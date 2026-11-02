Michael Jackson: Το Halloween του ανήκει – Το «Thriller» σκαρφάλωσε στην κορυφή του Apple Music

Με μια ματιά Το "Thriller" του Michael Jackson κατέκτησε την κορυφή του Apple Music στις ΗΠΑ ανήμερα Halloween 2026.

Το τραγούδι σημείωσε επίσης μεγάλη άνοδο στο Spotify, φτάνοντας 2η θέση στις ΗΠΑ και 8η παγκοσμίως.

Το "Thriller" παραμένει δημοφιλές λόγω της σύνδεσής του με το Halloween, του μουσικού βίντεο και της αναγνωρίσιμης μελωδίας του.

Η επιτυχία του τραγουδιού ενισχύει τις πιθανότητες για νέα είσοδο στο Billboard Hot 100. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε Halloween έχει το δικό του soundtrack, όμως υπάρχει ένα τραγούδι που καταφέρνει να κλέβει την παράσταση κάθε χρόνο, όσος καιρός κι αν περάσει από την κυκλοφορία του. Το «Thriller» του Michael Jackson επέστρεψε δυναμικά στις ψηφιακές πλατφόρμες και έκανε αυτό που λίγοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν: κατέκτησε την κορυφή του Apple Music στις ΗΠΑ ανήμερα της 31ης Οκτωβρίου 2026. Και δεν σταμάτησε εκεί.

Το θρυλικό hit σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο και στο Spotify, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και επιβεβαιώνοντας ότι ο Michael Jackson εξακολουθεί να κυριαρχεί στη μουσική της πιο τρομακτικής νύχτας του χρόνου. Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, το «Thriller» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι που θυμίζει Halloween, αλλά ένα pop φαινόμενο που επιστρέφει κάθε χρόνο και αποδεικνύει ότι ορισμένες επιτυχίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

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Το «Thriller» του Michael Jackson κατέκτησε ξανά την κορυφή

Το Halloween του 2026 επιφύλασσε μια εντυπωσιακή επιστροφή για τον Michael Jackson, με το «Thriller» να ανεβαίνει στην πρώτη θέση του Apple Music στις ΗΠΑ. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική σύνδεση του τραγουδιού με τη συγκεκριμένη γιορτή, καθώς κάθε χρόνο εκατομμύρια ακροατές επιλέγουν να το προσθέσουν στις playlists τους. Ανήμερα της 31ης Οκτωβρίου, το θρυλικό τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή της πλατφόρμας, αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να έχει τεράστια απήχηση, παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει από την κυκλοφορία του. Το «Thriller» δεν αποτελεί απλώς μια νοσταλγική επιλογή για τους παλιότερους fans του Michael Jackson, αλλά μια επιτυχία που συνεχίζει να βρίσκει νέους ακροατές και να κερδίζει τη θέση της ανάμεσα στα πιο δημοφιλή τραγούδια της εποχής.

Η εντυπωσιακή άνοδος του «Thriller» στο Spotify

Η επιτυχία του «Thriller» δεν περιορίστηκε στο Apple Music. Το τραγούδι σημείωσε εξίσου εντυπωσιακές επιδόσεις στο Spotify, όπου κατέλαβε τη 2η θέση στο αμερικανικό chart, συγκεντρώνοντας περίπου 1,36 εκατομμύρια streams μέσα σε μία ημέρα. Παράλληλα, βρέθηκε στην 8η θέση του παγκόσμιου chart της πλατφόρμας, με περίπου 3,09 εκατομμύρια streams. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη δυναμική που αποκτά το τραγούδι κάθε χρόνο όσο πλησιάζει το Halloween, όταν οι ακροατές αναζητούν την κατάλληλη μουσική για να μπουν στο κλίμα της γιορτής. Και εδώ βρίσκεται το εντυπωσιακό στοιχείο: το «Thriller» καταφέρνει να ανταγωνίζεται σύγχρονες κυκλοφορίες και viral επιτυχίες, χωρίς να χρειάζεται να κυκλοφορήσει μια νέα εκδοχή του για να τραβήξει την προσοχή. Η αναγνωρίσιμη μελωδία του, η χαρακτηριστική ατμόσφαιρα και το εμβληματικό μουσικό βίντεο εξακολουθούν να το κάνουν μία από τις πρώτες επιλογές για το Halloween.

Γιατί το «Thriller» παραμένει ο απόλυτος ύμνος του Halloween

Όταν σκέφτεσαι τραγούδια που συνδέονται με το Halloween, το «Thriller» είναι σχεδόν αδύνατο να λείπει από τη λίστα σου. Η κυκλοφορία του το 1982 και το κινηματογραφικό μουσικό βίντεο που το συνόδευσε συνέβαλαν στη δημιουργία ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά φαινόμενα της pop κουλτούρας. Το βίντεο, με τα στοιχεία τρόμου, τις εμβληματικές χορογραφίες και τη μεταμόρφωση του Michael Jackson, ξεπέρασε τα όρια μιας συνηθισμένης μουσικής παραγωγής. Έγινε σημείο αναφοράς για τη μουσική βιομηχανία και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση του τραγουδιού με την πιο τρομακτική νύχτα του χρόνου. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το «Thriller» επιστρέφει στα charts κάθε Οκτώβριο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις ξανά το τραγούδι για να το ακούσεις, καθώς η θέση του στη συλλογική μουσική μνήμη παραμένει ισχυρή. Από τα αποκριάτικα πάρτι μέχρι τις θεματικές playlists, η επιτυχία του Michael Jackson έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με το Halloween.

Θα επιστρέψει το «Thriller» και στο Billboard Hot 100;

Η άνοδος του τραγουδιού στις ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργεί προσδοκίες για μια νέα παρουσία του στο Billboard Hot 100, το κορυφαίο αμερικανικό chart singles. Η αυξημένη ακροαματικότητα κατά τη διάρκεια του Halloween, σε συνδυασμό με τη διαχρονική δημοτικότητα του τραγουδιού, θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιθανότητές του για μια νέα είσοδο ή επιστροφή στη λίστα. Παράλληλα, οι νέες φυσικές εκδόσεις που συνδέονται με το «Thriller» ενδέχεται να συμβάλουν περαιτέρω στο ενδιαφέρον γύρω από το τραγούδι. Ωστόσο, μέχρι να ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, μια νέα θέση στο Billboard Hot 100 παραμένει πιθανότητα και όχι επιβεβαιωμένη εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του «Thriller» στις πρώτες θέσεις των ψηφιακών charts δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τη μουσική του Michael Jackson παραμένει έντονο. Και το Halloween προσφέρει κάθε χρόνο την ιδανική ευκαιρία για να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο.

Ο Michael Jackson εξακολουθεί να κυριαρχεί και το 2026

Η νέα επιτυχία του «Thriller» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον για τη ζωή και τη μουσική κληρονομιά του Michael Jackson βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων και λόγω της ταινίας «Michael», που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τον καλλιτέχνη και την πορεία του. Η άνοδος του τραγουδιού στα charts αποδεικνύει ότι η μουσική του εξακολουθεί να προσελκύει το κοινό και να διατηρεί τη θέση της στην παγκόσμια pop κουλτούρα. Το «Thriller» δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, αλλά ένα τραγούδι που καταφέρνει να αποκτά νέα δυναμική κάθε φορά που επιστρέφει η εποχή του Halloween. Περισσότερες από 4 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, ο Michael Jackson εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, ενώ το «Thriller» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στον κόσμο. Και αν κρίνεις από την πορεία του το Halloween του 2026, ο τίτλος του απόλυτου μουσικού ύμνου της γιορτής δύσκολα θα περάσει σε κάποιον άλλον.

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