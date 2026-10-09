Οι Kardashians επιστρέφουν για 8η σεζόν και τρολάρουν με το ΑΙ

Η διάσημη οικογένεια επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό video, σατιρίζοντας την τεχνητή νοημοσύνη και στέλνοντας το δικό της μήνυμα

Με μια ματιά Οι Kardashians επιστρέφουν για 8η σεζόν, σχολιάζοντας χιουμοριστικά την τεχνητή νοημοσύνη.

Το εισαγωγικό βίντεο δείχνει ψηφιακές παραμορφώσεις των μελών της οικογένειας.

Η οικογένεια τονίζει ότι καμία ψηφιακή εκδοχή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πραγματικότητα.

Η νέα σεζόν εστιάζει στην αγάπη, την ανανέωση και τις νέες προοπτικές στη ζωή τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με ένα ανατρεπτικό και χιουμοριστικό εισαγωγικό video, η διάσημη οικογένεια στέλνει το δικό της μήνυμα για την AI, ξεκαθαρίζοντας πως καμία ψηφιακή εκδοχή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πραγματικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να αλλάζει τα δεδομένα σε πολλούς τομείς, ακόμη και στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Οι Kardashians, ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένες να αφήσουν την AI να πάρει τη θέση τους, όπως έδειξαν με έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο στην πρεμιέρα της όγδοης σεζόν του reality show «The Kardashians».

Διάβασε επίσης: Halloween: 6 ταινίες που πρέπει να δεις πριν τελειώσει η spooky season

Το νέο επεισόδιο, που έκανε πρεμιέρα την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό εισαγωγικό βίντεο, στο οποίο κάθε μέλος της οικογένειας εμφανίζεται σε έναν διαφορετικό, πολυτελή προορισμό. Η Kris Jenner απολαμβάνει ένα μαρτίνι πάνω σε γιοτ στο Σεν Τροπέ, ενώ η Kourtney Kardashian βρίσκεται στην Ιαπωνία μαζί με τον σύζυγό της, Travis Barker.

Στη συνέχεια, η Khloe Kardashian εμφανίζεται σε σαφάρι στην Κένυα, έχοντας στο πλευρό της δύο γοητευτικούς ξεναγούς, ενώ η Kendal και η Kylie Jenner συμμετέχουν σε ένα πάρτι στις Βερσαλλίες. Την εισαγωγή ολοκληρώνει η Kim Kardashian, η οποία βρίσκεται σε ένα πολυτελές σαλέ στις ελβετικές Άλπεις.

Η λαμπερή αυτή παρουσίαση, όμως, παίρνει μια εντελώς διαφορετική τροπή όταν η οικογένεια επιστρέφει στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας για να ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας σεζόν. Εκεί, τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν στραβά, καθώς οι ψηφιακές εκδοχές των πρωταγωνιστριών παρουσιάζουν αλλόκοτες παραμορφώσεις. Η Khloe εμφανίζεται με ένα υπερβολικά μεγάλο μάτι, το αυτί της Κιμ διογκώνεται, ενώ η Κάιλι αποκτά μέχρι και ουρά.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο παράξενη όταν οι πραγματικές Kris, Kourtney, Khloe, Kim, Kendal και Kylie μπαίνουν στον ίδιο χώρο και έρχονται αντιμέτωπες με τις AI εκδοχές τους, οι οποίες παρουσιάζουν εμφανή προβλήματα στη λειτουργία τους. «Μισό λεπτό, είμαστε AI;» αναρωτιέται η Kim Kardashian, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση της Kourtney: «Νομίζω ότι θα το ξέραμε αν ήμασταν AI, Kimberly».

Διάβασε επίσης: «All’s Fair»: Η Kim Kardashian επιστρέφει για μια πιο άγρια 2η σεζόν

Οι ψηφιακές Kardashians, ωστόσο, δεν φαίνεται να συμμερίζονται την άποψή τους. Η AI εκδοχή της Kris Jenner εξηγεί πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιο εύκολη λύση για την παραγωγή του reality, καθώς δεν χρειάζεται να συντονίζει προγράμματα, δεν απαιτείται προετοιμασία από επαγγελματίες του μακιγιάζ και μπορεί να κλάψει όποτε της ζητηθεί, χωρίς να χαλάσει το μακιγιάζ της.

Η πραγματική Kris, ωστόσο, δεν αφήνει το σχόλιο αναπάντητο. «Δεν ξέρω σε ποια νομίζετε ότι μιλάτε, αλλά αυτή η πραγματική οικογένεια, η πραγματική οικογένεια, δεν μπορεί να αντικατασταθεί», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό της στέκεται και η Kim, η οποία συμφωνεί πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απαραίτητη όταν υπάρχει ήδη αρκετό υλικό από την ίδια την πραγματικότητα. Η κορύφωση έρχεται όταν η Khloe πατά το κουμπί απενεργοποίησης των ψηφιακών αντιγράφων, λέγοντας πως ήρθε η ώρα να εξαφανιστούν. Οι AI εκδοχές αρχίζουν να διαλύονται, ενώ η Κρις τις αποχαιρετά με μια χαρακτηριστική χειρονομία.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με την Kourtney να δηλώνει πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε ποτέ να τις αντικαταστήσει. Η φράση αυτή συνοδεύει και την εμφάνιση του τίτλου της νέας σεζόν, ο οποίος καταλήγει στο χαρακτηριστικό σύνθημα «AI Could Never» («Η AI δεν θα μπορούσε ποτέ»).

Τι περιλαμβάνει η 8η σεζόν του The Kardashians

Πέρα από το χιουμοριστικό σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, η νέα σεζόν της δημοφιλούς σειράς υπόσχεται να παρουσιάσει ένα διαφορετικό κεφάλαιο στη ζωή της οικογένειας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η αγάπη, η προσωπική ανανέωση και οι νέες προοπτικές βρίσκονται στο επίκεντρο των επεισοδίων.

Η Kris, η Kourtney, η Kim, η Khloe, η Kendal και η Kylie συνεχίζουν να ισορροπούν ανάμεσα στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και την προσωπική τους ζωή. Νέες σχέσεις, απρόσμενες γνωριμίες, παλιές πληγές που χρειάζονται επούλωση και η ανάγκη για ανεξαρτησία αναμένεται να διαμορφώσουν την πορεία της οικογένειας στη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Με μια εισαγωγή που συνδυάζει σάτιρα, αυτοαναφορικό χιούμορ και μια επίκαιρη αναφορά στην τεχνολογία, οι Καρντάσιανς επιλέγουν να σχολιάσουν τη συζήτηση γύρω από την AI με τον δικό τους τρόπο. Και, τουλάχιστον για την ώρα, το μήνυμά τους είναι σαφές: η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει ψηφιακά αντίγραφα, αλλά η πραγματική ζωή εξακολουθεί να προσφέρει απρόβλεπτες στιγμές που δεν μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν.

Διάβασε επίσης: