Μουσική 04.11.2026

Eurovision 2027: Ρεκόρ συμμετοχών για την Ελλάδα – 234 τραγούδια διεκδικούν μια θέση στον διαγωνισμό

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Η διαδικασία για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2027 περνά στην επόμενη φάση μετά την υποβολή 234 τραγουδιών
Mad.gr
Με μια ματιά
  • 234 τραγούδια υποβλήθηκαν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2027.
  • Η ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού γίνεται μέσω του «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ.
  • Οι Ημιτελικοί και ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής.
  • Απαγορεύεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών.
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Με 234 προτάσεις ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η αφίσα "Sing for Greece 2027" ανακοινώνει την έναρξη της αναζήτησης για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.

Η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ, μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής που δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Το κοινό συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό.

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Η διοργάνωση περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς και έναν Μεγάλο Τελικό, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου 2027, αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έως και 20 τραγούδια θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς. Στον Μεγάλο Τελικό, θα προκριθούν 12, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Η Eurovision σε νέα εποχή με εντυπωσιακή σκηνική παρουσία και χιλιάδες θεατές να παρακολουθούν τη διοργάνωση.
https://www.instagram.com/eurovision

Στον Μεγάλο Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς, εξασφαλίζοντας στο νικητήριο act την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Το «Sing for Greece» συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο ευρύ κοινό, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Ο Akylas στο κέντρο, με πορτοκαλί αξεσουάρ, ποζάρει για το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το «Sing for Greece», καθώς η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τις τρεις διαγωνιστικές βραδιές. Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής και αναδεικνύει την πόλη σε σημείο αναφοράς για τους φίλους του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τους όρους της φετινής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τη σύνθεση των υποψήφιων τραγουδιών, με στόχο τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της πρωτογενούς μουσικής δημιουργίας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγηση των συμμετοχών και την επιλογή των τραγουδιών που θα προκριθούν στους δύο Ημιτελικούς του Sing for Greece 2027. Τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον Εθνικό Τελικό θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο performer με καπέλο τίγρης και φωσφοριζέ ρούχα στη σκηνή της Eurovision 2026 με πυροτεχνήματα.
https://www.instagram.com/akylas__/



Η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμά όλους τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων, συμβάλλοντας με τη δημιουργικότητα και τη δουλειά τους στην ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παραγωγής, και τους εύχεται καλή επιτυχία.

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Eurovision Eurovision 2027 ΕΡΤ
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