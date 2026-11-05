Cinema 05.11.2026

Scarlett Johansson: Η εξομολόγηση για τον ρόλο στο «The Batman Part II»

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Η Scarlett Johansson αποκαλύπτει τη δύσκολη εμπειρία της στα γυρίσματα του «The Batman Part II» και το υπαρξιακό άγχος που ένιωσε
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Scarlett Johansson δήλωσε ότι ο ρόλος της στο "The Batman Part II" της προκάλεσε ψυχική δυσκολία.
  • Η ηθοποιός ανέφερε ότι ο ρόλος της στην ταινία της DC της προκάλεσε υπαρξιακό άγχος.
  • Οι λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της Scarlett Johansson στο "The Batman Part II" παραμένουν άγνωστες.
  • Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Scarlett Johansson μίλησε για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Batman Part II», αποκαλύπτοντας ότι ο ρόλος της στην επερχόμενη ταινία της DC της προκάλεσε σημαντική ψυχική δυσκολία. Η βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή για τις ερμηνείες της σε διάφορα κινηματογραφικά είδη, παραδέχτηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Entertainment Tonight ότι ο συγκεκριμένος ρόλος ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός.

Γυναίκα με ξανθά μαλλιά και τατουάζ στην πλάτη ποζάρει σε μπλε φόντο με λογότυπα, μιλώντας για εξάντληση από γυρίσματα.
ΑΠΕ – ΜΠΕ

«Πιθανότατα ο ρόλος στο “The Batman”», απάντησε η Scarlett Johansson όταν ρωτήθηκε ποιος ρόλος την έβγαλε περισσότερο έξω από τη ζώνη άνεσής της. «Μου προκάλεσε πολύ υπαρξιακό άγχος, για κάποιο λόγο».

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Η ηθοποιός δυσκολεύτηκε να προσδιορίσει την ακριβή αιτία αυτής της δυσκολίας, αλλά τόνισε την πρόκληση που αντιμετώπισε. «Ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβω. Δεν ξέρω γιατί, αν ήταν απλώς ο ρόλος ή αν ήταν απλώς η φάση της ζωής μου, ή τι συμβαίνει, αλλά απλώς δυσκολεύτηκα να το «σπάσω». Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω γι’ αυτό. Ήταν ένας δύσκολος ρόλος από πολλές απόψεις», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson, η πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του Χόλυγουντ με βάση το παγκόσμιο box office.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συμμετοχή της Scarlett Johansson στο «The Batman Part II» επιβεβαιώθηκε τον Μάιο από τον σκηνοθέτη Matt Reeves, ο οποίος βρίσκεται πίσω και από την επιτυχημένη πρώτη ταινία του 2022 με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson στον ρόλο του Bruce Wayne/Batman. Μέχρι στιγμής, οι λεπτομέρειες σχετικά με τον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει η Scarlett Johansson παραμένουν αυστηρά επτασφράγιστες.

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Εκτός από την Scarlett Johansson, στο καστ της συνέχειας έχουν προστεθεί ο Sebastian Stan, ο Charles Dance, ο Brian Tyree Henry και ο Sebastian Koch, ενισχύοντας περαιτέρω το ήδη εντυπωσιακό σύνολο.

 
Η Scarlett Johansson, υποψήφια για τον ρόλο της Μητέρας Gothel στο live action remake της Ραπουνζέλ από τη Disney.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραγωγή του «The Batman Part II» αντιμετώπισε μια σύντομη παύση τον Οκτώβριο, όταν ο Matt Reeves χρειάστηκε να αποσυρθεί προσωρινά για να ασχοληθεί με προσωπικά οικογενειακά ζητήματα, όπως ανέφερε το DC Studios. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο Steven Soderbergh (γνωστός για ταινίες όπως το «Ocean’s Eleven» και το «Traffic»), με την υποστήριξη του στούντιο, ανέλαβε να βοηθήσει τον Matt Reeves να ολοκληρώσει το τελικό στάδιο των κύριων γυρισμάτων.

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Η πρεμιέρα του «The Batman Part II» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Φεβρουαρίου 2028, με τους φανς να αναμένουν με αγωνία να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία και τους νέους χαρακτήρες.

Η δυσκολία που περιέγραψε η Scarlett Johansson υποδηλώνει ότι ο ρόλος της θα είναι κεντρικός και ψυχολογικά σύνθετος, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο προσμονής για την ταινία.

Η ηθοποιός Scarlett Johansson, η πιο εμπορική ηθοποιός στην ιστορία του σινεμά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά με την παραγωγή

Η παραγωγή του «The Batman Part II» έχει ήδη γνωρίσει κάποιες αναποδιές, με την προσωρινή παύση τον Οκτώβριο να αποτελεί ένα από τα γεγονότα που απασχόλησαν τις κινηματογραφικές ειδήσεις. Ωστόσο, η εμπλοκή του Steven Soderbergh δείχνει τη δέσμευση του στούντιο στην ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η συμμετοχή του Sebastian Stan στο project, ο οποίος είναι γνωστός για τον ρόλο του Bucky Barnes/Winter Soldier στο Marvel Cinematic Universe, έχει επίσης προκαλέσει ενθουσιασμό στους φανς, αν και και ο δικός του ρόλος παραμένει άγνωστος.

Το «The Batman Part II» αναμένεται να συνεχίσει την σκοτεινή και ρεαλιστική απεικόνιση του Gotham City που καθιέρωσε ο Matt Reeves, με τον Robert Pattinson να αναμένεται να προσφέρει μια ακόμα καθηλωτική ερμηνεία ως ο Batman.

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Scarlett Johansson The Batman Part II
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