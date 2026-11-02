Μουσική 02.11.2026

Από το NYXDrop 2 στη Eurovision; Η Eva Som καταθέτει υποψηφιότητα για το Sing for Greece 2027

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Από τις απαιτητικές δοκιμασίες του NYXDrop 2 μέχρι τη διεκδίκηση μιας θέσης στο Sing for Greece 2027, η Eva Som βάζει πλώρη για τη Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Eva Som, γνωστή από το NYXDrop Season 2, διεκδικεί θέση στο Sing for Greece 2027.
  • Στόχος της είναι να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 71η Eurovision.
  • Η εμπειρία της από το τηλεοπτικό project του MAD αποτελεί σημαντικό εφόδιο.
  • Η υποψηφιότητά της δείχνει νέες φιλοδοξίες και επιθυμία για ευρύτερη αναγνώριση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eva Som, που τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο NYXDrop Season 2, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία, αυτή τη φορά με το βλέμμα στραμμένο στη σκηνή της Eurovision! Η νεαρή καλλιτέχνιδα διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στους υποψηφίους του Sing for Greece 2027, υποβάλλοντας τη δική της συμμετοχή στον εθνικό διαγωνισμό της ΕΡΤ. Ένα νέο μουσικό κεφάλαιο φαίνεται να ανοίγεται μπροστά της, με την εμπειρία της από το τηλεοπτικό project του MAD να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της μέχρι τώρα διαδρομής της.

https://www.instagram.com/eva.som/
https://www.instagram.com/eva.som/

Η υποψηφιότητά της για το Sing for Greece 2027 σηματοδοτεί την πρόθεσή της να διεκδικήσει μια θέση στον διαγωνισμό που θα αναδείξει την ελληνική συμμετοχή για την 71η Eurovision. Η συμμετοχή στο NYXDrop 2 αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για την Eva Som, καθώς η ίδια συμμετέχει σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργικότητα, η σκηνική παρουσία και η καλλιτεχνική εξέλιξη είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Η υποψηφιότητά της στο Sing for Greece 2027 δείχνει πως η πορεία της συνεχίζεται με νέες φιλοδοξίες. Άλλωστε, ο δρόμος προς τη Eurovision είναι μια μεγάλη ευκαιρία για κάθε καλλιτέχνη που θέλει να παρουσιάσει τη μουσική του σε ένα ευρύτερο κοινό και να διεκδικήσει μια θέση σε έναν από τους πιο δημοφιλείς μουσικούς διαγωνισμούς της Ευρώπης.

https://www.instagram.com/eva.som/
https://www.instagram.com/eva.som/

Sing for Greece 2027: Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision ξεκινά

Το Sing for Greece 2027 αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των Eurofans, καθώς μέσα από τη διαδικασία επιλογής θα προκύψει ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 71η Eurovision, τον Μάιο του 2027. Η υποψηφιότητα της Eva Som προσθέτει ακόμη ένα γνώριμο από το MAD πρόσωπο στη φετινή συζήτηση γύρω από τον εθνικό διαγωνισμό.

Το αν θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση και να διεκδικήσει επίσημα μια θέση στη σκηνή του Sing for Greece είναι κάτι που μένει να φανεί. Ένα είναι σίγουρο: από το NYXDrop μέχρι τη Eurovision, η Eva Som φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει να κυνηγά τις μουσικές της φιλοδοξίες!

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Eurovision Eva Som
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