Μουσικά Νέα 02.11.2026

Ο Harry Styles έγινε «Pizza Rat» και δέχτηκε μια ξεχωριστή έκπληξη στη σκηνή

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Ο Harry Styles αποχαιρέτησε το Madison Square Garden με μια ανατρεπτική μεταμφίεση ως «Pizza Rat» και μια συγκινητική στιγμή με τους fans του
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles ντύθηκε «Pizza Rat» για την τελευταία βραδιά του «Harryween» στο Madison Square Garden.
  • Ο σταρ του NBA, Jalen Brunson, τίμησε τον Styles για τις 30 sold-out παραστάσεις του στο MSG.
  • Ο Harry Styles τραγούδησε αγαπημένα του κομμάτια και το κλασικό «Psycho Killer» των Talking Heads.
  • Ο Styles εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο κοινό και απολαμβάνοντας τις τελευταίες στιγμές στη σκηνή.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Madison Square Garden (MSG) μετατράπηκε σε μια σκηνή φαντασίας και γιορτής για την τελευταία βραδιά της πολυαναμενόμενης σειράς συναυλιών του Harry Styles, «Harryween». Ο Βρετανός σταρ, γνωστός για την αγάπη του στις θεαματικές μεταμφιέσεις, τίμησε το Halloween με έναν εκκεντρικό τρόπο, ντυμένος ως «Pizza Rat», αντλώντας έμπνευση από ένα viral βίντεο του 2015. Η βραδιά, ωστόσο, δεν ήταν μόνο για το Halloween, αλλά και για την ανάδειξη μιας εντυπωσιακής καριέρας, με την παρουσία του Jalen Brunson, του σταρ των New York Knicks, να προσθέτει μια επιπλέον νότα έκπληξης.

Ο τραγουδιστής με λευκή, στολισμένη φόρμα αναβιώνει την audition που του άλλαξε τη ζωή επί σκηνής.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Για τη 2η βραδιά του «Harryween», ο Harry Styles αποφάσισε να ντυθεί ως «Pizza Rat», ένα σύμβολο της Νέας Υόρκης που έγινε γνωστό από ένα βίντεο στο οποίο ένα ποντικάκι προσπαθούσε να σύρει μια φέτα πίτσα στα σκαλιά του μετρό. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή με μια ολοκληρωμένη στολή αρουραίου, κρατώντας ως αξεσουάρ μια φέτα πίτσα. Η δέσμευσή του στο ρόλο ήταν εμφανής, καθώς έπαιξε κιθάρα με τα νύχια του κοστουμιού.

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Ωστόσο, η στολή αποδείχθηκε υπερβολικά ζεστή για να τραγουδήσει και να χορέψει άνετα, αναγκάζοντας τον Harry Styles να κάνει μια αλλαγή. Διατήρησε, όμως, το θέμα, αντικαθιστώντας την πλήρη στολή με αυτιά αρουραίου, μια ουρά και ένα T-shirt με τη φράση «I’m a rat».

Έκπληξη από τον Jalen Brunson και Μουσικές Στιγμές

Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε όταν ο Jalen Brunson, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, ανέβηκε στη σκηνή. Ο Jalen Brunson, εκ μέρους του MSG και των Knicks, τίμησε τον Harry Styles για την ιστορική του επίδοση, ολοκληρώνοντας 30 sold-out παραστάσεις στο Madison Square Garden. «Ήθελα απλώς να εμφανιστώ και να σε συγχαρώ για την 30η σου βραδιά», δήλωσε ο Jalen Brunson. «Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Harry ήταν τόσο ευγενικός που μας τίμησε με την παρουσία του στην βραδιά μας, και σκέφτηκα ότι θα κάνω το ίδιο για λογαριασμό του MSG και των Knicks».

https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/harrystyles/

Μουσικά, ο Harry Styles προσέφερε στους χιλιάδες θαυμαστές του ένα πρόγραμμα γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, όπως «Dance No More», «Satellite», «Watermelon Sugar» και «As It Was». Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η προσθήκη στο setlist του κλασικού κομματιού «Psycho Killer» των Talking Heads, από το 1977.

Συναισθηματικό αντίο και επόμενα βήματα

Καθώς η βραδιά πλησίαζε στο τέλος της, ο Harry Styles εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο κοινό για την αφοσίωσή τους, αναγνωρίζοντας τους θαυμαστές που ταξίδεψαν από όλη τη χώρα και τον κόσμο για να τον παρακολουθήσουν. Η συγκίνησή του ήταν εμφανής, καθώς μοιράστηκε τα τελευταία του λόγια: «Ήσασταν υπέροχοι απόψε. Ήσασταν υπέροχοι κάθε βράδυ. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε, που ντυθήκατε, που μας κάνατε να νιώθουμε τόσο αγαπημένοι και που ήσασταν τόσο υπέροχοι μαζί μας. Μου αλλάξατε τη ζωή ξανά και ξανά, και μπορώ να θυμάμαι κάθε στιγμή εδώ μέσα. Το αγάπησα τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ που χορέψατε μαζί μου. Όταν έγραψα αυτό το άλμπουμ, ήθελα να νιώθω ακριβώς έτσι».

Ο τραγουδιστής στη σκηνή με το κοινό να τον παρακολουθεί και να βγάζει φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
https://www.instagram.com/harrystyles/

Ακόμη και μετά το τέλος της συναυλίας, ο Harry Styles παρέμεινε στη σκηνή για περίπου 20 λεπτά, απολαμβάνοντας τις τελευταίες του στιγμές στο Garden, περπατώντας, στέλνοντας φιλιά στους θαυμαστές, τρώγοντας πίτσα και χορεύοντας με το συγκρότημά του.

Η περιοδεία «Together, Together» του Harry Styles συνεχίζεται, με την επόμενη στάση την Αυστραλία, ενώ το 2027 αναμένεται να επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική και αργότερα στην Ευρώπη, με τρεις συναυλίες στο Λονδίνο.

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Halloween Harry Styles κοστούμι ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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