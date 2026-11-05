Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Το highlighter αποκτά έναν νέο ρόλο στο μακιγιάζ και γίνεται viral στο TikTok ως το απρόσμενο trick για πιο φωτεινή και ξεκούραστη όψη

Με μια ματιά Νέα τάση στο TikTok προτείνει τη χρήση highlighter κάτω από τα μάτια αντί για concealer.

Η τεχνική φωτίζει οπτικά την περιοχή, δημιουργώντας πιο ανάλαφρο και φυσικό μακιγιάζ.

Το highlighter δεν αντικαθιστά πλήρως το concealer, αλλά αλλάζει την προσέγγιση στους μαύρους κύκλους.

Χρησιμοποιείται διακριτικό υγρό ή κρεμώδες highlighter, ακολουθούμενο από concealer όπου χρειάζεται. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ξέχνα για λίγο το concealer ως το μοναδικό προϊόν που μπορεί να κάνει το βλέμμα να δείχνει πιο ξεκούραστο. Μια διαφορετική τεχνική μακιγιάζ έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος στο TikTok, προτείνοντας κάτι που μέχρι πρόσφατα δεν θα σκεφτόσουν να κάνεις. Να χρησιμοποιήσεις το highlighter στην περιοχή κάτω από τα μάτια, εκεί όπου συνήθως εφαρμόζεις προϊόντα κάλυψης.

Το συγκεκριμένο makeup trick βασίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι στους μαύρους κύκλους. Αντί να προσπαθείς να τους εξαφανίσεις με διαδοχικές στρώσεις concealer, αξιοποιείς τη δύναμη της λάμψης για να φωτίσεις οπτικά την περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι πιο ανάλαφρο, με φυσική φωτεινότητα και λιγότερο φορτωμένο μακιγιάζ.

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Άλλωστε, οι τάσεις στο beauty έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από την έντονη κάλυψη και να στρέφονται σε τεχνικές που αναδεικνύουν την επιδερμίδα. Και αυτή η μικρή αλλαγή στη σειρά των προϊόντων που χρησιμοποιείς μπορεί να δώσει μια ενδιαφέρουσα νέα διάσταση στην καθημερινή σου ρουτίνα μακιγιάζ.

Το highlighter παίρνει τη θέση του concealer σε ένα νέο makeup trick

Η τεχνική δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει εντελώς το concealer, αλλά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις την περιοχή κάτω από τα μάτια. Ένα highlighter με λεπτή, διακριτική λάμψη αντανακλά το φως και δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας πιο φωτεινής επιδερμίδας. Έτσι, οι σκιές γίνονται οπτικά λιγότερο έντονες και το βλέμμα αποκτά πιο ξεκούραστη όψη.



Η φιλοσοφία θυμίζει τα illuminating pens που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα στα 90s και στις αρχές των 00s, όταν το ζητούμενο ήταν ένα φωτεινό πρόσωπο χωρίς υπερβολικές στρώσεις μακιγιάζ. Η διαφορά είναι ότι τώρα το highlighter επιστρέφει με έναν πιο σύγχρονο τρόπο εφαρμογής, προσαρμοσμένο στην τάση για φυσικό και ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα.

Φυσικά, δεν πρόκειται για ένα προϊόν που θα εξαφανίσει τους μαύρους κύκλους ή θα καλύψει τις λεπτές γραμμές. Η δράση του είναι καθαρά οπτική, καθώς αξιοποιεί τις αντανακλάσεις του φωτός για να δημιουργήσει περισσότερη φωτεινότητα.

Πώς θα δοκιμάσεις το TikTok trick

Για να πετύχεις το αποτέλεσμα, προτίμησε ένα υγρό ή κρεμώδες highlighter με λεπτή σύνθεση και χωρίς έντονους glitter κόκκους. Άπλωσε ελάχιστη ποσότητα κάτω από τα μάτια, εστιάζοντας κυρίως στην εσωτερική γωνία και στα σημεία όπου οι σκιές είναι πιο εμφανείς.

Στη συνέχεια, χρησιμοποίησε έναν κορέκτορα στην κατάλληλη απόχρωση, εφαρμόζοντάς τον μόνο στα σημεία που χρειάζονται χρωματική διόρθωση. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρείς τη φωτεινότητα που έχει δημιουργήσει το highlighter, ενώ παράλληλα εξισορροπείς τις πιο σκούρες αποχρώσεις.

Το μυστικό βρίσκεται στην ποσότητα και στην υφή των προϊόντων. Απόφυγε τις πολύ έντονες μεταλλικές λάμψεις και προτίμησε ένα πιο φυσικό φινίρισμα, ώστε η περιοχή κάτω από τα μάτια να μη δείχνει βαριά. Μερικές φορές, το πιο ενδιαφέρον makeup αποτέλεσμα δεν απαιτεί ένα ακόμη προϊόν, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να χρησιμοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στο νεσεσέρ σου.

Κεντρική Εικόνα: @elodie_levy.makeup

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