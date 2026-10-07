Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Από τις πασαρέλες των Prada, Khaite και Saint Laurent μέχρι το street style, η ώχρα γίνεται η νέα αγαπημένη απόχρωση των fashion insiders

Με μια ματιά Η κιτρινωπή ώχρα (ochre) αναδεικνύεται ως η νέα κυρίαρχη απόχρωση, διαδεχόμενη το butter yellow.

Πρόκειται για μια πιο βαθιά, ζεστή και γήινη εκδοχή του κίτρινου, με χρυσαφένιους και καφέ υποτόνους.

Η τάση εμφανίστηκε στις πασαρέλες Spring/Summer 2026 και ενισχύθηκε στις Fall/Winter 2026 συλλογές.

Η κιτρινωπή ώχρα μπορεί να φορεθεί σε total looks ή διακριτικά μέσω αξεσουάρ, τσαντών και παπουτσιών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν το butter yellow ήταν η απόλυτη χρωματική εμμονή των τελευταίων σεζόν, φαίνεται πως η μόδα έχει ήδη βρει τον διάδοχό του. Η κιτρινωπή ώχρα, μια πιο βαθιά, ζεστή και sophisticated εκδοχή του κίτρινου, κάνει σταδιακά την εμφάνισή του και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποχρώσεις του φθινοπώρου.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλούσια, γήινη εκδοχή του mustard yellow, με χρυσαφένιους και καφέ υποτόνους που της χαρίζουν μεγαλύτερη ένταση και ευελιξία. Σε αντίθεση με το απαλό και σχεδόν παστέλ butter yellow, η κιτρινωπή ώχρα έχει περισσότερο βάθος και μπορεί να δώσει αμέσως έναν πιο polished χαρακτήρα ακόμη και στα πιο απλά outfits.

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Η μετάβαση από το butter yellow στην κιτρινωπή ώχρα δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Τα πρώτα σημάδια είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις πασαρέλες της Spring/Summer 2026, με τον οίκο Prada να δίνει μία από τις πρώτες ενδείξεις για την αλλαγή. Ανάμεσα στα looks της συλλογής ξεχώρισε η satin pouch Wish Bag σε μια ιδιαίτερη χρυσοκίτρινη απόχρωση, που έδειχνε πως το φωτεινό pastel yellow άρχιζε να αποκτά πιο γήινο και sophisticated χαρακτήρα.

Η τάση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη στις συλλογές Fall/Winter 2026, όπου το mustard και το ochre απέκτησαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι Khaite και Saint Laurent ενσωμάτωσαν την απόχρωση στις συλλογές τους, αποδεικνύοντας πως το κίτρινο μπορεί να λειτουργήσει εξίσου κομψά και στις πιο σκούρες, φθινοπωρινές χρωματικές παλέτες.

Η νέα αγαπημένη απόχρωση των fashion insiders

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Cecily tote του The Row, η οποία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή σε ochre απόχρωση. Η Kendall Jenner την έχει επιλέξει σε αυτό το ζεστό χρυσοκίτρινο, δίνοντας ακόμη ένα celebrity stamp of approval στην τάση.

Την ίδια στιγμή, οι street style εμφανίσεις δείχνουν πως δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε ένα total look για να υιοθετήσεις την τάση. Μια τσάντα, ένα ζευγάρι παπούτσια ή ακόμη και ένα μικρό αξεσουάρ στην απόχρωση αυτή αρκεί για να ανανεώσει ένα ουδέτερο σύνολο.

Πώς θα φορέσουμε το ochre το φθινόπωρο

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτού του χρώματος είναι πως βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου συναντώνται το statement και το διαχρονικό. Είναι αρκετά ιδιαίτερο ώστε να τραβήξει την προσοχή, αλλά ταυτόχρονα αρκετά γήινο ώστε να ενσωματωθεί εύκολα στην υπάρχουσα γκαρνταρόμπα.

Ένα ochre παλτό μπορεί να γίνει το hero piece ενός minimal look, ενώ μια τσάντα στην ίδια απόχρωση μπορεί να δώσει ενδιαφέρον σε ένα total black outfit. Για ένα πιο διακριτικό αποτέλεσμα, τα παπούτσια αποτελούν ίσως τον πιο εύκολο τρόπο να δοκιμάσεις την τάση, χωρίς να αλλάξεις συνολικά το στιλ σου.

Αν, λοιπόν, το butter yellow σου χάρισε τις πιο φωτεινές εμφανίσεις της περασμένης σεζόν, ήρθε η στιγμή να στραφείς σε μια πιο ώριμη εκδοχή του κίτρινου. Η κιτρινωπή ώχρα έρχεται πιο ζεστό, πιο πλούσιο και ξεκάθαρα πιο φθινοπωρινό, επιβεβαιώνοντας πως η μόδα δεν εγκαταλείπει το κίτρινο, απλώς του δίνει μια νέα, πιο sophisticated διάσταση.

Κεντρική Εικόνα: https://khaite.com/

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