Ένα κομμάτι από το Hogwarts «ζωντανεύει» στην Oxford Street – Χριστούγεννα στο Λονδίνο με τον Harry Potter

Με μια ματιά Η Oxford Street στο Λονδίνο θα μεταμορφωθεί με θέμα τον Harry Potter για τα Χριστούγεννα.

Η μεταμόρφωση συμπίπτει με την πρεμιέρα της νέας σειράς Harry Potter στο HBO Max.

Ανοίγει το μεγαλύτερο επίσημο κατάστημα Harry Potter στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Oxford Street.

Θα υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα φωτιστικά διακοσμητικά εμπνευσμένα από τον κόσμο του Harry Potter. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Λονδίνο ετοιμάζεται να υποδεχτεί τα Χριστούγεννα με μια δόση μαγείας, καθώς η Oxford Street, ένας από τους πιο εμβληματικούς εμπορικούς δρόμους παγκοσμίως, θα μεταμορφωθεί για την εορταστική περίοδο. Μια πρωτοποριακή συνεργασία μεταξύ του HBO Max και της New West End Company, που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις της περιοχής West End, υπόσχεται να φέρει τον μαγικό κόσμο του Harry Potter στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η συνεργασία αυτή, όπως ανακοινώθηκε, στοχεύει να δημιουργήσει μια γιορτινή ατμόσφαιρα αφιερωμένη σε μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες παγκοσμίως. Οι επισκέπτες, οι ντόπιοι και οι διεθνείς τουρίστες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν μια σειρά από εμπνευσμένες εορταστικές εκδηλώσεις και αξιοθέατα.

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Η επιλογή της Oxford Street για αυτό το θεματικό εγχείρημα δεν είναι τυχαία. Η μεταμόρφωσή της συμπίπτει με την επίσημη έναρξη της νέας τηλεοπτικής σειράς του HBO Max, η οποία θα κάνει πρεμιέρα με την πρώτη οκταεπεισοδιακή σεζόν που θα βασίζεται στο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone». Παράλληλα, η συνεργασία σηματοδοτεί και το άνοιγμα του νέου Harry Potter Shop στην Oxford Street, του μεγαλύτερου επίσημου καταστήματος της σειράς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κατάστημα, που αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του για «μάγους, μάγισσες και Muggles» στις 4 Νοεμβρίου, αναμένεται να γίνει πόλος έλξης για τους απανταχού φαν. «Μαζί, αυτές οι πρωτοβουλίες διασφαλίζουν ότι το West End του Λονδίνου θα πλημμυρίσει με τη μαγεία του Hogwarts αυτή την εορταστική περίοδο», ανέφεραν οι συνδιοργανωτές, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας για την ανάδειξη της περιοχής.

Πέρα από τα ήδη εμβληματικά αστρικά χριστουγεννιάτικα φώτα της Oxford Street, οι επισκέπτες θα απολαύσουν φέτος μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα φωτιστικά διακοσμητικά, τα οποία θα ζωντανέψουν τον κόσμο του Harry Potter. Η Dee Corsi, CEO της New West End Company, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική στιγμή για την Oxford Street». «Το να φέρουμε τον κόσμο του Harry Potter στον δρόμο μας θα δημιουργήσει μια αξέχαστη χριστουγεννιάτικη εμπειρία και θα αναδείξει το West End στην καλύτερη εκδοχή του. Είναι μια συναρπαστική ευκαιρία για τους λιανοπωλητές και μια μαγική στιγμή για τους καταναλωτές, τους επισκέπτες και τους θαυμαστές», δήλωσε.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει γνωστοί. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων, την τελετή φωταγώγησης και άλλες δράσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τις προσεχείς εβδομάδες. Η New West End Company, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, εστιάζει στη διατήρηση και την ανάπτυξη της εμπορικής ζώνης του West End, διασφαλίζοντας καθαρούς και ασφαλείς δρόμους, προωθώντας εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης και παρέχοντας πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες. Με περισσότερα από 800 μέλη, που περιλαμβάνουν παγκόσμιες ονομασίες στον τομέα του λιανικού εμπορίου, της ψυχαγωγίας, της φιλοξενίας και των ακινήτων, η εταιρεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου.

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