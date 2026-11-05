Beauty 05.11.2026

STABILO x KIKO MILANO: Τα lip markers που θα γίνουν το νέο beauty obsession

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Δύο αγαπημένα brands ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια συλλεκτική beauty συνεργασία που μετατρέπει τα lip combos σε παιχνίδι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η STABILO και η KIKO MILANO παρουσιάζουν τα νέα Lip Mark(er), συνδυάζοντας αισθητική highlighter με πρακτικότητα lip makeup.
  • Το προϊόν έχει design μαρκαδόρου, ανάλαφρη υφή και λοξή μύτη για δύο τρόπους εφαρμογής.
  • Η συλλογή περιλαμβάνει πέντε αποχρώσεις, από καφέ μέχρι ροζ και κόκκινα, με σταδιακά χτιζόμενη κάλυψη.
  • Διατίθεται και ειδικό gift set με τρία lip markers για συλλέκτες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Δύο κόσμοι συναντιούνται σε μια αναπάντεχη beauty συνεργασία που υπόσχεται να κάνει το μακιγιάζ των χειλιών ακόμη πιο δημιουργικό. Η STABILO και η KIKO MILANO ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το νέο Lip Mark(er), ένα προϊόν που συνδυάζει την αισθητική ενός κλασικού highlighter με την πρακτικότητα ενός lip makeup προϊόντος.

https://www.instagram.com/kikomilano/
https://www.instagram.com/kikomilano/

Με design που θυμίζει μαρκαδόρο και εξαιρετικά ανάλαφρη υφή, τα νέα lip markers έρχονται να δώσουν μια διαφορετική διάσταση στα καθημερινά lip combos. Η συσκευασία τους είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της συνεργασίας, ενώ η πρακτική λοξή μύτη προσφέρει δύο διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής: η επίπεδη πλευρά χαρίζει πιο γεμάτο χρώμα, ενώ η λεπτή άκρη επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στο περίγραμμα των χειλιών.

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Η συλλογή περιλαμβάνει πέντε αποχρώσεις, με χρωματική παλέτα που κινείται από ζεστούς καφέ τόνους μέχρι ροζ και κόκκινα, καλύπτοντας διαφορετικές διαθέσεις και στιλ. Παράλληλα, η κάλυψη είναι σταδιακά χτιζόμενη, επιτρέποντας να προσαρμόζεις την ένταση του χρώματος ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείς.

Για όσες αγαπούν τις συλλεκτικές beauty κυκλοφορίες, υπάρχει και ένα ειδικό gift set, το οποίο περιλαμβάνει τρία διαφορετικά lip markers. Μια συνεργασία που αποδεικνύει ότι ακόμη και ένα προϊόν καθημερινής χρήσης μπορεί να αποκτήσει παιχνιδιάρικο χαρακτήρα και να γίνει το πιο ξεχωριστό αξεσουάρ του νεσεσέρ.

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