Τέλος χρόνου για τη Eurovision 2027: Πόσα τραγούδια κατατέθηκαν για το Sing for Greece

Ο OGAE Greece επιβεβαίωσε τη λήξη της διαδικασίας και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς

Με μια ματιά Η προθεσμία υποβολής τραγουδιών για το Sing for Greece 2027 έληξε την 1η Νοεμβρίου στις 23:59.

Η ΕΡΤ αναμένεται να ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των τραγουδιών που κατατέθηκαν.

Ο OGAE Greece επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής συμμετοχών.

Η διαδικασία Sing for Greece 2027 είναι το πρώτο βήμα για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προθεσμία για την υποβολή τραγουδιών στο Sing for Greece 2027 έφτασε στο τέλος της και πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision περνά στην επόμενη φάση. Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, στις 23:59, έκλεισε και επίσημα το χρονικό περιθώριο που είχαν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και δημιουργοί για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ΕΡΤ. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αριθμό των τραγουδιών που υποβλήθηκαν, αλλά και στις επόμενες ανακοινώσεις της δημόσιας τηλεόρασης. Αν περιμένεις με αγωνία να μάθεις ποιοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το πρώτο σημαντικό ορόσημο της φετινής διαδικασίας μόλις ολοκληρώθηκε.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησε ο OGAE Greece, μέσα από σχετική ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας πως η προθεσμία υποβολής τραγουδιών έληξε στις 23:59. Παράλληλα, ο ελληνικός σύλλογος φίλων της Eurovision έστειλε τις ευχές του σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε!».

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Το επόμενο ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι πόσες συμμετοχές κατατέθηκαν τελικά για το Sing for Greece 2027. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των τραγουδιών, καθώς αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την ΕΡΤ. Η σχετική ανακοίνωση θα δώσει μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος του ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε η φετινή διαδικασία επιλογής.

Όλα τα βλέμματα στην ανακοίνωση της ΕΡΤ

Με την ολοκλήρωση των υποβολών, ξεκινά πλέον η αναμονή για τα επόμενα βήματα της ελληνικής επιλογής. Η διαδικασία του Sing for Greece 2027 αποτελεί το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία προς τη Eurovision, καθώς μέσα από αυτήν θα προκύψει η συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον επόμενο διαγωνισμό.

Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την ΕΡΤ, οι φίλοι του θεσμού έχουν κάθε λόγο να περιμένουν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Πόσα τραγούδια κατατέθηκαν; Ποια ονόματα καλλιτεχνών και δημιουργών βρίσκονται ανάμεσα στις συμμετοχές; Και ποιο τραγούδι θα καταφέρει τελικά να ξεχωρίσει;

Το μόνο βέβαιο είναι πως η προθεσμία έκλεισε, η διαδικασία προχωρά και η διαδρομή για την Eurovision 2027 έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά.

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