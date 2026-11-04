The B-52s: Απέκτησαν το δικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame μετά από 50 χρόνια καριέρας

Το θρυλικό συγκρότημα τιμήθηκε στο Hollywood Walk of Fame με αφορμή την προσφορά του στη μουσική και τις επιτυχίες «Love Shack» και «Roam»

Με μια ματιά Οι The B-52s απέκτησαν αστέρι στην Hollywood Walk of Fame μετά από 50 χρόνια καριέρας.

Το συγκρότημα, που ξεκίνησε το 1976, συνδύασε new wave, post-punk και χορευτικούς ρυθμούς με εκκεντρική αισθητική.

Το άλμπουμ τους "Cosmic Thing" (1989) πούλησε πάνω από πέντε εκατομμύρια αντίτυπα, με τα τραγούδια "Love Shack" και "Roam".

Η επιρροή τους αναγνωρίζεται από πολλούς καλλιτέχνες, ενώ έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυετής πορεία και η μοναδική συμβολή των The B-52s στη διαμόρφωση της ποπ κουλτούρας αναγνωρίστηκαν επίσημα, με την απονομή του δικού τους αστεριού στη θρυλική Hollywood Walk of Fame. Η τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, επισφράγισε πέντε δεκαετίες αδιάλειπτης παρουσίας και επιρροής της μπάντας, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον χώρο της μουσικής.

Το ταξίδι των The B-52s ξεκίνησε το 1976 στην Αθήνα της Τζόρτζια, πόλη που εξελίχθηκε σε ένα από τα επίκεντρα της αμερικανικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής. Με ένα αμάλγαμα new wave, post-punk, surf rock και έντονων χορευτικών ρυθμών, το συγκρότημα κατάφερε να δημιουργήσει μια άμεσα αναγνωρίσιμη μουσική ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα συμπληρωνόταν από μια εκκεντρική αισθητική, αιχμηρό χιούμορ και αξέχαστες σκηνικές εμφανίσεις, στοιχεία που τους καθιέρωσαν ως μια ξεχωριστή δύναμη στον μουσικό χώρο.

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Η σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος περιλαμβάνει τα ιδρυτικά μέλη Fred Schneider, Kate Pierson και Cindy Wilson, ενώ ο Keith Strickland, αν και έχει αποσυρθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις, παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής δραστηριότητας των The B-52s.

Η δισκογραφική πορεία των The B-52s ξεκίνησε το 1979 με το ομώνυμο ντεμπούτο album τους, «The B-52’s», το οποίο τους έβαλε δυναμικά στον χάρτη της αμερικανικής post-punk σκηνής και κατέκτησε χρυσή πιστοποίηση. Η επιτυχία τους ενισχύθηκε την επόμενη χρονιά με το «Wild Planet».

Ωστόσο, η κορυφαία εμπορική στιγμή τους ήρθε το 1989 με το album «Cosmic Thing», το οποίο ξεπέρασε τα πέντε εκατομμύρια αντίτυπα σε πωλήσεις. Από αυτό το άλμπουμ προέκυψαν δύο από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της καριέρας τους, τα «Love Shack» και «Roam», που παραμένουν μέχρι σήμερα σταθερές επιλογές στα ραδιόφωνα και σε μουσικές συλλογές. Το «Love Shack» μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, επιβεβαιώνοντας την διαχρονική του αξία. Συνολικά, οι The B-52s έχουν πωλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία από το Hollywood Chamber of Commerce.

Η επιρροή των The B-52s εκτείνεται σε πολλαπλές γενιές και μουσικά είδη. Ονόματα όπως οι John Lennon, Madonna, Lady Gaga και Michael Stipe έχουν αναφερθεί στην ιδιαίτερη μουσική τους ταυτότητα. Επιπλέον, τραγούδια τους έχουν διασκευαστεί ή χρησιμοποιηθεί ως samples από καλλιτέχνες όπως οι Panic! At The Disco, The Offspring, Pitbull, Blood Orange και DJ Shadow, αποδεικνύοντας την ευρεία απήχηση της μουσικής τους.

Το 2.861ο αστέρι της Hollywood Walk of Fame, στην κατηγορία Recording, απονεμήθηκε στους The B-52s στην τοποθεσία 6212 Hollywood Boulevard, μπροστά από το ιστορικό δισκοπωλείο Amoeba Music. Η εκδήλωση, υπό την αιγίδα του Hollywood Chamber of Commerce, μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Hollywood Walk of Fame.

Την παρουσίαση της τελετής ανέλαβε ο ραδιοφωνικός παραγωγός του SiriusXM, Richard Blade. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές ο ηθοποιός και κωμικός Fred Armisen και το συγκρότημα The Go-Go’s, οι οποίοι μίλησαν για την αξία και την προσφορά των The B-52s.

Η παραγωγός της Hollywood Walk of Fame, Ana Martinez, περιέγραψε τη βράβευση ως έναν «εορτασμό της αξέχαστης μουσικής, του ατρόμητου πνεύματος και των αναμνήσεων που έχουν δημιουργήσει οι The B-52s για πολλές γενιές θαυμαστών». Μετά από ένα διάλειμμα 16 ετών, το συγκρότημα επέστρεψε δισκογραφικά το 2008 με το album «Funplex». Στα επόμενα χρόνια, οι The B-52s πραγματοποίησαν επιτυχημένες περιοδείες, ενώ το 2022 ανακοίνωσαν την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική τους πορεία, οι The B-52s έχουν δείξει έμπρακτα την αφοσίωσή τους σε διάφορους φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς οργανισμούς, όπως οι PETA, Sweet Relief, God’s Love We Deliver, Life Beat και Save the Chimps. Η τοποθέτηση του αστεριού τους στη Hollywood Walk of Fame αποτελεί την κορυφαία αναγνώριση μιας καριέρας που άφησε το δικό της, μοναδικό αποτύπωμα στην ιστορία της pop και rock μουσικής.

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