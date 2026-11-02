Αν αγόραζα καμπαρτίνα φέτος, αυτές θα ήταν στη λίστα μου

Με μια ματιά Η καμπαρντίνα παραμένει διαχρονική, με σύγχρονες ανανεώσεις σε υφές, χρώματα και λεπτομέρειες.

Η κλασική μπεζ καμπαρντίνα είναι η πιο ευέλικτη επιλογή, συνδυάζεται εύκολα με διάφορα παπούτσια και ρούχα.

Οι καρό και δερμάτινες εκδοχές προσθέτουν χαρακτήρα και δυναμισμό στα outfits.

Οι funnel-neck γιακάδες προσδίδουν μοντέρνα, αρχιτεκτονική σιλουέτα και αναβαθμίζουν την καμπαρντίνα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες τάσεις έρχονται και φεύγουν, αλλά το trench coat παραμένει σταθερή αξία στη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Κομψό, ευέλικτο και ιδανικό για τις ημέρες που ο καιρός δεν μπορεί να αποφασίσει τι θέλει, αποτελεί το πανωφόρι που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα. Φοριέται πάνω από ένα απλό T-shirt και jeans, ολοκληρώνει ένα office look και δίνει ανεπιτήδευτο στιλ ακόμη και στις πιο casual εμφανίσεις. Φέτος, η κλασική σιλουέτα του παραμένει πρωταγωνίστρια, αλλά αποκτά μια πιο σύγχρονη διάθεση μέσα από ιδιαίτερες υφές, νέα χρώματα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Η μπεζ καμπαρντίνα εξακολουθεί να είναι η πιο διαχρονική επιλογή, ειδικά αν αναζητάς ένα κομμάτι που θα φοράς για πολλές σεζόν. Με ζώνη στη μέση, καθαρές γραμμές και χαλαρή εφαρμογή, συνδυάζεται εύκολα με tailored παντελόνια, sneakers, loafers ή μπότες, ανάλογα με τη διάθεση και την περίσταση. Αν, ωστόσο, θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα, τα καρό trench coats προσθέτουν χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό outfit, ενώ οι leather εκδοχές και οι δερμάτινες λεπτομέρειες δίνουν μια πιο δυναμική, edgy αισθητική. Το μυστικό είναι να αφήσεις το πανωφόρι να πρωταγωνιστήσει, κρατώντας τα υπόλοιπα κομμάτια σε πιο minimal γραμμή.

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Funnel neck γιακάδες και σύγχρονη αισθητική

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ανανεώσεις της σεζόν είναι οι funnel-neck γιακάδες, που ανεβαίνουν ψηλά στον λαιμό και χαρίζουν στην καμπαρντίνα μια πιο μοντέρνα, αρχιτεκτονική σιλουέτα. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια αναβαθμίζει ακόμη και τα πιο απλά σχέδια, χωρίς να αφαιρεί τίποτα από τη διαχρονική κομψότητά τους. Για ένα σύγχρονο καθημερινό look, συνδύασε ένα trench coat με ψηλό γιακά με straight-leg jeans, ankle boots και μια structured τσάντα. Αν προτιμάς πιο θηλυκές εμφανίσεις, μπορείς να το φορέσεις πάνω από ένα πλεκτό φόρεμα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και το polished στιλ.

Η επένδυση που αξίζει κάθε φθινόπωρο

Το trench coat είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται υπερβολές για να ξεχωρίσουν. Είτε επιλέξεις μια κλασική μπεζ καμπαρντίνα είτε ένα πιο ιδιαίτερο σχέδιο με καρό μοτίβα, leather στοιχεία ή funnel-neck γιακά, το σημαντικό είναι να βρεις τη γραμμή που ταιριάζει στο προσωπικό σου στιλ και στην καθημερινότητά σου. Δώσε προσοχή στο μήκος, στην εφαρμογή και στο ύφασμα, ώστε να μπορείς να κάνεις layering χωρίς να περιορίζεις τις κινήσεις σου. Άλλωστε, η πραγματική δύναμη αυτού του πανωφοριού βρίσκεται στην ευελιξία του: είναι αρκετά κλασικό για να μη βγει ποτέ από τη μόδα, αλλά και αρκετά προσαρμόσιμο ώστε να ακολουθεί τις τάσεις κάθε νέας σεζόν.

1. Zara

2. H&M

3. Celestino

4. Stradivarius

Κεντρική Εικόνα: @ivannamatoshko

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