Η Γη επιταχύνει και τα ρολόγια αλλάζουν – Η απόφαση στη Γαλλία που καταργεί το «χαμένο» δευτερόλεπτο

Με μια ματιά Καταργούνται τα «leap seconds» (επιπλέον δευτερόλεπτα) από τον Μάιο του 2027.

Η απόφαση αφορά την αποφυγή τεχνολογικών προβλημάτων λόγω ασυγχρονισμού.

Η περιστροφή της Γης επιταχύνεται, δημιουργώντας πιθανότητα αφαίρεσης δευτερολέπτου.

Η καθημερινότητα των πολιτών δεν επηρεάζεται άμεσα από την αλλαγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να σου ακούγεται σαν μια τεχνική λεπτομέρεια που αφορά αποκλειστικά επιστήμονες, ατομικά ρολόγια και ανθρώπους που γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει UTC, κι όμως η απόφαση που λήφθηκε πρόσφατα στη Γαλλία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ολόκληρος ο πλανήτης θα μετρά τον χρόνο. Οι διεθνείς αρχές αποφάσισαν να βάλουν οριστικό τέλος στα λεγόμενα leap seconds, δηλαδή στα περιστασιακά «έξτρα» δευτερόλεπτα που προστίθενται στα ρολόγια μας ώστε η επίσημη ώρα να παραμένει συγχρονισμένη με την περιστροφή της Γης. Η ιστορική αυτή αλλαγή πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από τις 20 Μαΐου 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.

Από το 1972, οι ειδικοί έχουν προσθέσει συνολικά δεκάδες leap seconds στην παγκόσμια κλίμακα χρόνου, καθώς τα ατομικά ρολόγια διακρίνονται για την απόλυτη ακρίβειά τους, σε αντίθεση με τη Γη που παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις στην περιστροφή της λόγω διαφόρων φυσικών φαινομένων. Το τελευταίο leap second προστέθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όμως αυτό που για τους ανθρώπους περνά εντελώς απαρατήρητο, για τους υπολογιστές αποτελεί έναν πραγματικό εφιάλτη. Τα σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και οι δορυφορικές υποδομές απαιτούν απόλυτο συγχρονισμό, τον οποίο η προσθήκη δευτερολέπτων διαταράσσει επικίνδυνα.

Διάβασε επίσης: Γιατί η μουσική δεν μας συγκινεί όπως παλιά; – Η εξήγηση πίσω από τους σημερινούς «ψυχρούς» στίχους

Το πλέον παράδοξο στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η περιστροφή της Γης έχει παρουσιάσει περιόδους επιτάχυνσης, δημιουργώντας το πρωτόγνωρο ενδεχόμενο να χρειαστεί να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο. Ένα τέτοιο «αρνητικό leap second» δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στην ιστορία και κανείς δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του διαδικτύου. Αν θέλεις να μάθεις πώς διαμορφώνεται το μέλλον της παγκόσμιας ώρας, δεν έχεις παρά να διαβάσεις παρακάτω.

Η τεχνολογική απειλή και ο κίνδυνος του αρνητικού δευτερολέπτου

Οι προηγούμενες αλλαγές στην ώρα είχαν ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθιστώντας τους ειδικούς εξαιρετικά επιφυλακτικούς. Η προοπτική αφαίρεσης ενός δευτερολέπτου τρόμαξε την τεχνολογική κοινότητα, καθώς τα ψηφιακά συστήματα δεν ήταν σχεδιασμένα για να διαχειριστούν μια τέτοια αναστροφή. Η απόφαση κατάργησης λήφθηκε προκειμένου να αποφευχθεί ένα πιθανό παγκόσμιο τεχνολογικό blackout.

Η νέα φιλοσοφία για την απόκλιση της Γης από τα ατομικά ρολόγια

Η νέα στρατηγική είναι εξαιρετικά απλή στη σύλληψή της: αντί να αναγκάζουμε τα ρολόγια να κυνηγούν τις μικροσκοπικές μεταβολές της Γης, θα επιτρέπουμε στη διαφορά να μεγαλώνει σταδιακά. Το όριο της απόκλισης μεταφέρεται πλέον από το ένα δευτερόλεπτο στη μία ώρα. Αυτή η απόσταση, ωστόσο, αναμένεται να χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί, οπότε δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για την καθημερινότητά σου

Για τη δική σου καθημερινή ρουτίνα δεν πρόκειται να αλλάξει απολύτως τίποτα άμεσα. Τα κινητά, τα ξυπνητήρια και τα ψηφιακά ρολόγια θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως ακριβώς γνωρίζεις. Απλώς, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, η ανθρωπότητα επέλεξε να αφήσει τον χρόνο να απομακρυνθεί ελαφρώς από τη φυσική περιστροφή του πλανήτη, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη σταθερότητα στα παγκόσμια δίκτυα.

Διάβασε επίσης: