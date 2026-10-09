Cinema 09.10.2026

Halloween: 6 ταινίες που πρέπει να δεις πριν τελειώσει η spooky season

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Έξι νέες ταινίες τρόμου, συμπεριλαμβανομένων επανεκδόσεων, ετοιμάζονται να τρομάξουν το κοινό πριν την πολυπόθητη νύχτα του Halloween
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η περίοδος του Halloween φέρνει νέες ταινίες τρόμου και επανεκδόσεις κλασικών τίτλων.
  • Νέες ταινίες περιλαμβάνουν "Other Mommy", "Whalefall", "Clayface" και "Christmas at the Kringles".
  • Θα προβληθούν επανεκδόσεις των "Pan's Labyrinth" και "The Devils" σε 4K.
  • Οι ταινίες προσφέρουν μια ποικιλία από τρόμο, θρίλερ επιβίωσης, σκοτεινή φαντασία και horror comedy.
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Η περίοδος του Halloween πλησιάζει και το box office ετοιμάζεται να υποδεχτεί μια σειρά από ταινίες τρόμου που θα προσπαθήσουν να κάνουν το κοινό να «παγώσει». Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν (ή να φοβηθούν) από νέες παραγωγές και επανεκδόσεις κλασικών τίτλων, προσφέροντας μια έντονη κινηματογραφική εμπειρία.

Νέες απειλές για το φθινόπωρο

Η αρχή γίνεται με την ταινία Other Mommy, η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η ταινία, παραγωγή των Universal, Blumhouse και Atomic Monster, υπόσχεται μια τρομακτική βουτιά στον κόσμο ενός νεαρού κοριτσιού, της Bela, η οποία αναπτύσσει μια σχέση με μια «μοχθηρή οντότητα» που μοιάζει εκπληκτικά με τη μητέρα της. Στον ρόλο της μητέρας και της «άλλης μητέρας» πρωταγωνιστεί η Jessica Chastain. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Josh Malerman, με τον τίτλο της ταινίας να αποτελεί σημαντική αναβάθμιση σε σχέση με τον αρχικό. Η εταιρεία παραγωγής κρατάει τις πρώτες αντιδράσεις και τις κριτικές για την τελευταία στιγμή, κάτι που παραδοσιακά δεν είναι καλό σημάδι, αν και τα trailers δείχνουν εντυπωσιακά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Rob Savage.

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Λίγο αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου, θα κυκλοφορήσει το Whalefall, μια παραγωγή της 20th Century Studios. Η ταινία, βασισμένη στο best-selling μυθιστόρημα του Daniel Kraus, εστιάζει στον Jay Gardiner (Austin Abrams), ο οποίος, μετά τον θάνατο του πατέρα του (Josh Brolin), βουτάει στα ανοιχτά της Καλιφόρνιας για να βρει τα απομεινάρια του. Η περιπέτειά του παίρνει δραματική τροπή όταν καταπίνεται από μια γιγάντια φάλαινα. Παγιδευμένος μέσα στην κοιλιά του θαλάσσιου θηλαστικού, ο Jay πρέπει να βρει τρόπο να αποδράσει πριν εξαντληθεί το οξυγόνο του. Αν και χαρακτηρίζεται περισσότερο ως θρίλερ επιβίωσης παρά ως καθαρό τρόμο, οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για μια έντονη και κλειστοφοβική εμπειρία, με τον Austin Abrams να προσφέρει μια δυνατή ερμηνεία, αν και κάποιες κριτικές αναφέρουν ότι η ταινία γίνεται υπερβολικά συναισθηματική στο τελευταίο της μέρος. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Brian Duffield.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Στις 23 Οκτωβρίου, η Warner Bros./DC Studios παρουσιάζει το Clayface. Η ταινία, που ακολουθεί την προηγούμενη παραγωγή της DC Studios, εστιάζει στον Matt Hagen (Tom Rhys Harries), έναν ηθοποιό που από παιδί του δρόμου στη Gotham εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή του Hollywood. Μια τραγική στιγμή, ωστόσο, τον αφήνει διαρκώς παραμορφωμένο. Μετά από μια πειραματική θεραπεία, ο Matt ανακτά την προηγούμενη εμφάνισή του, αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, οδηγούμενος σε έναν δρόμο καταστροφικής εκδίκησης. Τα trailers δείχνουν πολλά υποσχόμενα, ενώ ο co-chief της DC Studios, James Gunn, απάντησε προ ημερών σε έναν θαυμαστή που αμφισβήτησε την ανάγκη για μια ταινία Clayface με μια εύστοχη απάντηση. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο James Watkins.

Τέλος, τη νύχτα πριν το Halloween, στις 30 Οκτωβρίου, θα κάνει πρεμιέρα το Christmas at the Kringles, μια παραγωγή της Briarcliff Entertainment. Η ταινία, που περιγράφεται ως horror comedy, αφορά μια οικογένεια που μετακομίζει σε μια ήσυχη προαστιακή γειτονιά και έρχεται σε επαφή με την οικογένεια Kringle, η οποία γιορτάζει τα Χριστούγεννα όλο τον χρόνο. Όταν ο πατέρας, Mark, ανακαλύπτει τις «σκοτεινές» προθέσεις των Kringles, συνεργάζεται με έναν «σκληρό» Άγιο Βασίλη για να σώσει την οικογένειά του. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Ron Livingston και Rachel Bilson, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Kevin Lewis.

Επανεκδόσεις και cult κλασικά

Εκτός από τις νέες παραγωγές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί δύο αγαπημένα κλασικά έργα του τρόμου. Στις 9 Οκτωβρίου, η Cineverse θα προβάλει για την 20η επέτειο την πολυβραβευμένη ταινία του Guillermo del Toro, Pan’s Labyrinth. Η σκοτεινή φαντασία διαδραματίζεται στην Ισπανία του 1944, όπου η νεαρή Ofelia (Ivana Baquero) ανακαλύπτει έναν κρυφό λαβύρινθο και συναντά έναν μυστηριώδη Φαύνο.

Επιπλέον, στις 16 Οκτωβρίου, η Warner Bros. θα προβάλει για μία εβδομάδα μόνο, σε 4K αποκατάσταση, το αμφιλεγόμενο και για πολλά χρόνια λογοκριμένο cult classic του Ken Russell, The Devils (1971). Η ταινία, που έχει 100% στο Rotten Tomatoes, διαδραματίζεται στη Γαλλία του 17ου αιώνα και αφορά τις ψευδείς κατηγορίες μαγείας που εκτοξεύονται εναντίον ενός χαρισματικού ιερέα (Oliver Reed) από μια σεξουαλικά καταπιεσμένη μοναχή (Vanessa Redgrave), οι οποίες χρησιμοποιούνται από την εκκλησιαστική ηγεσία για πολιτικούς σκοπούς. Η επανέκδοση περιλαμβάνει την οριστική εκδοχή που αποκαταστάθηκε το 2004 υπό την επίβλεψη του ίδιου του Ken Russell.

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Halloween ταινίες
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