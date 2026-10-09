Ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τον Saint Laurent μετά από 10 χρόνια

Μετά από δέκα χρόνια στο τιμόνι του γαλλικού οίκου, ο σχεδιαστής κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή δημιουργική ταυτότητα

Με μια ματιά Ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τη θέση του Creative Director του Saint Laurent μετά από 10 χρόνια.

Η τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η Kering εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συνεισφορά του Vaccarello στον οίκο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιος θα αναλάβει τη δημιουργική διεύθυνση του Saint Laurent. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μόδα ετοιμάζεται να γυρίσει μια νέα σελίδα, καθώς ο Anthony Vaccarello αποχωρεί από τη θέση του Creative Director του Saint Laurent, έπειτα από 10 χρόνια δημιουργικής πορείας. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον ιστορικό γαλλικό οίκο, τον οποίο ο σχεδιαστής συνέβαλε να διαμορφώσει και να ενισχύσει στη σύγχρονη σκηνή της πολυτελούς μόδας.

Η τελευταία του συλλογή για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, αποκτά πλέον έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Η επίδειξη ξεκίνησε με εντυπωσιακές χρυσές δημιουργίες και σταδιακά οδηγήθηκε σε μια πιο σκοτεινή αισθητική, με το μαύρο να κυριαρχεί. Μια χρωματική διαδρομή που, εκ των υστέρων, μοιάζει να συνοψίζει το κλείσιμο ενός σημαντικού δημιουργικού κύκλου.

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Η δεκαετία που διαμόρφωσε τη σύγχρονη εικόνα του Saint Laurent

Από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Anthony Vaccarello ανέπτυξε μια ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα για τον Saint Laurent, διατηρώντας τη δυναμική και αισθησιακή ταυτότητα του οίκου, ενώ παράλληλα την προσάρμοσε στις απαιτήσεις της σύγχρονης μόδας. Οι συλλογές του χαρακτηρίστηκαν από αυστηρές γραμμές, έντονες σιλουέτες, τολμηρές αναλογίες και μια σταθερή προσήλωση στο μαύρο, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της αισθητικής του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο σχεδιαστής συνέβαλε στην ενίσχυση της παρουσίας του Saint Laurent τόσο στη διεθνή αγορά πολυτελείας όσο και στον ευρύτερο πολιτιστικό διάλογο. Η προσέγγισή του δεν περιορίστηκε στα ρούχα, αλλά επεκτάθηκε στη συνολική εικόνα του οίκου, από τις επιδείξεις μέχρι τον τρόπο με τον οποίο η μόδα συνδέεται με τη σύγχρονη κουλτούρα.

Το αντίο και οι ευχαριστίες της Kering

Η αποχώρηση του Vaccarello συνοδεύτηκε από δηλώσεις αναγνώρισης της συνεισφοράς του από τη διοίκηση της Kering, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο Saint Laurent. Ο Luca de Meo, Διευθύνων Σύμβουλος της Kering, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σχεδιαστή για τη δεκαετή παρουσία του στον οίκο, επισημαίνοντας τον ρόλο του δημιουργικού του οράματος και των υψηλών προδιαγραφών του στην ενίσχυση της διαχρονικής επιρροής του Saint Laurent. Παράλληλα, έκανε αναφορά στο νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην ιστορία του γαλλικού οίκου.

Στο ίδιο κλίμα, ο Cédric Charbit, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Saint Laurent, αναγνώρισε την αφοσίωση του Vaccarello και τη σημαντική πορεία που ακολούθησε ο οίκος υπό την καθοδήγησή του. Όπως σημείωσε, η συμβολή του υπήρξε ουσιαστική τόσο σε δημιουργικό επίπεδο όσο και ως προς την πολιτιστική απήχηση του brand.

Ποιος θα αναλάβει την επόμενη μέρα;

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πρόσωπο που θα αναλάβει τη δημιουργική διεύθυνση του Saint Laurent. Η επιλογή του επόμενου Creative Director θα αποτελέσει μια καθοριστική απόφαση, καθώς ο οίκος καλείται να διατηρήσει τη χαρακτηριστική αισθητική του, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να εξελίσσεται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η κληρονομιά του Yves Saint Laurent, η σύγχρονη ταυτότητα που διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια και οι νέες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς δημιουργούν ένα σύνθετο πλαίσιο για τον διάδοχο. Το ζητούμενο δεν θα είναι απλώς η παρουσίαση νέων συλλογών, αλλά η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην ιστορία του οίκου και σε μια νέα δημιουργική κατεύθυνση.

Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα ο διάδοχος, η αποχώρηση του Anthony Vaccarello παραμένει μία από τις σημαντικές εξελίξεις στον χώρο της πολυτελούς μόδας, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη εποχή του Saint Laurent.

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