Dua Lipa: Εντυπωσιακή εμφάνιση με Chanel στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Η Dua Lipa έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα φόρεμα από πούπουλα και λουλούδια, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το εκλεπτυσμένο της στιλ

Με μια ματιά Η Dua Lipa παρευρέθηκε στην επίδειξη μόδας Chanel Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 στο Παρίσι.

Φόρεσε ένα αμάνικο τοπ και φούστα midi από κεντημένο ύφασμα jacquard με μπαρόκ μοτίβο.

Το σύνολο συμπληρώθηκε από ένα εντυπωσιακό φουλάρι-μποά από κόκκινα-μπορντό πέταλα υφάσματος.

Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με δίχρωμα slingback παπούτσια, ασημένια τσάντα και χρυσά ear cuffs. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa έκανε μια εκθαμβωτική εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρευρισκόμενη στην επίδειξη μόδας της Chanel για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Η δημοφιλής τραγουδίστρια, γνωστή για τις τολμηρές και πρωτοποριακές της επιλογές, κατάφερε να μονοπωλήσει τα βλέμματα με μια δημιουργία που συνδύαζε την κλασική κομψότητα του οίκου με μια σύγχρονη, δυναμική αισθητική.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο από την τελευταία συλλογή του οίκου Chanel, σχεδιασμένο από τον Matthieu Blazy. Το σύνολο αποτελούνταν από ένα δομημένο, αμάνικο τοπ και μια φούστα midi με ένα άκρως αισθησιακό, βαθύ σκίσιμο. Και τα 2 κομμάτια ήταν φτιαγμένα από ένα πολυτελές, κεντημένο ύφασμα jacquard. Η βάση του υφάσματος παρουσίαζε μια έντονη οπτική αντίθεση: ένα μινιμαλιστικό, λουλουδάτο κέντημα σε μαύρο χρώμα διαγραφόταν πάνω σε ένα σατινέ φόντο σε αποχρώσεις πορτοκαλί κοραλλί και ροδακινί, δημιουργώντας ένα μοτίβο που θύμιζε μπαρόκ, αλλά με φρέσκια προσέγγιση.

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Το τοπ είχε μια γεωμετρική, άνετη γραμμή, που απομακρυνόταν εσκεμμένα από τη σιλουέτα του σώματος, για να αναδείξει τις εντυπωσιακές υφασμάτινες εφαρμογές. Στο στήθος και στους γοφούς, ξεχώριζαν 4 συμμετρικά τοποθετημένα πούπουλα, με διαβαθμίσεις από το λευκό έως το απαλό ροζ, δημιουργώντας ένα δυναμικό, φτερωτό εφέ που κινούνταν με κάθε βήμα της σταρ.

Το πιο δραματικό και εντυπωσιακό στοιχείο του συνόλου ήταν αναμφίβολα η διακοσμητική, φουλάρι-μποά. Αυτή η αξεσουάρ-κομψοτέχνημα, που τύλιγε τον λαιμό της Dua Lipa, κατέβαινε κομψά κατά μήκος του μπροστινού μέρους του σώματος, φτάνοντας μέχρι το γόνατο. Το μποά ήταν καλυμμένο εξ ολοκλήρου από μικροσκοπικά, κόκκινα-μπορντό πέταλα υφάσματος, τοποθετημένα στο χέρι, που προσομοίαζαν έναν καταρράκτη λουλουδιών ή εξωτικό πτέρωμα με πυκνό, συμπαγές όγκο. Το μποά διέσχιζε διαγώνια το μπούστο και κατέβαινε κατά μήκος της φούστας, λειτουργώντας ως τέλειο χρωματικό αντίβαρο στο κέντημα από κάτω και πλαισιώνοντας το βαθύ πλάγιο σκίσιμο της φούστας, αποκαλύπτοντας το αριστερό πόδι με έντονη αισθησιακή χάρη.

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Οι επιλογές σε παπούτσια, τσάντα και αξεσουάρ

Για τις κάλτσες, η Dua Lipa επέλεξε ένα κλασικό στοιχείο της Chanel για να ισορροπήσει την υπερβολή του συνόλου: ένα ζευγάρι γυαλιστερά, δίχρωμα slingback. Τα παπούτσια είχαν μια πολύ απαλή ροζ απόχρωση στην υφασμάτινη επιφάνεια, με την χαρακτηριστική στρογγυλεμένη μύτη σε αντίθεση από μαύρη πατέντα, και ένα λεπτό, χρυσό τακούνι στιλέτο που επιμήκυνε περαιτέρω τη σιλουέτα της. Μια πινελιά μεταλλικής λάμψης προσέδιδε μια ορθογώνια, καπιτονέ τσάντα-pochette, καλυμμένη εξ ολοκλήρου από ασημένιες μικρο-παγιέτες και κρύσταλλα, με το κλασικό κούμπωμα με το λογότυπο της διπλής C.

Beauty look και κοσμήματα: Η τελειότητα στη λεπτομέρεια

Η εμφάνιση της Dua Lipa συμπληρώθηκε άψογα από το beauty look και τα κοσμήματα, που ακολούθησαν την σοφιστικέ ατμόσφαιρα του outfit. Η σταρ μάζεψε τα σκούρα μαλλιά της σε μια ψηλή, σφιχτή αλογοουρά, που άφηνε το πρόσωπό της εντελώς ακάλυπτο. Αυτή η μινιμαλιστική επιλογή επέτρεψε την ανάδειξη των χρυσών ear cuffs που ανέβαιναν κατά μήκος του αριστερού αυτιού. Πρόκειται για γλυπτά κοσμήματα που αναπαριστούν μικρά, μεταλλικά φύλλα και κλαδιά, επεξεργασμένα με λεπτομέρεια, που έπιαναν το φως των φλας.

Το μακιγιάζ, τέλος, ήταν προσαρμοσμένο στις ζεστές αποχρώσεις του συνόλου, με ένα γενναιόδωρο ρουζ σε ροδακινί χρώμα που σκάλιζε τα ζυγωματικά, φρύδια πλούσια και τραβηγμένα προς τα πάνω, και χείλη περιγραμμένα με ένα καφέ μολύβι της δεκαετίας του ’90, ολοκληρωμένα με ένα nude κραγιόν σε σατινέ φινίρισμα.

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