Μουσική 03.11.2026

Dove Cameron: Το νέο single που κυκλοφόρησε λίγες ημέρες πριν από το «FINAL GIRL»

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Μάθε για την αιφνιδιαστική κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της Dove Cameron, «Breaks Open», λίγες ημέρες πριν το album «FINAL GIRL»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Dove Cameron κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το νέο της single «Breaks Open» στις 2 Νοεμβρίου 2026.
  • Το «Breaks Open» είναι το τέταρτο single από το επερχόμενο album της «FINAL GIRL», που κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου.
  • Η σύνθεση του «Breaks Open» έγινε από την Dove Cameron και άλλους, με παραγωγή του Pete Kelleher.
  • Το ομώνυμο τραγούδι «Final Girl» δεν περιλαμβάνεται στην τελική λίστα του album.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dove Cameron επιφύλασσε μια ξεχωριστή έκπληξη στους πιστούς της φίλους, κυκλοφορώντας αιφνιδιαστικά το νέο της τραγούδι, «Breaks Open», την 2η Νοεμβρίου 2026. Η κυκλοφορία αυτή έρχεται λίγο πριν από την πρεμιέρα του ολοκληρωμένου της album, «FINAL GIRL», που έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου, μέσω των δισκογραφικών εταιρειών Disruptor Records και Columbia Records.

Η Dove Cameron ποζάρει με μαύρο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, προαναγγέλλοντας την επιστροφή της με το νέο music video «DO THE MATH».
https://www.instagram.com/dovecameron/

Η απουσία προηγούμενης ανακοίνωσης για το «Breaks Open» δημιούργησε έντονο ενδιαφέρον στο κοινό της δημοφιλούς ερμηνεύτριας. Το συγκεκριμένο κομμάτι βρισκόταν ήδη στη λίστα με τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες τους, με τους θαυμαστές να ανυπομονούν να ακούσουν την τελική του studio εκδοχή.

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Τη σύνθεση του «Breaks Open» επιμελήθηκαν η ίδια η Dove Cameron, μαζί με τους Pete Kelleher, Megan Bülow και Annika Bennett. Την παραγωγή του κομματιού ανέλαβε ο Pete Kelleher. Το «Breaks Open» αποτελεί το τέταρτο κατά σειρά single που κυκλοφορεί από το επερχόμενο album «FINAL GIRL», σηματοδοτώντας τη συνεχή παρουσίαση του νέου μουσικού υλικού της καλλιτέχνιδας.

https://www.instagram.com/dovecameron/
https://www.instagram.com/dovecameron/

Η προώθηση του album είχε ξεκινήσει νωρίτερα με το single «When in Rome», το οποίο κυκλοφόρησε περίπου δέκα μήνες μετά το «Hello My Old Lover». Το music video που συνόδευε το «When in Rome» έκλεινε με μια εντυπωσιακή εικόνα ουρανού, όπου ο τίτλος «Final Girl» σχηματιζόταν από αστραπές, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση για το επερχόμενο δισκογραφικό εγχείρημα.

Αρχικά, υπήρχαν προσδοκίες ότι το επόμενο single θα ήταν το ομώνυμο «Final Girl». Η Dove Cameron είχε ήδη παρουσιάσει αυτό το τραγούδι ζωντανά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της ως opening act στην περιοδεία «Radical Optimism Tour» της Dua Lipa. Ωστόσο, στις 21 Οκτωβρίου 2026, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Do the Math» ως δεύτερο single του album, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ημερομηνία κυκλοφορίας και το πλήρες tracklist του δίσκου.

Το «Do the Math» και η αναπάντεχη προσθήκη στο album

Το τραγούδι «Do the Math» έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, καθώς η αρχική του ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 2021, με την πρώτη ολοκληρωμένη εκδοχή του να έχει τεθεί στις 22 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι το ομώνυμο τραγούδι «Final Girl» μοιράζεται τον ίδιο τίτλο με το album, η τελική λίστα των κομματιών δεν το περιλαμβάνει.

Η Dove Cameron με μακριά μαλλιά και λευκό πουκάμισο, στην πολυαναμενόμενη επιστροφή της με το νέο music video «DO THE MATH».
https://www.instagram.com/dovecameron/

Λίγες μόνο ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία του «FINAL GIRL», η Dove Cameron επέλεξε να παρουσιάσει το «Breaks Open» ως μια απρόσμενη προσθήκη, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού για το νέο της δισκογραφικό κεφάλαιο. Με το «FINAL GIRL» να βρίσκεται πλέον στα σκαριά για κυκλοφορία, το «Breaks Open» ενισχύει την προετοιμασία του εδάφους για την ολοκληρωμένη παρουσίαση του νέου υλικού της Dove Cameron. Το album αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική της εξέλιξη.

Η Dove Cameron ποζάρει με φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της, γιορτάζοντας το νέο της τραγούδι "When In Rome".
https://www.instagram.com/dovecameron/

Στο πλαίσιο της προώθησης του album, η Dove Cameron έχει ήδη κυκλοφορήσει και άλλα κομμάτια, όπως το «Do the Math».

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Dove Cameron SINGLE ΝΕΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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