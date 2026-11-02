Fashion 02.11.2026

Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Από τις κλασικές μπεζ καμπαρντίνες μέχρι τα καρό μοτίβα, το αγαπημένο μας πανωφόρι επιστρέφει με φρέσκες προτάσεις που αξίζει να ανακαλύψεις
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η καμπαρντίνα παραμένει διαχρονική, με σύγχρονες ανανεώσεις σε υφές, χρώματα και λεπτομέρειες.
  • Η κλασική μπεζ καμπαρντίνα είναι η πιο ευέλικτη επιλογή, συνδυάζεται εύκολα με διάφορα παπούτσια και ρούχα.
  • Οι καρό και δερμάτινες εκδοχές προσθέτουν χαρακτήρα και δυναμισμό στα outfits.
  • Οι funnel-neck γιακάδες προσδίδουν μοντέρνα, αρχιτεκτονική σιλουέτα και αναβαθμίζουν την καμπαρντίνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες τάσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά το trench coat παραμένει σταθερή αξία στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Κομψό, ευέλικτο και ιδανικό για τις ημέρες που ο καιρός δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέλει, αποτελεί το πανωφόρι που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Φοριέται πάνω από ένα απλό T-shirt και jeans, ολοκληρώνει ένα office look και δίνει ανεπιτήδευτο στιλ ακόμη και στις πιο casual εμφανίσεις. Φέτος, η κλασική σιλουέτα του παραμένει πρωταγωνίστρια, αλλά αποκτά μια πιο σύγχρονη διάθεση μέσα από ιδιαίτερες υφές, νέα χρώματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

track_pants_kampartina
https://www.instagram.com/nicolerusssell/?hl=el

Η μπεζ καμπαρντίνα εξακολουθεί να είναι η πιο διαχρονική επιλογή, ειδικά αν αναζητάς ένα κομμάτι που θα φοράς για πολλές σεζόν. Με ζώνη στη μέση, καθαρές γραμμές και χαλαρή εφαρμογή, συνδυάζεται εύκολα με tailored παντελόνια, sneakers, loafers ή μπότες, ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση. Αν, ωστόσο, θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα, τα καρό trench coats προσθέτουν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό outfit, ενώ οι leather εκδοχές και οι δερμάτινες λεπτομέρειες δίνουν μια πιο δυναμική, edgy αισθητική. Το μυστικό είναι να αφήσεις το πανωφόρι να πρωταγωνιστήσει, κρατώντας τα υπόλοιπα κομμάτια σε πιο minimal γραμμή.

Διάβασε επίσης: Τα 5 πλεκτά που δεν πρέπει να λείπουν από την φθινοπωρινή σου ντουλάπα

Funnel neck γιακάδες και σύγχρονη αισθητική

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανανεώσεις της σεζόν είναι οι funnel-neck γιακάδες, που ανεβαίνουν ψηλά στον λαιμό και χαρίζουν στην καμπαρντίνα μια πιο μοντέρνα, αρχιτεκτονική σιλουέτα. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αναβαθμίζει ακόμη και τα πιο απλά σχέδια, χωρίς να αφαιρεί τίποτα από τη διαχρονική κομψότητά τους. Για ένα σύγχρονο καθημερινό look, συνδύασε ένα trench coat με ψηλό γιακά με straight-leg jeans, ankle boots και μια structured τσάντα. Αν προτιμάς πιο θηλυκές εμφανίσεις, μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα πλεκτό φόρεμα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και το polished στιλ.

kampartina_kaskol
https://www.instagram.com/smythsisters/?hl=en

Η επένδυση που αξίζει κάθε φθινόπωρο

Το trench coat είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσουν. Είτε επιλέξεις μια κλασική μπεζ καμπαρντίνα είτε ένα πιο ιδιαίτερο σχέδιο με καρό μοτίβα, leather στοιχεία ή funnel-neck γιακά, το σημαντικό είναι να βρεις τη γραμμή που ταιριάζει στο προσωπικό σου στιλ και στην καθημερινότητά σου. Δώσε προσοχή στο μήκος, στην εφαρμογή και στο ύφασμα, ώστε να μπορείς να κάνεις layering χωρίς να περιορίζεις τις κινήσεις σου. Άλλωστε, η πραγματική δύναμη αυτού του πανωφοριού βρίσκεται στην ευελιξία του: είναι αρκετά κλασικό για να μη βγει ποτέ από τη μόδα, αλλά και αρκετά προσαρμόσιμο ώστε να ακολουθεί τις τάσεις κάθε νέας σεζόν.

1. Zara

zara_kampartina

2. H&M

hm_kampartina

3. Celestino

celestino_kampartina

4. Stradivarius

stradivarius_kampartina

Κεντρική Εικόνα: @ivannamatoshko

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Back to base Fashion fashion trends καμπαρτίνα
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

Η επόμενη πίτσα σου βρίσκεται εδώ: 6 spots στην Αθήνα που αξίζει να ανακαλύψεις!

02.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Σε ποια ηλικία βρίσκεις τελικά τον πραγματικό σου εαυτό;
Life

Σε ποια ηλικία βρίσκεις τελικά τον πραγματικό σου εαυτό;

01.11.2026
Πλιγούρι, λαχανικά και λεμόνι: Το fresh combo που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις βαρετές σαλάτες
Life

Πλιγούρι, λαχανικά και λεμόνι: Το fresh combo που θα σε κάνει να ξεχάσεις τις βαρετές σαλάτες

01.11.2026
Η πίτσα της επόμενης ημέρας μπορεί να γίνει ξανά τραγανή με ένα απλό κόλπο
Food

Η πίτσα της επόμενης ημέρας μπορεί να γίνει ξανά τραγανή με ένα απλό κόλπο

01.11.2026
Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου
Fitness

Οι βιταμίνες που χρειάζεται ο οργανισμός σου – Τα tips για να φροντίσεις την άμυνά σου

01.11.2026
7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία
Life

7 μικρές αλλαγές που θα μεταμορφώσουν τον χώρο σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

01.11.2026
6 έξυπνα tricks που θα κάνουν το επόμενο ταξίδι σου πιο εύκολο και οικονομικό
Life

6 έξυπνα tricks που θα κάνουν το επόμενο ταξίδι σου πιο εύκολο και οικονομικό

01.11.2026
Ποια είναι τα μυστικά ευεξίας και ενέργειας του Σάκη Ρουβά – Τα tips του απόλυτου σταρ
Fitness

Ποια είναι τα μυστικά ευεξίας και ενέργειας του Σάκη Ρουβά – Τα tips του απόλυτου σταρ

01.11.2026
Τα ξυλόγλυπτα που είδαμε στην Κίνα μάς άφησαν με το στόμα ανοιχτό
Life

Τα ξυλόγλυπτα που είδαμε στην Κίνα μάς άφησαν με το στόμα ανοιχτό

01.11.2026
Performative beauty: Όταν η περιποίηση γίνεται μέρος της ματαιοδοξίας μας
Beauty

Performative beauty: Όταν η περιποίηση γίνεται μέρος της ματαιοδοξίας μας

01.11.2026
Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Halloween mood on: Όλα όσα χρειάζεσαι για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

Το απόλυτο comfort food για τις κρύες μέρες είναι αυτή η ζεστή σούπα

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

«Tight layering»: Η ανατρεπτική τάση που κάνει τα καλσόν πρωταγωνιστές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

Πώς να βάλεις το animal print στη διακόσμηση του σπιτιού σου χωρίς υπερβολές

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Vamp Romantic»: Δαντέλα, κορσέδες και διαφάνειες σε μια άκρως θηλυκή τάση

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

«Pumpkin spice hair»: Η πιο λαχταριστή απόχρωση της σεζόν εμπνέεται από το αγαπημένο σου ρόφημα

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

Ο καιρός της εβδομάδας: Βροχές στην αρχή, κρύο στη συνέχεια

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Παιχνίδια με τα καλώδια και επικίνδυνη υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις

Τέλος εποχής και για τους φούρνους

Τέλος εποχής και για τους φούρνους