Μουσική 02.11.2026

Ian Gillan: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής των Deep Purple – Ακυρώθηκαν 2 συναυλίες της περιοδείας

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Μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας για τον Ian Gillan φέρνει αλλαγές στο συναυλιακό πρόγραμμα των Deep Purple, ενώ οι fans περιμένουν νεότερα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο τραγουδιστής των Deep Purple, Ian Gillan, νοσηλεύεται έπειτα από έκτακτο ιατρικό περιστατικό.
  • Ακυρώθηκαν δύο προγραμματισμένες συναυλίες της περιοδείας του συγκροτήματος.
  • Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη φύση του ιατρικού περιστατικού.
  • Η υγεία του Ian Gillan και η ανάρρωσή του αποτελούν προτεραιότητα για το συγκρότημα.
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Μια απρόσμενη εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει τα σχέδια των Deep Purple, καθώς ο εμβληματικός frontman του συγκροτήματος, Ian Gillan, νοσηλεύεται έπειτα από έκτακτο ιατρικό περιστατικό. Η είδηση προκαλεί ανησυχία στους θαυμαστές της θρυλικής rock μπάντας, ενώ οι επόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις μπαίνουν προσωρινά στον πάγο. Οι Deep Purple ανακοίνωσαν την ακύρωση των δύο επόμενων προγραμματισμένων συναυλιών τους, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την εξέλιξη της κατάστασης και το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στη σκηνή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για ένα συγκρότημα που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές στην ιστορία της hard rock, κάθε αλλαγή στο συναυλιακό του πρόγραμμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Και αυτή τη φορά, στο επίκεντρο δεν βρίσκεται κάποια μουσική ανατροπή, αλλά η υγεία του ανθρώπου που έχει χαρίσει τη φωνή του σε διαχρονικά τραγούδια και έχει ταυτιστεί όσο λίγοι με τον ήχο των Deep Purple.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του ιατρικού περιστατικού που οδήγησε τον Ian Gillan στο νοσοκομείο. Η ανακοίνωση της μπάντας επικεντρώνεται στην κατάσταση που προέκυψε και στην ανάγκη να ακυρωθούν οι δύο επόμενες εμφανίσεις, χωρίς να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για τη νοσηλεία του τραγουδιστή.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα Deep Purple σε συναυλία τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι fans των Deep Purple θα χρειαστεί να περιμένουν για να δουν ξανά το συγκρότημα ζωντανά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία του Ian Gillan και η πορεία της ανάρρωσής του.

Μια φωνή που έχει γράψει ιστορία στη rock μουσική

Ο Ian Gillan δεν είναι απλώς ο τραγουδιστής των Deep Purple. Είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία της rock μουσικής, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια σειρά από εμβληματικές κυκλοφορίες και τραγούδια που εξακολουθούν να ακούγονται δυνατά, δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση.

Από το θρυλικό «Smoke on the Water» μέχρι το «Highway Star» και το «Child in Time», η φωνητική του ταυτότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής κληρονομιάς των Deep Purple. Η παρουσία του στη σκηνή έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του συγκροτήματος, το οποίο παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας rock σκηνής.

Οι Deep Purple σε συναυλία στην Αθήνα, με τον κιθαρίστα να παίζει ένα τραγούδι του Χατζιδάκι.
https://www.instagram.com/deeppurple_official

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή και στις επόμενες ανακοινώσεις του συγκροτήματος. Οι θαυμαστές περιμένουν νεότερα, με την ευχή η περιπέτεια αυτή να έχει αίσιο τέλος και ο Ian Gillan να επιστρέψει σύντομα σε αυτό που γνωρίζει καλύτερα: στη σκηνή.

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DEEP PURPLE Ian Gillan
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