουν να αποχωρήσει από το επικίνδυνο επάγγελμά του. Η πλατωνική χημεία μεταξύ Helen και Sam είναι αδιαμφισβήτητη, προσδίδοντας βάθος στη σχέση τους, η οποία μοιάζει με αυτήν αδελφών.

Στη δεύτερη σεζόν, οι νεότεροι χαρακτήρες, Eleanor (Gabrielle Creevy) και Williams (Ella Lily Hyland), εξελίσσονται από δευτερεύοντες κωμικούς ρόλους σε πιο σύνθετες φιγούρες, ενώ η Ambika Mod εντάσσεται στο καστ ως Laila, μια αιχμηρή και αδιαπέραστη πράκτορας των «Black Doves», προσθέτοντας μια ανανεωτική πνοή στην ομάδα.

Παρά τις επιτυχίες της, η σειρά δεν αποφεύγει κάποιες αφηγηματικές αδυναμίες. Η υπόθεση ότι η σύζυγος του Βρετανού πρωθυπουργού θα μπορούσε να πραγματοποιεί βίαιες αποστολές στην καρδιά του Λονδίνου χωρίς να γίνεται αντιληπτή, ακόμα και από τον πράκτορα της MI5 που έχει αρχίσει να την υποψιάζεται, είναι δύσκολο να γίνει πιστευτή. Επίσης, η αποκάλυψη της σεζόν, που βασίζεται σε flashbacks, μοιάζει να προέρχεται από μια διαφορετική, λιγότερο συναρπαστική σειρά, ενώ κάποιες υποπλοκές με ενδιαφέροντες guest stars, όπως η Neve Campbell και η Sylvia Hoeks, παραμένουν περιθωριακές μέχρι το τελικό, αιματηρό φινάλε.

Ωστόσο, οι στιγμές αυτές επισκιάζονται από τις απρόσμενα αστείες ατάκες και τις συγκινητικές αναφορές στην ανθρώπινη αδυναμία. Το «Black Doves» καταφέρνει να αγγίξει την καρδιά του θεατή, παρουσιάζοντας χαρακτήρες παγιδευμένους ανάμεσα σε ένα παρελθόν που δεν μπορούν να αλλάξουν και ένα μέλλον που φοβούνται να ονειρευτούν. Σε αυτές τις στιγμές απόγνωσης, η σειρά υπογραμμίζει την αξία της φιλίας και της αλληλοϋποστήριξης, καθώς οι πρωταγωνιστές μάχονται για να επιβιώσουν σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους.

Η σειρά επαναφέρει στο προσκήνιο την Keira Knightley σε έναν ρόλο που της ταιριάζει απόλυτα, θυμίζοντας την εμφάνισή της σε παλαιότερες ταινίες όπως το «The Woman in Cabin 10», όπου επίσης ενσάρκωσε έναν χαρακτήρα σε σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ.

Διάβασε επίσης: