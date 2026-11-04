Το «I’m Spent» του Drake απέκτησε νέα μορφή με τη φωνή του Usher – Άκουσε το πρώτο απόσπασμα

Με μια ματιά Ο Usher παρουσίασε ένα remix του τραγουδιού «I'm Spent» του Drake σε ζωντανή μετάδοση.

Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει τη φωνή του Usher, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στο κομμάτι.

Δεν είναι σαφές αν το remix θα κυκλοφορήσει επίσημα, πιθανόν να είναι αποκλειστικό.

Ο Usher βρίσκεται σε επιτυχημένη περιοδεία με τον Chris Brown, την «R&B Tour». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Usher, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της R&B σκηνής, έχει για άλλη μια φορά κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram από το στούντιο, ο τραγουδιστής έδωσε μια πρώτη γεύση από ένα remix του τραγουδιού «I’m Spent», το οποίο αποτελεί συνεργασία του Drake και του Loe Shimmy. Η κίνησή του αυτή πυροδότησε εικασίες σχετικά με μια πιθανή επίσημη κυκλοφορία, ενισχύοντας τις φήμες για μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ του Usher και του Drake, οι οποίες κυκλοφορούν εδώ και καιρό στον μουσικό κόσμο.

Η νέα εκδοχή του «I’m Spent»

Στο σύντομο απόσπασμα που μοιράστηκε ο Usher, ακούγεται η χαρακτηριστική φωνή του να προσθέτει μια νέα, πιο αισθησιακή διάσταση στο ήδη ατμοσφαιρικό R&B κομμάτι. Οι στίχοι που τραγούδησε ο Usher, όπως «All I was tryna do was spazz out on this remix/ Got so many hits I damn near almost forget/ That’s why I’m doing something new/ It’s gon’ be some s–t on there that you can f–k to/ It’s gonna be some s–t on there to make love to too,» υποδηλώνουν μια προσέγγιση που συνδυάζει την ενέργεια και τη δημιουργικότητα, με σκοπό να προσφέρει κομμάτια που προκαλούν τόσο χορό όσο και πιο οικείες στιγμές.

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Αν και η εμφάνιση του Usher με αυτό το remix ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, παραμένει ασαφές αν η συγκεκριμένη εκδοχή θα κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα. Υπάρχει η πιθανότητα να αποτελέσει μέρος του επόμενου άλμπουμ του Usher, ή να παραμείνει ως μια αποκλειστική στιγμή για τους θαυμαστές που παρακολούθησαν τη ζωντανή μετάδοση. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Usher, το άλμπουμ COMING HOME, κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2024, λίγο πριν την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο Super Bowl Halftime Show. Το COMING HOME έλαβε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Καλύτερου R&B Άλμπουμ και έφτασε στο Νο. 2 του Billboard 200.

Ιστορικό συνεργασιών και σεβασμού

Το τραγούδι «I’m Spent» προέρχεται από το άλμπουμ του Drake, HABIBTI, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο και έφτασε στο Νο. 34 του Billboard Hot 100, σηματοδοτώντας παράλληλα την πρώτη κορυφαία 40 επιτυχία για τον Loe Shimmy.

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Η σχέση μεταξύ Usher και Drake είναι γνωστή εδώ και χρόνια, χαρακτηριζόμενη από αμοιβαίο σεβασμό, παρά το γεγονός ότι επίσημη συνεργασία τους δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Το 2014, ο Drake είχε φέρει τον Usher στη σκηνή του OVO Fest, υποσχόμενος μια επικείμενη συνεργασία. Ωστόσο, το φημολογούμενο κομμάτι, με τίτλο «Slow Motion», δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα, αν και διέρρευσε το 2020. Επιπλέον, ο Usher είχε εμφανιστεί και σε μια συναυλία του Drake και του Future κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους «Summer Sixteen Tour» στην Ατλάντα.

Η τρέχουσα περιοδεία του Usher

Αυτή την περίοδο, ο Usher βρίσκεται σε περιοδεία με τον Chris Brown για την «R&B Tour». Η περιοδεία συνεχίζεται με παραστάσεις σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Ατλάντα, το Λος Άντζελες, η Νέα Ορλεάνη και το Χιούστον. Η «R&B Tour» έχει ήδη σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, αναδεικνυόμενη στην περιοδεία με τις υψηλότερες εισπράξεις και πωλήσεις εισιτηρίων για τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Billboard Boxscore. Η περιοδεία απέφερε 77,4 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε 423.000 εισιτήρια σε 10 παραστάσεις. Η συνεργασία Usher και Chris Brown τους καθιστά τους πρώτους συν-επικεφαλής καλλιτέχνες που μοιράζονται την πρώτη θέση στο chart των Top Tours.

Ο Usher, με την αδιάκοπη δημιουργικότητά του και την ικανότητά του να ανανεώνεται, συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες, συναρπαστικές συνεργασίες και μουσικές εκπλήξεις.

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