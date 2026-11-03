Μουσική 03.11.2026

Anyma: «Η Αθήνα έμοιαζε σαν να επιστρέφω στο σπίτι» – Η ανάρτηση για το εντυπωσιακό show στο ΟΑΚΑ

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Το εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ, οι αναφορές στην αρχαία ελληνική μυθολογία και τα συγκινητικά λόγια του καλλιτέχνη για την Αθήνα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο DJ Anyma περιέγραψε την εμφάνισή του στην Αθήνα ως "επιστροφή στο σπίτι".
  • Δημοσίευσε εντυπωσιακό υλικό από το show του στο ΟΑΚΑ, με φουτουριστικά visuals.
  • Το show συνδύασε αρχαία ελληνική μυθολογία με ψηφιακή τέχνη και ηλεκτρονική μουσική.
  • Ψηφιακές αναπαραστάσεις μορφών όπως η Μέδουσα και η Νίκη της Σαμοθράκης ήταν κεντρικό στοιχείο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Αθήνα άφησε το δικό της αποτύπωμα στον Anyma και ο ίδιος φρόντισε να το κάνει ξεκάθαρο μέσα από την τελευταία του ανάρτηση. Ο διεθνούς φήμης DJ και παραγωγός δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό και βιντεογραφικό υλικό από τη μοναδική εμφάνισή του στο ΟΑΚΑ, συνοδεύοντάς το με ένα μήνυμα που ξεχώρισε για το συναίσθημα και τον συμβολισμό του. «Athens felt like coming home», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αίσθηση που του άφησε η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα.

https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στη μοναδική συνάντηση των ήχων του παρελθόντος με το δικό του όραμα για το μέλλον, μια φράση που αποκτά ιδιαίτερο νόημα αν αναλογιστείς το φουτουριστικό υπερθέαμα που παρουσίασε στο ΟΑΚΑ. Με την αρχαία ελληνική μυθολογία να συναντά την ψηφιακή τέχνη και την ηλεκτρονική μουσική, η εμφάνισή του αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία, την οποία ο καλλιτέχνης φαίνεται πως θυμάται με ιδιαίτερη αγάπη.

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Ο Anyma επέστρεψε στο ΟΑΚΑ μέσα από εικόνες που εντυπωσιάζουν

Μπορεί η εμφάνισή του στην Αθήνα να ανήκει πλέον στο παρελθόν, όμως ο Anyma φρόντισε να επαναφέρει την ατμόσφαιρά της στο προσκήνιο. Μέσα από το νέο φωτογραφικό και βιντεογραφικό υλικό που δημοσίευσε, σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις μια ακόμη γεύση από την παραγωγή που παρουσίασε στο ΟΑΚΑ, με τις εντυπωσιακές ψηφιακές εικόνες να έχουν τον πρώτο λόγο.

https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/

Ο χώρος μετατράπηκε σε ένα τεράστιο οπτικοακουστικό σκηνικό, με τα visuals να ξεπερνούν τη λογική μιας απλής συναυλιακής προβολής. Κάθε εικόνα έμοιαζε να αφηγείται τη δική της ιστορία, ενώ η μουσική δημιουργούσε την ιδανική ατμόσφαιρα για να σε παρασύρει σε έναν κόσμο όπου το πραγματικό συναντούσε το φανταστικό.

https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/
https://www.instagram.com/anyma/

Η ελληνική μυθολογία έγινε πρωταγωνίστρια σε ένα show από το μέλλον

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της εικαστικής ταυτότητας του show. Η Μέδουσα, η Νίκη της Σαμοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου εμφανίστηκαν μέσα από εντυπωσιακές ψηφιακές αναπαραστάσεις, αποκτώντας μια νέα, φουτουριστική υπόσταση.

Η επιλογή των συγκεκριμένων μορφών δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα αντίθεση: από τη μία, η διαχρονική δύναμη της ελληνικής μυθολογίας και τέχνης και από την άλλη, η σύγχρονη ψηφιακή αισθητική που χαρακτηρίζει τον Anyma. Το αποτέλεσμα ήταν ένα οπτικό σύμπαν που δεν περιοριζόταν στην αναπαράσταση γνώριμων συμβόλων, αλλά τους έδινε μια εντελώς διαφορετική καλλιτεχνική διάσταση.

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