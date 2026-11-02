Μουσική 02.11.2026

Τέλος χρόνου για τη Eurovision 2027: Πόσα τραγούδια κατατέθηκαν για το Sing for Greece

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο OGAE Greece επιβεβαίωσε τη λήξη της διαδικασίας και ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η προθεσμία υποβολής τραγουδιών για το Sing for Greece 2027 έληξε την 1η Νοεμβρίου στις 23:59.
  • Η ΕΡΤ αναμένεται να ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των τραγουδιών που κατατέθηκαν.
  • Ο OGAE Greece επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής συμμετοχών.
  • Η διαδικασία Sing for Greece 2027 είναι το πρώτο βήμα για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η προθεσμία για την υποβολή τραγουδιών στο Sing for Greece 2027 έφτασε στο τέλος της και πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη ελληνική συμμετοχή στη Eurovision περνά στην επόμενη φάση. Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, στις 23:59, έκλεισε και επίσημα το χρονικό περιθώριο που είχαν στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και δημιουργοί για να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην ΕΡΤ. Τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στον αριθμό των τραγουδιών που υποβλήθηκαν, αλλά και στις επόμενες ανακοινώσεις της δημόσιας τηλεόρασης. Αν περιμένεις με αγωνία να μάθεις ποιοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το πρώτο σημαντικό ορόσημο της φετινής διαδικασίας μόλις ολοκληρώθηκε.

Η αφίσα "Sing for Greece 2027" ανακοινώνει την έναρξη της αναζήτησης για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας γνωστοποίησε ο OGAE Greece, μέσα από σχετική ανάρτηση, επιβεβαιώνοντας πως η προθεσμία υποβολής τραγουδιών έληξε στις 23:59. Παράλληλα, ο ελληνικός σύλλογος φίλων της Eurovision έστειλε τις ευχές του σε όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώθηκε!».

Διάβασε επίσης: Ο Kidd μιλά για την πρώτη του εμφάνιση στο MadWalk: «Θα χάσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας»

Το επόμενο ερώτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι πόσες συμμετοχές κατατέθηκαν τελικά για το Sing for Greece 2027. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ο ακριβής αριθμός των τραγουδιών, καθώς αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την ΕΡΤ. Η σχετική ανακοίνωση θα δώσει μια πρώτη εικόνα για το μέγεθος του ενδιαφέροντος που συγκέντρωσε η φετινή διαδικασία επιλογής.

Πέντε άτομα στη σκηνή του Sing for Greece 2026.
Στιγμιότυπο από τον εθνικό τελικό Sing for Greece 2026 με τους παρουσιαστές και καλλιτέχνες στη σκηνή.

Όλα τα βλέμματα στην ανακοίνωση της ΕΡΤ

Με την ολοκλήρωση των υποβολών, ξεκινά πλέον η αναμονή για τα επόμενα βήματα της ελληνικής επιλογής. Η διαδικασία του Sing for Greece 2027 αποτελεί το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο στην πορεία προς τη Eurovision, καθώς μέσα από αυτήν θα προκύψει η συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον επόμενο διαγωνισμό.

Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την ΕΡΤ, οι φίλοι του θεσμού έχουν κάθε λόγο να περιμένουν με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Πόσα τραγούδια κατατέθηκαν; Ποια ονόματα καλλιτεχνών και δημιουργών βρίσκονται ανάμεσα στις συμμετοχές; Και ποιο τραγούδι θα καταφέρει τελικά να ξεχωρίσει;

Παρουσιαστής στη σκηνή του Sing for Greece 2026.
Ο παρουσιαστής του Sing for Greece 2026 στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η προθεσμία έκλεισε, η διαδικασία προχωρά και η διαδρομή για την Eurovision 2027 έχει πλέον ξεκινήσει για τα καλά.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Eurovision Sing for Greece
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«The Voice»: Η εμφάνιση του Giulio και η ξεχωριστή ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη

«The Voice»: Η εμφάνιση του Giulio και η ξεχωριστή ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη

02.11.2026
Επόμενο
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με την πιο γλυκιά μελωδία από την κόρη της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχτηκε τον Νοέμβριο με την πιο γλυκιά μελωδία από την κόρη της

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει με ένα διπλό album γεμάτο επιτυχίες
Μουσικά Νέα

«Μείνε Απόψε Εδώ»: Η Λένα Ζευγαρά επιστρέφει με ένα διπλό album γεμάτο επιτυχίες

02.11.2026
Anyma: Ποιος είναι ο Ιταλός DJ που έφερε την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μέλλον
Μουσικά Νέα

Anyma: Ποιος είναι ο Ιταλός DJ που έφερε την αρχαία ελληνική μυθολογία στο μέλλον

02.11.2026
My Chemical Romance: Η μεγάλη ανατροπή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Black Parade»
Μουσικά Νέα

My Chemical Romance: Η μεγάλη ανατροπή 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία του «The Black Parade»

02.11.2026
«Το ίδρυμα»: Η Λένα Ζευγαρά αφιερώνει το νέο της τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μουσικά Νέα

«Το ίδρυμα»: Η Λένα Ζευγαρά αφιερώνει το νέο της τραγούδι στον Γιώργο Μαζωνάκη

02.11.2026
«Glitter»: Το άλμπουμ της Mariah Carey που αδικήθηκε επιστρέφει 25 χρόνια μετά – Η μεγάλη ανατροπή
Μουσικά Νέα

«Glitter»: Το άλμπουμ της Mariah Carey που αδικήθηκε επιστρέφει 25 χρόνια μετά – Η μεγάλη ανατροπή

02.11.2026
Eurovision 2027: Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Sing for Greece
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Αυτά είναι μερικά από τα ονόματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Sing for Greece

02.11.2026
Kidd: Πρώτη φορά στο MadWalk και το ντουέτο-έκπληξη με γνωστή pop τραγουδίστρια
MAD RADIO 106.2

Kidd: Πρώτη φορά στο MadWalk και το ντουέτο-έκπληξη με γνωστή pop τραγουδίστρια

02.11.2026
Σάκης Ρουβάς: Το νέο του super hit «Κραγιόν» κυκλοφορεί και συναρπάζει!
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς: Το νέο του super hit «Κραγιόν» κυκλοφορεί και συναρπάζει!

02.11.2026
Το «Thriller» του Michael Jackson αναβίωσε στο Παρίσι 43 χρόνια μετά – Το βίντεο που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Το «Thriller» του Michael Jackson αναβίωσε στο Παρίσι 43 χρόνια μετά – Το βίντεο που έγινε viral

02.11.2026
Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Το απόλυτο skincare hack για το ξηρό δέρμα – Πώς το λάδι καρύδας μεταμορφώνει την επιδερμίδα

Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Η τούρτα «fraisier» που κλέβει τις εντυπώσεις με την πρώτη μπουκιά!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

Μήπως βαρέθηκες το βουργουνδί; 6 χρωματικές εναλλακτικές που θα αναβαθμίσουν τα χειμερινά σου outfits

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

Το πέτρινο τζάκι είναι η πιο cozy τάση του χειμώνα και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους